https://ru.sputnik.md/20211125/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46728693.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-11-25T18:44+0200

2021-11-25T18:44+0200

2021-11-25T19:29+0200

коронавирус

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статистика

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 855 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Отмечены шесть случаев "импорта" инфекции – два из и Румынии, по одному — из Венгрии, Египта, Италии и Грузии.Общее число случаев заражения в стране достигло 361 116.У работников системы здравоохранения выявлено 13 случаев инфицирования: один у врача, 8 у медсестер и 4 у работников из числа вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6572 теста.Госпитализированы 1628 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 183 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 30).В то же время за сутки выздоровел 1031 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 344 414.Минздрав сообщает о 35 погибших за сутки.Общее число скончавшихся на данный момент – 8985.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211122/gintsburg-rasskazal-kogda-zakonchitsya-pandemiya-koronavirusa-46625766.html

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