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Королевский реванш: фото победы "Реала" над "Шерифом" в Лиге чемпионов
Королевский реванш: фото победы "Реала" над "Шерифом" в Лиге чемпионов
Смотрите в фотоленте Sputnik, как лучшие футболисты мадридского "Реала" сыграли в Тирасполе против "Шерифа" и взяли реванш за домашнее поражение в Лиге чемпионов.
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Мадридский "Реал" со счетом 3:0 обыграл в гостях тираспольский "Шериф" в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.Первый гол со штрафного на 30-й минуте забил защитник гостей Давид Алаба. Еще один мяч в ворота Гиоргоса Атанасиадиса отправил полузащитник Тони Кроос на первой добавленной к первому тайму минуте. Счет до разгромного на 55-й минуте довел нападающий гостей Карим Бензема.После пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф"."Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
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футбол, фото, в молдове, молдова, фк "шериф", фк "реал мадрид", лига чемпионов

Королевский реванш: фото победы "Реала" над "Шерифом" в Лиге чемпионов

08:16 25.11.2021 (обновлено: 10:29 25.11.2021)
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как лучшие футболисты мадридского "Реала" сыграли в Тирасполе против "Шерифа" и взяли реванш за домашнее поражение в Лиге чемпионов.
Мадридский "Реал" со счетом 3:0 обыграл в гостях тираспольский "Шериф" в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.
Первый гол со штрафного на 30-й минуте забил защитник гостей Давид Алаба. Еще один мяч в ворота Гиоргоса Атанасиадиса отправил полузащитник Тони Кроос на первой добавленной к первому тайму минуте. Счет до разгромного на 55-й минуте довел нападающий гостей Карим Бензема.
© Sputnik / Mihai Caraus

Игроки "Шерифа" и "Реала" перед началом матча Лиги чемпионов в Тирасполе.

Игроки &quot;Шерифа&quot; и &quot;Реала&quot; перед началом матча Лиги чемпионов в Тирасполе. - Sputnik Молдова
1/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Игроки "Шерифа" и "Реала" перед началом матча Лиги чемпионов в Тирасполе.

© Sputnik / Mihai Caraus

Болельщики на матче "Шериф" – "Реал" в Тирасполе.

Болельщики на матче &quot;Шериф&quot; – &quot;Реал&quot; в Тирасполе. - Sputnik Молдова
2/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Болельщики на матче "Шериф" – "Реал" в Тирасполе.

© Sputnik / Mihai Caraus

В начале встречи "Шериф" не дал "Реалу" навязать свою игру.

В начале встречи &quot;Шериф&quot; не дал &quot;Реалу&quot; навязать свою игру. - Sputnik Молдова
3/17
© Sputnik / Mihai Caraus

В начале встречи "Шериф" не дал "Реалу" навязать свою игру.

© Sputnik / Mihai Caraus

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа ловит мяч.

Вратарь &quot;Реала&quot; Тибо Куртуа ловит мяч. - Sputnik Молдова
4/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа ловит мяч.

© Sputnik / Mihai Caraus

Верховой борьбы в матче было достаточно.

Верховой борьбы в матче было достаточно. - Sputnik Молдова
5/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Верховой борьбы в матче было достаточно.

© Sputnik / Mihai Caraus

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб следит за игрой своей команды.

Главный тренер &quot;Шерифа&quot; Юрий Вернидуб следит за игрой своей команды. - Sputnik Молдова
6/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб следит за игрой своей команды.

© Sputnik / Mihai Caraus

Игроки тираспольского "Шерифа" выстроились в стенку перед ударом со штрафного, который привел к голу Давида Алабы.

Игроки тираспольского &quot;Шерифа&quot; выстроились в стенку перед ударом со штрафного, который привел к голу Давида Алабы. - Sputnik Молдова
7/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Игроки тираспольского "Шерифа" выстроились в стенку перед ударом со штрафного, который привел к голу Давида Алабы.

© Sputnik / Mihai Caraus

Игроки мадридского "Реала" празднуют первый забитый мяч.

Игроки мадридского &quot;Реала&quot; празднуют первый забитый мяч. - Sputnik Молдова
8/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Игроки мадридского "Реала" празднуют первый забитый мяч.

© Sputnik / Mihai Caraus

Группа поддержки "Реала" в Тирасполе.

Группа поддержки &quot;Реала&quot; в Тирасполе. - Sputnik Молдова
9/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Группа поддержки "Реала" в Тирасполе.

© Sputnik / Mihai Caraus

Полузащитник "Шерифа" Себастьян Тилль отбивает мяч.

Полузащитник &quot;Шерифа&quot; Себастьян Тилль отбивает мяч. - Sputnik Молдова
10/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Полузащитник "Шерифа" Себастьян Тилль отбивает мяч.

© Sputnik / Mihai Caraus

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.

Главный тренер &quot;Реала&quot; Карло Анчелотти. - Sputnik Молдова
11/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.

© Sputnik / Mihai Caraus

Удар полузащитника "Реала" Тони Крооса, который привел ко второму голу в ворота "Шерифа".

Удар полузащитника &quot;Реала&quot; Тони Крооса, который привел ко второму голу в ворота &quot;Шерифа&quot;. - Sputnik Молдова
12/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Удар полузащитника "Реала" Тони Крооса, который привел ко второму голу в ворота "Шерифа".

© Sputnik / Mihai Caraus

На второй тайм игроки "Реала" выходили с хорошим настроением.

На второй тайм игроки &quot;Реала&quot; выходили с хорошим настроением. - Sputnik Молдова
13/17
© Sputnik / Mihai Caraus

На второй тайм игроки "Реала" выходили с хорошим настроением.

© Sputnik / Mihai Caraus

Нападающий "Реала" Карим Бензема празднует третий гол в ворота "Шерифа".

Нападающий &quot;Реала&quot; Карим Бензема празднует третий гол в ворота &quot;Шерифа&quot;. - Sputnik Молдова
14/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Нападающий "Реала" Карим Бензема празднует третий гол в ворота "Шерифа".

© Sputnik / Mihai Caraus

После третьего пропущенного гола вратарь "Шерифа" Гиоргос Атанасиадис совершил несколько сейвов, не позволив сопернику сделать счет еще более крупным.

После третьего пропущенного гола вратарь &quot;Шерифа&quot; Гиоргос Атанасиадис совершил несколько сейвов, не позволив сопернику сделать счет еще более крупным. - Sputnik Молдова
15/17
© Sputnik / Mihai Caraus

После третьего пропущенного гола вратарь "Шерифа" Гиоргос Атанасиадис совершил несколько сейвов, не позволив сопернику сделать счет еще более крупным.

© Sputnik / Mihai Caraus

Борьба в штрафной площади между голкипером "Реала" Тибо Куртуа и капитаном "Шерифа" Густаво Дуланто.

Борьба в штрафной площади между голкипером &quot;Реала&quot; Тибо Куртуа и капитаном &quot;Шерифа&quot; Густаво Дуланто. - Sputnik Молдова
16/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Борьба в штрафной площади между голкипером "Реала" Тибо Куртуа и капитаном "Шерифа" Густаво Дуланто.

© Sputnik / Mihai Caraus

Игроки "Шерифа" и "Реала" благодарят друг друга за игру.

Игроки &quot;Шерифа&quot; и &quot;Реала&quot; благодарят друг друга за игру. - Sputnik Молдова
17/17
© Sputnik / Mihai Caraus

Игроки "Шерифа" и "Реала" благодарят друг друга за игру.

После пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).
В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф".
"Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. На этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
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