https://ru.sputnik.md/20211125/konovalov-v-chem-unikalnost-rossiyskikh-mirotvortsev-46680669.html

Коновалов: в чем уникальность российских миротворцев

Коновалов: в чем уникальность российских миротворцев

В профессиональный праздник военнослужащих Миротворческих сил России военный эксперт рассказал о специфике "голубых касок".

2021-11-25T08:00+0200

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Коновалов: в чем уникальность российских миротворцев Коновалов: в чем уникальность российских миротворцев

После распада Советского Союза появление института российских миротворческих сил со своими особыми чертами заложил ряд объективных обстоятельств. Надо сказать, что российские миротворцы сильно отличаются от военных миротворцев Европы, США или ООН. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.Стоит вспомнить, продолжил Коновалов, что на территории республик бывшего Советского Союза была развернута целая серия вооруженных конфликтов, и перед российским миротворческим контингентом встала задача без помощи международного сообщества осуществить операции по поддержанию мира. Это и стало началом формирования миротворческих сил России, которые сегодня присутствуют во многих частях мира, но прежде всего на постсоветском пространстве.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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