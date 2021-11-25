Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Парламент Молдовы рассматривает выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211125/belchanin-ustroil-doma-laboratoriyu-po-vyraschivaniyu-marikhuany-46705860.html
Бельчанин устроил дома лабораторию по выращиванию марихуаны
Бельчанин устроил дома лабораторию по выращиванию марихуаны
Полицейские изъяли наркотики на 300 тысяч леев
2021-11-25T10:13+0200
2021-11-25T10:13+0200
общество
бельцы
марихуана
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1984/20/19842006_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_2972134242a96c33d60617b06f504e07.jpg
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Сотрудники следственного управления "Север" молдавской полиции задержали в Бельцах злоумышленника, производившего наркотики в домашних условиях. Мужчина 44 лет был членом преступной группы, за которой правоохранительные органы следили в течение двух месяцев."Подозреваемый организовал хорошо оснащенную лабораторию, где выращивал марихуану гидропонным способом. По результатам проведенных обысков, сотрудники полиции обнаружили 24 куста конопли и запасы произведенной марихуаны", - сообщает официальный интернет-ресурс молдавской полиции.Стоимость изъятых у злоумышленника наркотических веществ оценивается в 300 тысяч леев.Подозреваемый взят под стражу на 30 суток. Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит тюремный срок от семи до 15 лет.
https://ru.sputnik.md/20211108/studenty-kishinev-torgovlea-narkotiki-46253645.html
бельцы
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1984/20/19842006_238:0:4035:2848_1920x0_80_0_0_2534b4b3cceced2ede5ff9b0433b4267.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бельцы, марихуана, наркотики

Бельчанин устроил дома лабораторию по выращиванию марихуаны

10:13 25.11.2021
CC BY 2.0 / Gounsil / MarihuanaМарихуана
Марихуана - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
CC BY 2.0 / Gounsil / Marihuana
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В доме у "умельца" полицейские обнаружили "готовую продукцию" на 300 тысяч леев.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Сотрудники следственного управления "Север" молдавской полиции задержали в Бельцах злоумышленника, производившего наркотики в домашних условиях.
Мужчина 44 лет был членом преступной группы, за которой правоохранительные органы следили в течение двух месяцев.
"Подозреваемый организовал хорошо оснащенную лабораторию, где выращивал марихуану гидропонным способом. По результатам проведенных обысков, сотрудники полиции обнаружили 24 куста конопли и запасы произведенной марихуаны", - сообщает официальный интернет-ресурс молдавской полиции.
Стоимость изъятых у злоумышленника наркотических веществ оценивается в 300 тысяч леев.
Подозреваемый взят под стражу на 30 суток. Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит тюремный срок от семи до 15 лет.
Исправительное учреждение - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
Двое студентов из Кишинева арестованы по подозрению в торговле наркотиками
8 ноября, 20:48
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:28Королевский футбол на "Шерифе": лигочемпионский репортаж из Тирасполя
11:07Парламент Молдовы рассматривает выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"
10:45LIVE: протест транспортников Молдовы в центре Кишинева
10:31Трагедия в шахте "Листвяжная" – число погибших выросло до девяти
10:13Бельчанин устроил дома лабораторию по выращиванию марихуаны
09:45Российский военный спутник выведен на расчетную орбиту
09:18Где в Кишиневе 25 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
08:49Пока все спали: ЧП на шахте, распространитель вируса и ситуация с COVID-19
08:30Станут ли кафе и рестораны в Молдове доступны только богачам
08:16Королевский реванш: фото победы "Реала" над "Шерифом" в Лиге чемпионов
08:00Коновалов: в чем уникальность российских миротворцев
07:30Легенда №10. Год со дня смерти Диего Марадоны
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет потепление
01:03Вернидуб: мы в "евровесне" - это большое достижение клуба "Шериф"
00:48Анчелотти - о матче "Реал" - "Шериф": это была очень серьезная и важная игра
00:20"Шериф" в игре!" - Красносельский поддержал тираспольскую команду
00:02Погодные рекорды Молдовы 25 ноября
ВчераЖесткий сертификат: в Италии вводят усиленный green pass
Вчера"Реал" победил "Шериф" в Лиге чемпионов и вышел в плей-офф
ВчераРубль вернулся в рейтинг наиболее популярных мировых валют