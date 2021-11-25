https://ru.sputnik.md/20211125/moldova-osvoit-345-milliona-evro-v-ramkakh-moldavsko-germanskikh-proektov-46728276.html
Молдова освоит 34,5 миллиона евро в рамках молдавско-германских проектов
Молдова освоит 34,5 миллиона евро в рамках молдавско-германских проектов
Особое место в двустороннем сотрудничестве выделено под развитие водоснабжения в республике.
2021-11-25T20:02+0200
2021-11-25T20:02+0200
2021-11-25T20:02+0200
общество
молдова
развитие
германия
инфраструктура
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Молдавскую сторону на переговорах о сотрудничестве в сфере развития между правительствами Молдовы и Германии возглавил вице-премьер Андрей Спыну. По его словам, 15 миллионов евро будет выделено на проект "Система питьевого водоснабжения и канализации центральной Молдовы", который предусматривает расширение сетей водоснабжения в Старшенском и Каларашстском районах, а также подключение к водопроводу Кишинев-Страшены-Калараш ряда населенных пунктов. Еще восемь миллионов евро, сообщил Спыну, будут выделены на развитие социальной инфраструктуры и муниципальных услуг, в первую очередь – в сельской местности.
https://ru.sputnik.md/20210921/moldova-i-shveytsariya-namereny-razvivat-sotrudnichestvo-44933594.html
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Дмитрий Терехов
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молдова, развитие, германия, инфраструктура
Молдова освоит 34,5 миллиона евро в рамках молдавско-германских проектов
Особое место в двустороннем сотрудничестве выделено под развитие водоснабжения в республике.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Молдавскую сторону на переговорах о сотрудничестве в сфере развития между правительствами Молдовы и Германии возглавил вице-премьер Андрей Спыну.
"Общий объем молдо-германского технического и финансового сотрудничества на 2021-2022 годы составляет 34,5 миллиона евро, из которых 23 миллиона выделены на проекты Министерства инфраструктуры и регионального развития", – написал Спыну на своей странице в соцсети.
По его словам, 15 миллионов евро будет выделено на проект "Система питьевого водоснабжения и канализации центральной Молдовы", который предусматривает расширение сетей водоснабжения в Старшенском и Каларашстском районах, а также подключение к водопроводу Кишинев-Страшены-Калараш ряда населенных пунктов.
Еще восемь миллионов евро, сообщил Спыну, будут выделены на развитие социальной инфраструктуры и муниципальных услуг, в первую очередь – в сельской местности.