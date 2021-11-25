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https://ru.sputnik.md/20211125/amerikanskiy-esminets-napravilsya-v-chernoe-more-46705332.html
Американский эсминец направился в Черное море
Американский эсминец направился в Черное море
Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) направляется в Черное море
2021-11-25T12:58+0200
2021-11-25T12:58+0200
в мире
сша
черное море
эсминец
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КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) направляется в Черное море, передает РИА Новости. Цель - участие в операциях с партнерами по НАТО, сообщается в Twitter Шестого флота ВМС США."Эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.Ранее в Минобороны России подчеркнули, что расценивают агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. "Истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке", - вновь заявили в ведомстве.
https://ru.sputnik.md/20211030/esminets-ssha-chernoe-more-46036023.html
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в мире, сша, черное море, эсминец

Американский эсминец направился в Черное море

12:58 25.11.2021
© Photo : Crown copyright 2021 / LPhot Dan RosenbaumЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© Photo : Crown copyright 2021 / LPhot Dan Rosenbaum
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В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что расценивают военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности.
КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) направляется в Черное море, передает РИА Новости. Цель - участие в операциях с партнерами по НАТО, сообщается в Twitter Шестого флота ВМС США.

"Эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России подчеркнули, что расценивают агрессивную военную активность США в Черноморском регионе как несущую угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. "Истинной целью неспровоцированных Россией действий США в Черноморском регионе является изучение театра военных действий на случай силового решения Киевом конфликта на юго-востоке", - вновь заявили в ведомстве.
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина - Sputnik Молдова, 1920, 30.10.2021
Вооруженный ракетами эсминец США зашел в Черное море
30 октября, 11:23
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