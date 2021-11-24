https://ru.sputnik.md/20211124/zhuk-stanet-li-mayya-sandu-moldavskim-gerbertom-guverom-46632248.html
Жук: станет ли Майя Санду молдавским Гербертом Гувером
Жук: станет ли Майя Санду молдавским Гербертом Гувером
Политолог привел пример из американской истории, рассказав о субъективном факторе, с которым столкнулась действующая власть в Молдове.
2021-11-24T17:00+0200
2021-11-24T17:00+0200
2021-11-24T17:00+0200
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Жук: станет ли Майя Санду молдавским Гербертом Гувером
Жук: станет ли Майя Санду молдавским Гербертом Гувером
Успех или провал политиков и политических партий не всегда зависят исключительно от их профессионализма, честности или искренности, порой в силу вступают обстоятельства непреодолимой силы – об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Виктор Жук, совершив небольшой исторический экскурс в историю США.Пришедший же на смену Кулиджу Герберт Гувер столкнулся с неблагоприятными обстоятельствами, что не могло не сказаться на его деятельности и имидже.Существует вероятность, что американский сценарий почти вековой давности будет отчасти повторен в отношении Майи Санду и правящей партии. Нынешняя молдавская власть также попала в водоворот мировых проблем, но есть и внутрипартийные обстоятельства, которые накладываются на внешний кризис."Сейчас правящая партия также столкнулась с проблемами экономического кризиса. Но есть и субъективный фактор – у них нет профессиональных управленцев. Говорят о необходимости очистки аппарата государственной власти, без указания на то, кем его заменить. У нас людей с государственным мышлением очень мало, как в правящей партии, так и в оппозиции. Цены растут и, значит, будет расти и недовольство в обществе", - резюмировал собеседник.
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Сергей Цуркану
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MIA „Rosiya Segodnya“
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, майя санду, pas
Жук: станет ли Майя Санду молдавским Гербертом Гувером
Политолог рассказал о том, что может нанести серьезный удар по функциональности нынешней молдавской власти.
Успех или провал политиков и политических партий не всегда зависят исключительно от их профессионализма, честности или искренности, порой в силу вступают обстоятельства непреодолимой силы – об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал политолог Виктор Жук, совершив небольшой исторический экскурс в историю США.
"Президентство Джона Кулиджа совпало со временем мирового прогресса, экономического подъема и возрождения, и он, будучи сторонником либерально-консервативной теории, практически не вмешивался в естественное развитие. Он остался в истории США успешным президентом", - сказал Жук.
Пришедший же на смену Кулиджу Герберт Гувер столкнулся с неблагоприятными обстоятельствами, что не могло не сказаться на его деятельности и имидже.
"Герберт Гувер был ученым и у него были огромные планы по развитию и искоренению бедности, но в мире начался экономический кризис. Как итог - он остался в памяти президентом-неудачником", - объяснил политолог.
Существует вероятность, что американский сценарий почти вековой давности будет отчасти повторен в отношении Майи Санду и правящей партии. Нынешняя молдавская власть также попала в водоворот мировых проблем, но есть и внутрипартийные обстоятельства, которые накладываются на внешний кризис.
"Сейчас правящая партия также столкнулась с проблемами экономического кризиса. Но есть и субъективный фактор – у них нет профессиональных управленцев. Говорят о необходимости очистки аппарата государственной власти, без указания на то, кем его заменить. У нас людей с государственным мышлением очень мало, как в правящей партии, так и в оппозиции. Цены растут и, значит, будет расти и недовольство в обществе", - резюмировал собеседник.