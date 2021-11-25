https://ru.sputnik.md/20211125/belchanin-ustroil-doma-laboratoriyu-po-vyraschivaniyu-marikhuany-46705860.html

Бельчанин устроил дома лабораторию по выращиванию марихуаны

Бельчанин устроил дома лабораторию по выращиванию марихуаны

Полицейские изъяли наркотики на 300 тысяч леев

2021-11-25T10:13+0200

2021-11-25T10:13+0200

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общество

бельцы

марихуана

наркотики

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Сотрудники следственного управления "Север" молдавской полиции задержали в Бельцах злоумышленника, производившего наркотики в домашних условиях. Мужчина 44 лет был членом преступной группы, за которой правоохранительные органы следили в течение двух месяцев."Подозреваемый организовал хорошо оснащенную лабораторию, где выращивал марихуану гидропонным способом. По результатам проведенных обысков, сотрудники полиции обнаружили 24 куста конопли и запасы произведенной марихуаны", - сообщает официальный интернет-ресурс молдавской полиции.Стоимость изъятых у злоумышленника наркотических веществ оценивается в 300 тысяч леев.Подозреваемый взят под стражу на 30 суток. Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит тюремный срок от семи до 15 лет.

https://ru.sputnik.md/20211108/studenty-kishinev-torgovlea-narkotiki-46253645.html

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2021

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бельцы, марихуана, наркотики