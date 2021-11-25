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https://ru.sputnik.md/20211125/matvienko-neravnyy-dostup-k-uslugam-zdravookhraneniya-nosit-iskusstvennyy-kharakter-46715426.html
Матвиенко: неравный доступ к услугам здравоохранения носит искусственный характер
Матвиенко: неравный доступ к услугам здравоохранения носит искусственный характер
Матвиенко: неравный доступ к услугам здравоохранения носит искусственный характер
2021-11-25T13:24+0200
2021-11-25T13:24+0200
россия
доступ
валентина матвиенко
здравоохранение
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КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Неравный доступ стран к услугам здравоохранения в условиях пандемии коронавируса подогревается заинтересованными политическими силами и носит искусственный характер, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости."В экспертном сообществе пока нет единого мнения о сроках окончания пандемии. Но есть общее понимание глубокой взаимосвязанности мира и необходимости совместных действий. Коронавирус ярко высветил ключевой вызов современности - углубление неравенства. Среди его проявлений: отсутствие равного доступа к услугам здравоохранения, вакцинам и лекарственным препаратам, ограничения в сфере получения передовых технологий и финансовых ресурсов", - сказала сенатор в четверг в ходе международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития".По ее словам, особую озабоченность вызывает и тот факт, что "причины неравенства имеют очевидный всем искусственный характер, специально подогреваются заинтересованными политическими силами", в то время как сама природа вируса, скорость его распространения и его последствия для всей системы международных отношений требуют коллективного ответа, отметила она."Мы убедились, что попытки обеспечить процветание и безопасность одних стран за счет других не привели к желаемому результату. Уровень заболеваемости в таких государствах и блоках не снижается. А национальный эгоизм только тормозит развитие и не дает выхода из кризиса. В результате пандемия получает больше шансов, обрекая наши усилия на коллективное фиаско", - сказала политик.По ее мнению, пора открыто признать, что мир оказался не готов к масштабам пандемии."Излишняя политизация темы лишь усугубляет положение дел. Чтобы побороть общую угрозу, нужно объединить усилия всего человечества, достичь коллективного иммунитета на глобальном уровне. И мы рассчитываем опираться на организующую роль ВОЗ", - отметила спикер.Матвиенко подчеркнула, что в этой работе есть три составляющих. "Первая - это свободный доступ к вакцинам. Вторая - повышение эффективности реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Третья - максимально широкий охват населения услугами здравоохранения", - заключила она.
https://ru.sputnik.md/20210907/matvienko-zayavila-o-politizatsii-situatsii-s-rossiyskoy-vaktsinoy-sputnik-v-44565657.html
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доступ, валентина матвиенко, здравоохранение

Матвиенко: неравный доступ к услугам здравоохранения носит искусственный характер

13:24 25.11.2021
© Photo : Пресс-служба Совета Федерации РФВалентина Ивановна Матвиенко
Валентина Ивановна Матвиенко - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© Photo : Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Политик добавила, что мир оказался не готов к масштабам пандемии.
КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Неравный доступ стран к услугам здравоохранения в условиях пандемии коронавируса подогревается заинтересованными политическими силами и носит искусственный характер, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
"В экспертном сообществе пока нет единого мнения о сроках окончания пандемии. Но есть общее понимание глубокой взаимосвязанности мира и необходимости совместных действий. Коронавирус ярко высветил ключевой вызов современности - углубление неравенства. Среди его проявлений: отсутствие равного доступа к услугам здравоохранения, вакцинам и лекарственным препаратам, ограничения в сфере получения передовых технологий и финансовых ресурсов", - сказала сенатор в четверг в ходе международной конференции "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития".
По ее словам, особую озабоченность вызывает и тот факт, что "причины неравенства имеют очевидный всем искусственный характер, специально подогреваются заинтересованными политическими силами", в то время как сама природа вируса, скорость его распространения и его последствия для всей системы международных отношений требуют коллективного ответа, отметила она.
"Мы убедились, что попытки обеспечить процветание и безопасность одних стран за счет других не привели к желаемому результату. Уровень заболеваемости в таких государствах и блоках не снижается. А национальный эгоизм только тормозит развитие и не дает выхода из кризиса. В результате пандемия получает больше шансов, обрекая наши усилия на коллективное фиаско", - сказала политик.
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"Излишняя политизация темы лишь усугубляет положение дел. Чтобы побороть общую угрозу, нужно объединить усилия всего человечества, достичь коллективного иммунитета на глобальном уровне. И мы рассчитываем опираться на организующую роль ВОЗ", - отметила спикер.
Матвиенко подчеркнула, что в этой работе есть три составляющих. "Первая - это свободный доступ к вакцинам. Вторая - повышение эффективности реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Третья - максимально широкий охват населения услугами здравоохранения", - заключила она.
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