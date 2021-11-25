https://ru.sputnik.md/20211125/anchelotti-o-matche-real-sherif-eto-byla-ochen-sereznaya-i-vazhnaya-igra-46699606.html

Анчелотти - о матче "Реал" - "Шериф": это была очень серьезная и важная игра

Анчелотти - о матче "Реал" - "Шериф": это была очень серьезная и важная игра

Карло Анчелотти остался доволен победой своей команды, но уверен, что команде есть над чем работать, чтобы улучшить игру.

2021-11-25T00:48+0200

2021-11-25T00:48+0200

2021-11-25T00:48+0200

фк "реал мадрид"

лига чемпионов

спорт

в молдове

фк "шериф"

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КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Это была очень серьезная игра и важная победа для “Реала”, но команде есть куда улучшать результат. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти.Он также отметил, что прибегал к заменам только из-за травмы и желтой карточки игроков. “По игре не было необходимости кого-то менять”, - добавил Анчелотти.Мадридский "Реал" обыграл 24 ноября со счетом 3:0 тираспольский "Шериф" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.Таким образом, после пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), а "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф"."Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211124/real-pobeda-sherif-liga-chempionov-play-off-46698811.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

фк "реал мадрид", лига чемпионов, в молдове, фк "шериф"