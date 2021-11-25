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Бюджет медстрахования принят в первом чтении: изменится ли цена полиса
Бюджет медстрахования принят в первом чтении: изменится ли цена полиса
В первом чтении одобрен законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на будущий год.
2021-11-25T20:32+0200
2021-11-25T20:35+0200
бюджет
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экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Депутаты парламента в первом чтении одобрили проект закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 год. За законопроект проголосовали 73 депутата. Документ сохраняет стоимость медполиса на том же уровне, что и в 2021 году.В 2022 году доходы и расходы фондов обязательного медицинского страхования составят около 12,3 миллиарда леев. По сравнению с текущим годом доходы увеличатся на 10,3%, а расходы – на 8,3%.Взнос обязательного медицинского страхования не вырастет в цене, его стоимость как в виде процентного отчисления в размере 9%, так и в виде фиксированной суммы в размере 4056 леев сохранится в 2022 году.Взносы обязательного медицинского страхованию в виде процентного отчисления к заработной плате и другим вознаграждениям составят 5,9 миллиарда леев, увеличившись на 919,4 миллиона по сравнению с утвержденными в 2021 году.В то же время в качестве трансфертов из государственного бюджета на страхование категорий безработных предусмотрено 5,9 миллиарда, что на 227,7 миллиона больше уровня, утвержденного на 2021 год.
https://ru.sputnik.md/20211120/vneshnie-zaymy-snizhenie-zarplat-byudzhet-2022-god-46561738.html
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Евгений Чебан
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бюджет, полис, в молдове

Бюджет медстрахования принят в первом чтении: изменится ли цена полиса

20:32 25.11.2021 (обновлено: 20:35 25.11.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariМедицинский полис
Медицинский полис - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В первом чтении одобрен законопроект о фондах обязательного медицинского страхования на будущий год.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Депутаты парламента в первом чтении одобрили проект закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2022 год. За законопроект проголосовали 73 депутата. Документ сохраняет стоимость медполиса на том же уровне, что и в 2021 году.
В 2022 году доходы и расходы фондов обязательного медицинского страхования составят около 12,3 миллиарда леев. По сравнению с текущим годом доходы увеличатся на 10,3%, а расходы – на 8,3%.
Взнос обязательного медицинского страхования не вырастет в цене, его стоимость как в виде процентного отчисления в размере 9%, так и в виде фиксированной суммы в размере 4056 леев сохранится в 2022 году.
Взносы обязательного медицинского страхованию в виде процентного отчисления к заработной плате и другим вознаграждениям составят 5,9 миллиарда леев, увеличившись на 919,4 миллиона по сравнению с утвержденными в 2021 году.
Economie - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
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20 ноября, 09:16
В то же время в качестве трансфертов из государственного бюджета на страхование категорий безработных предусмотрено 5,9 миллиарда, что на 227,7 миллиона больше уровня, утвержденного на 2021 год.
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