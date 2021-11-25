https://ru.sputnik.md/20211125/live-protest-transportnikov-moldovy-v-tsentre-kishineva-46685093.html
LIVE: протест транспортников Молдовы в центре Кишинева
LIVE: протест транспортников Молдовы в центре Кишинева
Члены Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) вышли на протест в центре Кишинева.
2021-11-25T10:45+0200
2021-11-25T10:45+0200
2021-11-25T10:45+0200
видео
транспорт
протест
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Члены Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) вышли на протест в центре Кишинева. Перевозчики протестуют против действий Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое воздерживается от пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.О намерении выйти на протест в APOTA сообщили еще в понедельник, 15 ноября. Тогда в ассоциации рассказали, что направляли в отраслевое министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA, однако по их итогам власти не провели никаких расчетов по тарифам и не стали их пересматривать.В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). А также в ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило необходимость возмещения акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также ведомство не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.
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транспорт, протест, видео
LIVE: протест транспортников Молдовы в центре Кишинева
Протестующие требуют пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.
Члены Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) вышли на протест в центре Кишинева.
Перевозчики протестуют против действий Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое воздерживается от пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.
О намерении выйти на протест в APOTA сообщили еще в понедельник, 15 ноября. Тогда в ассоциации рассказали, что направляли в отраслевое министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA, однако по их итогам власти не провели никаких расчетов по тарифам и не стали их пересматривать.
"Сожалеем, что министерство пытается жонглировать цифрами и занято подкупом транспортников, которых пытаются убедить, что нынешний тариф – реальный", – заявили тогда в APOTA.
В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). А также в ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило необходимость возмещения акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также ведомство не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.