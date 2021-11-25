https://ru.sputnik.md/20211125/moldova-osvoit-345-milliona-evro-v-ramkakh-moldavsko-germanskikh-proektov-46728276.html

Молдова освоит 34,5 миллиона евро в рамках молдавско-германских проектов

Молдова освоит 34,5 миллиона евро в рамках молдавско-германских проектов

Особое место в двустороннем сотрудничестве выделено под развитие водоснабжения в республике.

2021-11-25T20:02+0200

2021-11-25T20:02+0200

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общество

молдова

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германия

инфраструктура

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Молдавскую сторону на переговорах о сотрудничестве в сфере развития между правительствами Молдовы и Германии возглавил вице-премьер Андрей Спыну. По его словам, 15 миллионов евро будет выделено на проект "Система питьевого водоснабжения и канализации центральной Молдовы", который предусматривает расширение сетей водоснабжения в Старшенском и Каларашстском районах, а также подключение к водопроводу Кишинев-Страшены-Калараш ряда населенных пунктов. Еще восемь миллионов евро, сообщил Спыну, будут выделены на развитие социальной инфраструктуры и муниципальных услуг, в первую очередь – в сельской местности.

https://ru.sputnik.md/20210921/moldova-i-shveytsariya-namereny-razvivat-sotrudnichestvo-44933594.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

молдова, развитие, германия, инфраструктура