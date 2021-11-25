https://ru.sputnik.md/20211125/chto-vitse-premer-spynu-otvetil-protestuyuschim-perevozchikam-46720528.html
Что вице-премьер Спыну ответил протестующим перевозчикам
Что вице-премьер Спыну ответил протестующим перевозчикам
Глава министерства инфраструктуры считает необоснованными нынешние требования транспортников.
2021-11-25T16:06+0200
2021-11-25T16:06+0200
2021-11-25T16:17+0200
общество
акция протеста
тарифы
автотранспорт
андрей спыну
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/19/46713407_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_fb70ecfde7907829312593a93be7cc6f.jpg
КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Обсуждение изменений тарифов на пассажирские автоперевозки в Молдове будет вестись исключительно на основе "серьезного анализа", которое в данный момент проводит министерство инфраструктуры, заявил его глава Андрей Спыну.При этом многие нынешние требования протестующих молдавских перевозчиков Спыну назвал "необоснованными". По-мнению вице-премьера, прежде чем говорить о повышении тарифов, перевозчикам следовало бы "серьезно инвестировать в модернизацию транспортных средств", как того требует закон. "Как министр, ответственный за транспорт, я больше всего беспокоюсь о том, чтобы люди могли пользоваться безопасными, удобными и доступными услугами перевозчиков, а также о том, чтобы цена на эти услуги была справедливой и соответствовало текущим реалиям. Мы будем принимать решения, основанные на объективных данных, а не в результате давления и публичных протестов", - заверил Спыну. Напомним, в четверг, 25 ноября члены Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) вышли на протест в центре Кишинева.Перевозчики протестовали против действий Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое воздерживается от пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.О намерении выйти на протест в APOTA сообщили еще в понедельник, 15 ноября. Тогда в ассоциации рассказали, что направляли в отраслевое министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA, однако по их итогам власти не провели никаких расчетов по тарифам и не стали их пересматривать."Сожалеем, что министерство пытается жонглировать цифрами и занято подкупом транспортников, которых пытаются убедить, что нынешний тариф – реальный", – заявили тогда в APOTA.В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). А также в ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило необходимость возмещения акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также ведомство не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.
https://ru.sputnik.md/20211125/live-protest-transportnikov-moldovy-v-tsentre-kishineva-46685093.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/19/46713407_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e594d66c1dd9effb28ce9694afa261a9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
акция протеста, тарифы, автотранспорт, андрей спыну, в молдове
Что вице-премьер Спыну ответил протестующим перевозчикам
16:06 25.11.2021 (обновлено: 16:17 25.11.2021)
Глава министерства инфраструктуры считает необоснованными нынешние требования транспортников.
КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Обсуждение изменений тарифов на пассажирские автоперевозки в Молдове будет вестись исключительно на основе "серьезного анализа", которое в данный момент проводит министерство инфраструктуры, заявил его глава Андрей Спыну.
При этом многие нынешние требования протестующих молдавских перевозчиков Спыну назвал "необоснованными".
"Представители транспортников обратилась с просьбой удвоить, а то и утроить действующие тарифы на пассажирские перевозки. Так, например, нынешняя цена билета на маршруте Кишинев-Бельцы составляет 80 леев, перевозчики хотят 185 леев. Кишинев-Дрокия сейчас стоит 109 леев, транспортники требуют 245 леев. Подобные требования я считаю необоснованными", - заявил Спыну.
По-мнению вице-премьера, прежде чем говорить о повышении тарифов, перевозчикам следовало бы "серьезно инвестировать в модернизацию транспортных средств", как того требует закон.
"Как министр, ответственный за транспорт, я больше всего беспокоюсь о том, чтобы люди могли пользоваться безопасными, удобными и доступными услугами перевозчиков, а также о том, чтобы цена на эти услуги была справедливой и соответствовало текущим реалиям. Мы будем принимать решения, основанные на объективных данных, а не в результате давления и публичных протестов", - заверил Спыну.
Напомним, в четверг, 25 ноября члены Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) вышли на протест в центре Кишинева.
Перевозчики протестовали против действий Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое воздерживается от пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.
О намерении выйти на протест в APOTA сообщили еще в понедельник, 15 ноября. Тогда в ассоциации рассказали, что направляли в отраслевое министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA, однако по их итогам власти не провели никаких расчетов по тарифам и не стали их пересматривать.
"Сожалеем, что министерство пытается жонглировать цифрами и занято подкупом транспортников, которых пытаются убедить, что нынешний тариф – реальный", – заявили тогда в APOTA.
В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). А также в ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило необходимость возмещения акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также ведомство не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.