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Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают укрепляться
Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают укрепляться
Евро и доллар растут в цене по отношению к молдавскому лею
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 26 ноября. Евро и доллар продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.Евро станет дороже на два бана и закрепится на уровне 19,8861 лея.Доллар также вырастет на два бана и будет стоить 17,7261 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 26 ноября немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2374 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6559 лея. Румынский лей опустится до 4,0177 в пересчете на национальную валюту.
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Александр Исаев
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают укрепляться

22:20 25.11.2021
© Sputnik / Mihai Carauscurs valutar
curs valutar - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 26 ноября. Евро и доллар продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дороже на два бана и закрепится на уровне 19,8861 лея.
Доллар также вырастет на два бана и будет стоить 17,7261 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.
Что касается остальных валют, то 26 ноября немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2374 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6559 лея. Румынский лей опустится до 4,0177 в пересчете на национальную валюту.
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