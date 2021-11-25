https://ru.sputnik.md/20211125/gde-v-kishineve-25-noyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46704624.html

Где в Кишиневе 25 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 25 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 25 и 26 ноября.

2021-11-25T09:18+0200

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коронавирус

автобус

троллейбус

вакцинация

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 25 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Ботаника, на бульваре Дечебал, напротив ТЦ "Varna".Автобус будет располагаться в Аэропорту, на Мунчешстком шоссе, 806, возле Центра Viitorul.Где будут находиться пункты вакцинации 26 ноябряТроллейбус разместится в секторе Чоканы, на бульваре Мирча чел Бэтрын, 32, рядом с ТЦ Kaufland.Автобус будет располагаться в селе Чореску, на улице Александру чел Бун, 1, рядом с Центром здоровья.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 18 ноября в Молдове стала возможной вакцинация детей от 12 лет прививкой Pfizer, но только с согласия родителей или опекуна.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в том числе в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

https://ru.sputnik.md/20211124/vaktsinatsiyu-ot-covid-v-es-proshli-okolo-65-naseleniya-46686745.html

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2021

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автобус, троллейбус, вакцинация