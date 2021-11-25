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Молдова освоит 34,5 миллиона евро в рамках молдавско-германских проектов
Молдова освоит 34,5 миллиона евро в рамках молдавско-германских проектов
Особое место в двустороннем сотрудничестве выделено под развитие водоснабжения в республике.
2021-11-25T20:02+0200
2021-11-25T20:02+0200
общество
молдова
развитие
германия
инфраструктура
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Молдавскую сторону на переговорах о сотрудничестве в сфере развития между правительствами Молдовы и Германии возглавил вице-премьер Андрей Спыну. По его словам, 15 миллионов евро будет выделено на проект "Система питьевого водоснабжения и канализации центральной Молдовы", который предусматривает расширение сетей водоснабжения в Старшенском и Каларашстском районах, а также подключение к водопроводу Кишинев-Страшены-Калараш ряда населенных пунктов. Еще восемь миллионов евро, сообщил Спыну, будут выделены на развитие социальной инфраструктуры и муниципальных услуг, в первую очередь – в сельской местности.
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молдова, развитие, германия, инфраструктура

Молдова освоит 34,5 миллиона евро в рамках молдавско-германских проектов

20:02 25.11.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкBerlin
Berlin - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
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Дмитрий Терехов
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Особое место в двустороннем сотрудничестве выделено под развитие водоснабжения в республике.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Молдавскую сторону на переговорах о сотрудничестве в сфере развития между правительствами Молдовы и Германии возглавил вице-премьер Андрей Спыну.

"Общий объем молдо-германского технического и финансового сотрудничества на 2021-2022 годы составляет 34,5 миллиона евро, из которых 23 миллиона выделены на проекты Министерства инфраструктуры и регионального развития", – написал Спыну на своей странице в соцсети.

По его словам, 15 миллионов евро будет выделено на проект "Система питьевого водоснабжения и канализации центральной Молдовы", который предусматривает расширение сетей водоснабжения в Старшенском и Каларашстском районах, а также подключение к водопроводу Кишинев-Страшены-Калараш ряда населенных пунктов.
Еще восемь миллионов евро, сообщил Спыну, будут выделены на развитие социальной инфраструктуры и муниципальных услуг, в первую очередь – в сельской местности.
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