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Коновалов: в чем уникальность российских миротворцев
Коновалов: в чем уникальность российских миротворцев
В профессиональный праздник военнослужащих Миротворческих сил России военный эксперт рассказал о специфике "голубых касок".
2021-11-25T08:00+0200
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Коновалов: в чем уникальность российских миротворцев
Коновалов: в чем уникальность российских миротворцев
После распада Советского Союза появление института российских миротворческих сил со своими особыми чертами заложил ряд объективных обстоятельств. Надо сказать, что российские миротворцы сильно отличаются от военных миротворцев Европы, США или ООН. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.Стоит вспомнить, продолжил Коновалов, что на территории республик бывшего Советского Союза была развернута целая серия вооруженных конфликтов, и перед российским миротворческим контингентом встала задача без помощи международного сообщества осуществить операции по поддержанию мира. Это и стало началом формирования миротворческих сил России, которые сегодня присутствуют во многих частях мира, но прежде всего на постсоветском пространстве.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
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Валентина Топоривская
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Коновалов: в чем уникальность российских миротворцев

08:00 25.11.2021
Радио
Коновалов: в чем уникальность российских миротворцев
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Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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В профессиональный праздник военнослужащих Миротворческих сил Российской Федерации военный эксперт рассказал о специфике "голубых касок".
После распада Советского Союза появление института российских миротворческих сил со своими особыми чертами заложил ряд объективных обстоятельств. Надо сказать, что российские миротворцы сильно отличаются от военных миротворцев Европы, США или ООН. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

"С самого начала российским миротворцам пришлось действовать на линии фронта и при разводе противоборствующих сторон, а началось все в Приднестровском регионе Молдавии. Термин "принуждение к миру" еще тогда не появился, но уже фактически зародился", - говорит эксперт.

Стоит вспомнить, продолжил Коновалов, что на территории республик бывшего Советского Союза была развернута целая серия вооруженных конфликтов, и перед российским миротворческим контингентом встала задача без помощи международного сообщества осуществить операции по поддержанию мира.
Это и стало началом формирования миротворческих сил России, которые сегодня присутствуют во многих частях мира, но прежде всего на постсоветском пространстве.
"Российское миротворчество – это особый сегмент международных миротворческих сил с определенной спецификой. И сегодня российские миротворцы во многом остаются той силой, которая решает задачи даже не поддержания мира, а его установления. Вспомните последнюю ситуацию в Нагорном Карабахе, когда ввод российского миротворческого контингента остановил гуманитарную катастрофу", - заключил военный эксперт.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.
В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
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