https://ru.sputnik.md/20211125/live-protest-transportnikov-moldovy-v-tsentre-kishineva-46685093.html

LIVE: протест транспортников Молдовы в центре Кишинева

LIVE: протест транспортников Молдовы в центре Кишинева

Члены Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) вышли на протест в центре Кишинева.

2021-11-25T10:45+0200

2021-11-25T10:45+0200

2021-11-25T10:45+0200

видео

транспорт

протест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/19/46704046_119:0:2677:1439_1920x0_80_0_0_a614148954a382a941675ba0effd0b3a.jpg

Члены Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) вышли на протест в центре Кишинева. Перевозчики протестуют против действий Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое воздерживается от пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.О намерении выйти на протест в APOTA сообщили еще в понедельник, 15 ноября. Тогда в ассоциации рассказали, что направляли в отраслевое министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA, однако по их итогам власти не провели никаких расчетов по тарифам и не стали их пересматривать.В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). А также в ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило необходимость возмещения акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также ведомство не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

транспорт, протест, видео