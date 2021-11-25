https://ru.sputnik.md/20211125/korolevskiy-revansh-foto-pobeda-real-sherif-46701608.html

Королевский реванш: фото победы "Реала" над "Шерифом" в Лиге чемпионов

Королевский реванш: фото победы "Реала" над "Шерифом" в Лиге чемпионов

Смотрите в фотоленте Sputnik, как лучшие футболисты мадридского "Реала" сыграли в Тирасполе против "Шерифа" и взяли реванш за домашнее поражение в Лиге чемпионов.

2021-11-25T08:16+0200

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Мадридский "Реал" со счетом 3:0 обыграл в гостях тираспольский "Шериф" в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.Первый гол со штрафного на 30-й минуте забил защитник гостей Давид Алаба. Еще один мяч в ворота Гиоргоса Атанасиадиса отправил полузащитник Тони Кроос на первой добавленной к первому тайму минуте. Счет до разгромного на 55-й минуте довел нападающий гостей Карим Бензема.После пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф"."Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.

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