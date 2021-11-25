https://ru.sputnik.md/20211125/aviakompanii-moldovy-isklyuchili-iz-chernogo-spiska-es-46718094.html

Авиакомпании Молдовы исключили из "черного списка" ЕС

Авиакомпании Молдовы исключили из "черного списка" ЕС

Молдавские авиакомпании попали под ограничения ЕС в 2019 году за несоответствие стандартам безопасности.

2021-11-25T14:21+0200

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в молдове

безопасность

авиация

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общество

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КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Молдавские авиаперевозчики были исключены из "Списка безопасности" Европейского союза, известного как "черный список ЕС", сообщает Орган гражданской авиации Молдовы (ОГА).Решение было принято по итогам оценочной миссии, проведенной Европейской комиссией в сентябре 2021 года и заседания Комитета по авиационной безопасности Еврокомиссии, которое состоялось 10 ноября.Решение будет опубликовано в "Официальном журнале ЕС" в ближайшие дни.Под ограничения Еврокомиссии молдавские авиакомпании (кроме Air Moldova, Fly One и Aerotranscargo) попали в 2019 году, после нескольких жалоб со стороны авиационных властей государств-членов ЕС на отсутствие надлежащего уровня надзора за авиационной безопасностью.ОГА подчеркивает, что эксплуатационные ограничения были введены властями ЕС в связи с "недостаточными возможностями ОГА по сертификации и надзору" в тот период.

https://ru.sputnik.md/20211117/glava-organa-grazhdanskoy-aviatsii-otpravlen-otstavku-46489599.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, безопасность, авиация, еврокомиссия