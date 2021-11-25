Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211125/aviakompanii-moldovy-isklyuchili-iz-chernogo-spiska-es-46718094.html
Авиакомпании Молдовы исключили из "черного списка" ЕС
Авиакомпании Молдовы исключили из "черного списка" ЕС
Молдавские авиакомпании попали под ограничения ЕС в 2019 году за несоответствие стандартам безопасности.
2021-11-25T14:21+0200
2021-11-25T14:21+0200
в молдове
безопасность
авиация
еврокомиссия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35532906_0:130:3183:1920_1920x0_80_0_0_9aba46f8f93e2ca7f683f423ef8862ca.jpg
КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Молдавские авиаперевозчики были исключены из "Списка безопасности" Европейского союза, известного как "черный список ЕС", сообщает Орган гражданской авиации Молдовы (ОГА).Решение было принято по итогам оценочной миссии, проведенной Европейской комиссией в сентябре 2021 года и заседания Комитета по авиационной безопасности Еврокомиссии, которое состоялось 10 ноября.Решение будет опубликовано в "Официальном журнале ЕС" в ближайшие дни.Под ограничения Еврокомиссии молдавские авиакомпании (кроме Air Moldova, Fly One и Aerotranscargo) попали в 2019 году, после нескольких жалоб со стороны авиационных властей государств-членов ЕС на отсутствие надлежащего уровня надзора за авиационной безопасностью.ОГА подчеркивает, что эксплуатационные ограничения были введены властями ЕС в связи с "недостаточными возможностями ОГА по сертификации и надзору" в тот период.
https://ru.sputnik.md/20211117/glava-organa-grazhdanskoy-aviatsii-otpravlen-otstavku-46489599.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35532906_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_e802844eb7a96989f00f9f61886bcf55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, безопасность, авиация, еврокомиссия

Авиакомпании Молдовы исключили из "черного списка" ЕС

14:21 25.11.2021
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота аэропорта Шереметьево
Работа аэропорта Шереметьево - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Молдавские авиакомпании попали под ограничения ЕС в 2019 году за несоответствие стандартам безопасности.
КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Молдавские авиаперевозчики были исключены из "Списка безопасности" Европейского союза, известного как "черный список ЕС", сообщает Орган гражданской авиации Молдовы (ОГА).
Решение было принято по итогам оценочной миссии, проведенной Европейской комиссией в сентябре 2021 года и заседания Комитета по авиационной безопасности Еврокомиссии, которое состоялось 10 ноября.

Решение будет опубликовано в "Официальном журнале ЕС" в ближайшие дни.

Под ограничения Еврокомиссии молдавские авиакомпании (кроме Air Moldova, Fly One и Aerotranscargo) попали в 2019 году, после нескольких жалоб со стороны авиационных властей государств-членов ЕС на отсутствие надлежащего уровня надзора за авиационной безопасностью.
ОГА подчеркивает, что эксплуатационные ограничения были введены властями ЕС в связи с "недостаточными возможностями ОГА по сертификации и надзору" в тот период.
Работа на высоте - Sputnik Молдова, 1920, 17.11.2021
Общество
Глава Органа гражданской авиации Молдовы отправлен в отставку
17 ноября, 16:57
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:32Парламент Молдовы принял в первом чтении госбюджет на 2022 год
14:21Авиакомпании Молдовы исключили из "черного списка" ЕС
14:03Возобновлено уголовное дело по событиями 7 апреля 2009 года
13:47Зимние праздники в Кишиневе: полная программа мероприятий
13:24Матвиенко: неравный доступ к услугам здравоохранения носит искусственный характер
12:58Американский эсминец направился в Черное море
12:33Топливо пока не дорожает: НАРЭ публикует цены на 26 ноября
12:09Парламент Молдовы проголосовал за поправки в бюджет для оплаты долга "Газпрому"
11:55В Глодянах задержан сотрудник Агентства государственных услуг
11:28Королевский футбол на "Шерифе": лигочемпионский репортаж из Тирасполя
11:07Парламент Молдовы рассматривает выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"
10:45LIVE: протест транспортников Молдовы в центре Кишинева
10:31Трагедия в шахте "Листвяжная" – число погибших выросло до одиннадцати
10:13Бельчанин устроил дома лабораторию по выращиванию марихуаны
09:45Российский военный спутник выведен на расчетную орбиту
09:18Где в Кишиневе 25 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
08:49Пока все спали: ЧП на шахте, распространитель вируса и ситуация с COVID-19
08:30Станут ли кафе и рестораны в Молдове доступны только богачам
08:16Королевский реванш: фото победы "Реала" над "Шерифом" в Лиге чемпионов
08:00Коновалов: в чем уникальность российских миротворцев