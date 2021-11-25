https://ru.sputnik.md/20211125/belchanin-ustroil-doma-laboratoriyu-po-vyraschivaniyu-marikhuany-46705860.html
Бельчанин устроил дома лабораторию по выращиванию марихуаны
Бельчанин устроил дома лабораторию по выращиванию марихуаны
Полицейские изъяли наркотики на 300 тысяч леев
2021-11-25T10:13+0200
2021-11-25T10:13+0200
2021-11-25T10:13+0200
общество
бельцы
марихуана
наркотики
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Сотрудники следственного управления "Север" молдавской полиции задержали в Бельцах злоумышленника, производившего наркотики в домашних условиях. Мужчина 44 лет был членом преступной группы, за которой правоохранительные органы следили в течение двух месяцев."Подозреваемый организовал хорошо оснащенную лабораторию, где выращивал марихуану гидропонным способом. По результатам проведенных обысков, сотрудники полиции обнаружили 24 куста конопли и запасы произведенной марихуаны", - сообщает официальный интернет-ресурс молдавской полиции.Стоимость изъятых у злоумышленника наркотических веществ оценивается в 300 тысяч леев.Подозреваемый взят под стражу на 30 суток. Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит тюремный срок от семи до 15 лет.
https://ru.sputnik.md/20211108/studenty-kishinev-torgovlea-narkotiki-46253645.html
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
бельцы, марихуана, наркотики
Бельчанин устроил дома лабораторию по выращиванию марихуаны
В доме у "умельца" полицейские обнаружили "готовую продукцию" на 300 тысяч леев.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Сотрудники следственного управления "Север" молдавской полиции задержали в Бельцах злоумышленника, производившего наркотики в домашних условиях.
Мужчина 44 лет был членом преступной группы, за которой правоохранительные органы следили в течение двух месяцев.
"Подозреваемый организовал хорошо оснащенную лабораторию, где выращивал марихуану гидропонным способом. По результатам проведенных обысков, сотрудники полиции обнаружили 24 куста конопли и запасы произведенной марихуаны", - сообщает официальный интернет-ресурс молдавской полиции.
Стоимость изъятых у злоумышленника наркотических веществ оценивается в 300 тысяч леев.
Подозреваемый взят под стражу на 30 суток. Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит тюремный срок от семи до 15 лет.