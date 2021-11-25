Американский эсминец направился в Черное море
© Photo : Crown copyright 2021 / LPhot Dan RosenbaumЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
© Photo : Crown copyright 2021 / LPhot Dan Rosenbaum
В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что расценивают военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности.
КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) направляется в Черное море, передает РИА Новости. Цель - участие в операциях с партнерами по НАТО, сообщается в Twitter Шестого флота ВМС США.
"Эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.
"Эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.
BREAKING: #USSArleighBurke (DDG 51) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/dF7Pp2ix51— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 25, 2021
Ранее в Минобороны России подчеркнули, что расценивают агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. "Истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке", - вновь заявили в ведомстве.
30 октября, 11:23