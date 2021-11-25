https://ru.sputnik.md/20211125/kurs-valyut-na-pyatnitsu-dollar-i-evro-prodolzhayut-ukreplyatsya-46729139.html

Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают укрепляться

Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают укрепляться

Евро и доллар растут в цене по отношению к молдавскому лею

2021-11-25T22:20+0200

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 26 ноября. Евро и доллар продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.Евро станет дороже на два бана и закрепится на уровне 19,8861 лея.Доллар также вырастет на два бана и будет стоить 17,7261 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 26 ноября немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2374 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6559 лея. Румынский лей опустится до 4,0177 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211124/rubl-vernulsya-v-reyting-naibolee-populyarnykh-mirovykh-valyut-46679941.html

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2021

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курс валют, доллар, евро