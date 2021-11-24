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Жук: станет ли Майя Санду молдавским Гербертом Гувером

Жук: станет ли Майя Санду молдавским Гербертом Гувером

Политолог привел пример из американской истории, рассказав о субъективном факторе, с которым столкнулась действующая власть в Молдове.

2021-11-24T17:00+0200

2021-11-24T17:00+0200

2021-11-24T17:00+0200

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Жук: станет ли Майя Санду молдавским Гербертом Гувером Жук: станет ли Майя Санду молдавским Гербертом Гувером

Успех или провал политиков и политических партий не всегда зависят исключительно от их профессионализма, честности или искренности, порой в силу вступают обстоятельства непреодолимой силы – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Виктор Жук, совершив небольшой исторический экскурс в историю США.Пришедший же на смену Кулиджу Герберт Гувер столкнулся с неблагоприятными обстоятельствами, что не могло не сказаться на его деятельности и имидже.Существует вероятность, что американский сценарий почти вековой давности будет отчасти повторен в отношении Майи Санду и правящей партии. Нынешняя молдавская власть также попала в водоворот мировых проблем, но есть и внутрипартийные обстоятельства, которые накладываются на внешний кризис."Сейчас правящая партия также столкнулась с проблемами экономического кризиса. Но есть и субъективный фактор – у них нет профессиональных управленцев. Говорят о необходимости очистки аппарата государственной власти, без указания на то, кем его заменить. У нас людей с государственным мышлением очень мало, как в правящей партии, так и в оппозиции. Цены растут и, значит, будет расти и недовольство в обществе", - резюмировал собеседник.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, майя санду, pas