Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Парламент Молдовы рассматривает выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"
Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211125/korolevskiy-futbol-na-sherife-ligochempionskiy-reportazh-iz-tiraspolya-46710153.html
Королевский футбол на "Шерифе": лигочемпионский репортаж из Тирасполя
Королевский футбол на "Шерифе": лигочемпионский репортаж из Тирасполя
Фото, видео: королевский футбол на "Шерифе": лигочемпионский репортаж из Тирасполя матча "Шериф" - "Реал"
2021-11-25T11:28+0200
2021-11-25T11:35+0200
спорт
фк "шериф"
фк "реал мадрид"
лига чемпионов
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/19/46700616_495:0:3072:1449_1920x0_80_0_0_3e3d0cf22c6e1e0effce389e13589947.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал Мадрид" устроил разгром тираспольскому "Шерифу" (3:0) и вышел в плей-офф главного клубного турнира. Чемпион Молдовы не расстроился – сыграл с грандом и забронировал себе место в Лиге Европы на весну.Первый тайм: "гоооол" и автографы Роберто КарлосаФутбольный вечер выдался громким и это подтвердят соседи испанских комментаторов по трибуне. В ложе для прессы человек с красным микрофоном наделал шума еще до стартового свистка. Во время матча с каждой атакой его скороговорки разгонялись до спринтерской скорости. Наконец, Давид Алаба вколотил первый в ворота Атанасиадиаса и знаменитое "гоооол" в унисон тянули все комментаторы, включая Роберто Карлоса.Легендарный бразильский защитник приехал в Тирасполь как амбассадор королевского клуба и комментатор матча. В перерыве у футбольной звезды по прозвищу "человек-пуля" можно было "стрельнуть" автограф, а если повезет – улыбку и персональное приветствие. Карлос был в отличном настроении и когда его команда забила второй. Гол в "раздевалку" от Тони Крооса еще больше возбудил испанцев и подпортил настроение местным фанам.У тираспольчан от первого тайма остались два чудесных спасения: в первом случае судьи зафиксировали офсайд, во втором помог сэйв греческого голкипера Атанасиадиаса.Второй тайм: 1000 и 3 гола "Реала"Это чувствовалось: "сливочные" смаковали каждую возможность отомстить "Шерифу" и явно имели преимущество в "классе". Душу тираспольских фанов грел подарок от донецкого "Шахтера" – украинский клуб проиграл "Интеру" в Милане (0:2) и уступил место в плей-офф Лиги Европы желто-черным. Новость бурно обсуждали болельщики на стадионе. После матча об этом говорил и греческий полузащитник "Шерифа" Димитриос Коловос.Грек попал в тройную замену. Это случилось после гола в исполнении Бенземы (кстати, "Реал" забил рекордные 1003 гола в Лиге чемпионов). На табло светилось 0:3, когда Вернидуб пошел на кардинальные перестановки – вместо Бруно, Коловоса и Кастанеды на поле вышли Янсане, Николов и Джульен. Под конец матча аплодисменты в очередной раз сорвал вратарь желто-черных, спасая свою команду. Однако, от королевской поступи гранда чемпиону Молдовы некуда идти – итоговый счет 0:3.Болельщики и один храбрый фанПожалуй, мы пережили самый "реальный" лигочемпионский матч в истории "Шерифа": со звездами королевского клуба, голами и даже выходкой отчаянного фаната. Во время игры мальчик прорвался на поле и взял автограф у Бенземы. Бонус - респект от Карима. Бензема запостил фото с храбрым фаном и написал: "Мой маленький мальчик".Расследование в социальных сетях привело к тому, что это был Ярослав из Кишинева. Остальные гости вели себя поскромнее, хотя прибыли издалека. Например, семья Хугов прилетела на матч из Швейцарии."Мы с трудом купили билеты на всю семью. Мы совместили поездку на игру со знакомством с Тирасполем. Мои родственники хотели познакомиться родиной моей жены, она из Приднестровья. Отличный матч. Хотели, чтобы победил "Шериф", но понимали, что выигрыш "Реала" реальнее. Так и вышло", - рассказывает Джером Хуг.Еще один постоянный болельщик "Шерифа" – Вадим Красносельский. Лидер Приднестровья ходит на все матчи тираспольского клуба. После поединка с "Реалом" он признался, что ничего страшного не случилось.На вопрос, с кем из звезд футбола лидер Приднестровья хотел бы сфотографироваться, Красносельский ответил неожиданно: "С Олегом Блохиным".Те, кто все же сотворили себе кумиров "желто-черных" и "реальных", дежурили у выхода. Оцепление не пускало фанатов к "Реалу", но болельщикам почти повезло – в заднем стекле автобуса с надписью Moldova виднелась фигура Иско.После пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф"."Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/19/46700616_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28d33e903c318a987746b1fbc1497470.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фк "шериф", фк "реал мадрид", лига чемпионов, футбол

Королевский футбол на "Шерифе": лигочемпионский репортаж из Тирасполя

11:28 25.11.2021 (обновлено: 11:35 25.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМатч между "Шерифом" и "Реалом" в Лиге чемпионов
Матч между Шерифом и Реалом в Лиге чемпионов - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Бензема раздавал автографы на поле, Роберто Карлос комментировал матч на трибуне, Иско скрывался в молдавском автобусе. В репортаже Sputnik Молдова раскрываем все детали лигочемпионской среды.
ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал Мадрид" устроил разгром тираспольскому "Шерифу" (3:0) и вышел в плей-офф главного клубного турнира. Чемпион Молдовы не расстроился – сыграл с грандом и забронировал себе место в Лиге Европы на весну.
© AP Photo / Sergei GritsИгроки мадридского "Реала"
Игроки мадридского Реала - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
Игроки мадридского "Реала"
© AP Photo / Sergei Grits

Первый тайм: "гоооол" и автографы Роберто Карлоса

Футбольный вечер выдался громким и это подтвердят соседи испанских комментаторов по трибуне. В ложе для прессы человек с красным микрофоном наделал шума еще до стартового свистка. Во время матча с каждой атакой его скороговорки разгонялись до спринтерской скорости. Наконец, Давид Алаба вколотил первый в ворота Атанасиадиаса и знаменитое "гоооол" в унисон тянули все комментаторы, включая Роберто Карлоса.
© Sputnik / Sorokopud Juliaприветствие Роберто Карлоса
приветствие Роберто Карлоса - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
приветствие Роберто Карлоса
© Sputnik / Sorokopud Julia
Легендарный бразильский защитник приехал в Тирасполь как амбассадор королевского клуба и комментатор матча. В перерыве у футбольной звезды по прозвищу "человек-пуля" можно было "стрельнуть" автограф, а если повезет – улыбку и персональное приветствие.
Карлос был в отличном настроении и когда его команда забила второй. Гол в "раздевалку" от Тони Крооса еще больше возбудил испанцев и подпортил настроение местным фанам.
У тираспольчан от первого тайма остались два чудесных спасения: в первом случае судьи зафиксировали офсайд, во втором помог сэйв греческого голкипера Атанасиадиаса.
© Sputnik / Mihai CarausМатч между "Шерифом" и "Реалом" в Лиге чемпионов
Матч между Шерифом и Реалом в Лиге чемпионов - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
Матч между "Шерифом" и "Реалом" в Лиге чемпионов
© Sputnik / Mihai Caraus

Второй тайм: 1000 и 3 гола "Реала"

Это чувствовалось: "сливочные" смаковали каждую возможность отомстить "Шерифу" и явно имели преимущество в "классе". Душу тираспольских фанов грел подарок от донецкого "Шахтера" – украинский клуб проиграл "Интеру" в Милане (0:2) и уступил место в плей-офф Лиги Европы желто-черным. Новость бурно обсуждали болельщики на стадионе. После матча об этом говорил и греческий полузащитник "Шерифа" Димитриос Коловос.
"Это был хороший матч. Мы играли против "Реала" и сделали все, что могли. Мы счастливы, что будем играть весной в Лиге Европы", - признался Коловос.
Грек попал в тройную замену. Это случилось после гола в исполнении Бенземы (кстати, "Реал" забил рекордные 1003 гола в Лиге чемпионов). На табло светилось 0:3, когда Вернидуб пошел на кардинальные перестановки – вместо Бруно, Коловоса и Кастанеды на поле вышли Янсане, Николов и Джульен. Под конец матча аплодисменты в очередной раз сорвал вратарь желто-черных, спасая свою команду. Однако, от королевской поступи гранда чемпиону Молдовы некуда идти – итоговый счет 0:3.
© Sputnik / Sorokopud Juliaконцовка матча
концовка матча - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
концовка матча
© Sputnik / Sorokopud Julia

Болельщики и один храбрый фан

Пожалуй, мы пережили самый "реальный" лигочемпионский матч в истории "Шерифа": со звездами королевского клуба, голами и даже выходкой отчаянного фаната. Во время игры мальчик прорвался на поле и взял автограф у Бенземы. Бонус - респект от Карима. Бензема запостил фото с храбрым фаном и написал: "Мой маленький мальчик".
© Sputnik / Mihai CarausМатч между "Шерифом" и "Реалом" в Лиге чемпионов
Матч между Шерифом и Реалом в Лиге чемпионов - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
Матч между "Шерифом" и "Реалом" в Лиге чемпионов
© Sputnik / Mihai Caraus
Расследование в социальных сетях привело к тому, что это был Ярослав из Кишинева. Остальные гости вели себя поскромнее, хотя прибыли издалека. Например, семья Хугов прилетела на матч из Швейцарии.
"Мы с трудом купили билеты на всю семью. Мы совместили поездку на игру со знакомством с Тирасполем. Мои родственники хотели познакомиться родиной моей жены, она из Приднестровья. Отличный матч. Хотели, чтобы победил "Шериф", но понимали, что выигрыш "Реала" реальнее. Так и вышло", - рассказывает Джером Хуг.
Еще один постоянный болельщик "Шерифа" – Вадим Красносельский. Лидер Приднестровья ходит на все матчи тираспольского клуба. После поединка с "Реалом" он признался, что ничего страшного не случилось.
"Впечатления очень позитивные, отличные. Хоть и счет 0:3, где-то не повезло. Могли бы и забить. Но это опыт и само главное – мы вышли в Лигу Европы и нас ждет европейская весна", - сказал Красносельский журналистам.
На вопрос, с кем из звезд футбола лидер Приднестровья хотел бы сфотографироваться, Красносельский ответил неожиданно: "С Олегом Блохиным".
© Sputnik / Sorokopud Juliaоцепление на стадионе
оцепление на стадионе - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
оцепление на стадионе
© Sputnik / Sorokopud Julia
Те, кто все же сотворили себе кумиров "желто-черных" и "реальных", дежурили у выхода. Оцепление не пускало фанатов к "Реалу", но болельщикам почти повезло – в заднем стекле автобуса с надписью Moldova виднелась фигура Иско.
После пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).
В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф".
"Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:28Королевский футбол на "Шерифе": лигочемпионский репортаж из Тирасполя
11:07Парламент Молдовы рассматривает выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"
10:45LIVE: протест транспортников Молдовы в центре Кишинева
10:31Трагедия в шахте "Листвяжная" – число погибших выросло до девяти
10:13Бельчанин устроил дома лабораторию по выращиванию марихуаны
09:45Российский военный спутник выведен на расчетную орбиту
09:18Где в Кишиневе 25 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
08:49Пока все спали: ЧП на шахте, распространитель вируса и ситуация с COVID-19
08:30Станут ли кафе и рестораны в Молдове доступны только богачам
08:16Королевский реванш: фото победы "Реала" над "Шерифом" в Лиге чемпионов
08:00Коновалов: в чем уникальность российских миротворцев
07:30Легенда №10. Год со дня смерти Диего Марадоны
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет потепление
01:03Вернидуб: мы в "евровесне" - это большое достижение клуба "Шериф"
00:48Анчелотти - о матче "Реал" - "Шериф": это была очень серьезная и важная игра
00:20"Шериф" в игре!" - Красносельский поддержал тираспольскую команду
00:02Погодные рекорды Молдовы 25 ноября
ВчераЖесткий сертификат: в Италии вводят усиленный green pass
Вчера"Реал" победил "Шериф" в Лиге чемпионов и вышел в плей-офф
ВчераРубль вернулся в рейтинг наиболее популярных мировых валют