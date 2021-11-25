https://ru.sputnik.md/20211125/chto-vitse-premer-spynu-otvetil-protestuyuschim-perevozchikam-46720528.html

Что вице-премьер Спыну ответил протестующим перевозчикам

Что вице-премьер Спыну ответил протестующим перевозчикам

Глава министерства инфраструктуры считает необоснованными нынешние требования транспортников.

2021-11-25T16:06+0200

2021-11-25T16:06+0200

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общество

акция протеста

тарифы

автотранспорт

андрей спыну

в молдове

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КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Обсуждение изменений тарифов на пассажирские автоперевозки в Молдове будет вестись исключительно на основе "серьезного анализа", которое в данный момент проводит министерство инфраструктуры, заявил его глава Андрей Спыну.При этом многие нынешние требования протестующих молдавских перевозчиков Спыну назвал "необоснованными". По-мнению вице-премьера, прежде чем говорить о повышении тарифов, перевозчикам следовало бы "серьезно инвестировать в модернизацию транспортных средств", как того требует закон. "Как министр, ответственный за транспорт, я больше всего беспокоюсь о том, чтобы люди могли пользоваться безопасными, удобными и доступными услугами перевозчиков, а также о том, чтобы цена на эти услуги была справедливой и соответствовало текущим реалиям. Мы будем принимать решения, основанные на объективных данных, а не в результате давления и публичных протестов", - заверил Спыну. Напомним, в четверг, 25 ноября члены Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) вышли на протест в центре Кишинева.Перевозчики протестовали против действий Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое воздерживается от пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.О намерении выйти на протест в APOTA сообщили еще в понедельник, 15 ноября. Тогда в ассоциации рассказали, что направляли в отраслевое министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA, однако по их итогам власти не провели никаких расчетов по тарифам и не стали их пересматривать."Сожалеем, что министерство пытается жонглировать цифрами и занято подкупом транспортников, которых пытаются убедить, что нынешний тариф – реальный", – заявили тогда в APOTA.В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). А также в ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило необходимость возмещения акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также ведомство не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.

https://ru.sputnik.md/20211125/live-protest-transportnikov-moldovy-v-tsentre-kishineva-46685093.html

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2021

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акция протеста, тарифы, автотранспорт, андрей спыну, в молдове