https://ru.sputnik.md/20211125/kurs-valyut-na-pyatnitsu-dollar-i-evro-prodolzhayut-ukreplyatsya-46729139.html
Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают укрепляться
Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают укрепляться
Евро и доллар растут в цене по отношению к молдавскому лею
2021-11-25T22:20+0200
2021-11-25T22:20+0200
2021-11-25T22:20+0200
курс валют
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евро
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 26 ноября. Евро и доллар продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.Евро станет дороже на два бана и закрепится на уровне 19,8861 лея.Доллар также вырастет на два бана и будет стоить 17,7261 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 26 ноября немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2374 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6559 лея. Румынский лей опустится до 4,0177 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20211124/rubl-vernulsya-v-reyting-naibolee-populyarnykh-mirovykh-valyut-46679941.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
курс валют, доллар, евро
Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают укрепляться
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 26 ноября. Евро и доллар продолжат расти в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дороже на два бана и закрепится на уровне 19,8861 лея.
Доллар также вырастет на два бана и будет стоить 17,7261 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.
Что касается остальных валют, то 26 ноября немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2374 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6559 лея. Румынский лей опустится до 4,0177 в пересчете на национальную валюту.