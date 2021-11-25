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Королевский футбол на "Шерифе": лигочемпионский репортаж из Тирасполя
11:28 25.11.2021 (обновлено: 11:35 25.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМатч между "Шерифом" и "Реалом" в Лиге чемпионов
© Sputnik / Mihai Caraus
Бензема раздавал автографы на поле, Роберто Карлос комментировал матч на трибуне, Иско скрывался в молдавском автобусе. В репортаже Sputnik Молдова раскрываем все детали лигочемпионской среды.
ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал Мадрид" устроил разгром тираспольскому "Шерифу" (3:0) и вышел в плей-офф главного клубного турнира. Чемпион Молдовы не расстроился – сыграл с грандом и забронировал себе место в Лиге Европы на весну.
© AP Photo / Sergei GritsИгроки мадридского "Реала"
Игроки мадридского "Реала"
© AP Photo / Sergei Grits
Первый тайм: "гоооол" и автографы Роберто Карлоса
Футбольный вечер выдался громким и это подтвердят соседи испанских комментаторов по трибуне. В ложе для прессы человек с красным микрофоном наделал шума еще до стартового свистка. Во время матча с каждой атакой его скороговорки разгонялись до спринтерской скорости. Наконец, Давид Алаба вколотил первый в ворота Атанасиадиаса и знаменитое "гоооол" в унисон тянули все комментаторы, включая Роберто Карлоса.
© Sputnik / Sorokopud Juliaприветствие Роберто Карлоса
приветствие Роберто Карлоса
© Sputnik / Sorokopud Julia
Легендарный бразильский защитник приехал в Тирасполь как амбассадор королевского клуба и комментатор матча. В перерыве у футбольной звезды по прозвищу "человек-пуля" можно было "стрельнуть" автограф, а если повезет – улыбку и персональное приветствие.
Карлос был в отличном настроении и когда его команда забила второй. Гол в "раздевалку" от Тони Крооса еще больше возбудил испанцев и подпортил настроение местным фанам.
У тираспольчан от первого тайма остались два чудесных спасения: в первом случае судьи зафиксировали офсайд, во втором помог сэйв греческого голкипера Атанасиадиаса.
© Sputnik / Mihai CarausМатч между "Шерифом" и "Реалом" в Лиге чемпионов
Матч между "Шерифом" и "Реалом" в Лиге чемпионов
© Sputnik / Mihai Caraus
Второй тайм: 1000 и 3 гола "Реала"
Это чувствовалось: "сливочные" смаковали каждую возможность отомстить "Шерифу" и явно имели преимущество в "классе". Душу тираспольских фанов грел подарок от донецкого "Шахтера" – украинский клуб проиграл "Интеру" в Милане (0:2) и уступил место в плей-офф Лиги Европы желто-черным. Новость бурно обсуждали болельщики на стадионе. После матча об этом говорил и греческий полузащитник "Шерифа" Димитриос Коловос.
"Это был хороший матч. Мы играли против "Реала" и сделали все, что могли. Мы счастливы, что будем играть весной в Лиге Европы", - признался Коловос.
Грек попал в тройную замену. Это случилось после гола в исполнении Бенземы (кстати, "Реал" забил рекордные 1003 гола в Лиге чемпионов). На табло светилось 0:3, когда Вернидуб пошел на кардинальные перестановки – вместо Бруно, Коловоса и Кастанеды на поле вышли Янсане, Николов и Джульен. Под конец матча аплодисменты в очередной раз сорвал вратарь желто-черных, спасая свою команду. Однако, от королевской поступи гранда чемпиону Молдовы некуда идти – итоговый счет 0:3.
© Sputnik / Sorokopud Juliaконцовка матча
концовка матча
© Sputnik / Sorokopud Julia
Болельщики и один храбрый фан
Пожалуй, мы пережили самый "реальный" лигочемпионский матч в истории "Шерифа": со звездами королевского клуба, голами и даже выходкой отчаянного фаната. Во время игры мальчик прорвался на поле и взял автограф у Бенземы. Бонус - респект от Карима. Бензема запостил фото с храбрым фаном и написал: "Мой маленький мальчик".
© Sputnik / Mihai CarausМатч между "Шерифом" и "Реалом" в Лиге чемпионов
Матч между "Шерифом" и "Реалом" в Лиге чемпионов
© Sputnik / Mihai Caraus
Расследование в социальных сетях привело к тому, что это был Ярослав из Кишинева. Остальные гости вели себя поскромнее, хотя прибыли издалека. Например, семья Хугов прилетела на матч из Швейцарии.
"Мы с трудом купили билеты на всю семью. Мы совместили поездку на игру со знакомством с Тирасполем. Мои родственники хотели познакомиться родиной моей жены, она из Приднестровья. Отличный матч. Хотели, чтобы победил "Шериф", но понимали, что выигрыш "Реала" реальнее. Так и вышло", - рассказывает Джером Хуг.
Еще один постоянный болельщик "Шерифа" – Вадим Красносельский. Лидер Приднестровья ходит на все матчи тираспольского клуба. После поединка с "Реалом" он признался, что ничего страшного не случилось.
"Впечатления очень позитивные, отличные. Хоть и счет 0:3, где-то не повезло. Могли бы и забить. Но это опыт и само главное – мы вышли в Лигу Европы и нас ждет европейская весна", - сказал Красносельский журналистам.
На вопрос, с кем из звезд футбола лидер Приднестровья хотел бы сфотографироваться, Красносельский ответил неожиданно: "С Олегом Блохиным".
© Sputnik / Sorokopud Juliaоцепление на стадионе
оцепление на стадионе
© Sputnik / Sorokopud Julia
Те, кто все же сотворили себе кумиров "желто-черных" и "реальных", дежурили у выхода. Оцепление не пускало фанатов к "Реалу", но болельщикам почти повезло – в заднем стекле автобуса с надписью Moldova виднелась фигура Иско.
После пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).
В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф".
"Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.