https://ru.sputnik.md/20211125/na-chto-esche-v-moldove-mogut-vzletet-tseny-otvet-eksperta-46730706.html

На что еще в Молдове могут взлететь цены: ответ эксперта

На что еще в Молдове могут взлететь цены: ответ эксперта

Эксперт прокомментировал, как долго в Молдове будет продолжаться рост цен на продукты питания

2021-11-25T20:45+0200

2021-11-25T20:45+0200

2021-11-25T20:45+0200

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в молдове

цены

подорожания

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Подорожание социальных продуктов можно ожидать, однако это не очень привязано к ценам газ, хотя они и могут подстегнуть рост. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.Эксперт предполагал, что Молдова достигнет уровня инфляции свыше 10% в 2022 году. "Но нет, к сожалению, это произойдет в этом году. Думаю, инфляция будет, дай бог, на уровне 10-11%, но, боюсь, что может быть и выше. По продуктам питания, вероятно, будет 14-15% или даже больше, и это будет максимальный уровень за последние 20 лет", – добавил экономист.Он обратил внимание, что такого резкого роста тарифа в 2,4 раза в Молдове никогда не было. Поэтому, как считает эксперт, с учетом такой инфляции люди и бизнес вынуждены повышать цены. "Когда дорожает жизнь, даже если ты продаешь петрушку, хоть она и не делается из газа, но жизнь-то дорожает, и вынужден поднимать цену", – сказал собеседник.По его мнению, рост цен в Молдове будет продолжаться минимум до середины следующего года. "Само собой, что это бьет в первую очередь по уязвимым слоям населения… Но нужно сделать оговорку, что цены на продовольственные товары растут во всем мире. То есть, кроме наших проблем здесь присутствует и мировая тенденция", – добавил Ионицэ.Эксперт обратил внимание на то, что люди с небольшими доходами в первую очередь следят за ценами на продукты питания. "Для них этот год окажется таким, что они смогут покупать меньше продовольственных товаров, чем могли в прошлом году. То есть в этом году пенсионеры, к сожалению, станут беднее в реальном выражении, чем в 2020-м", – сказал экономист.Он уточнил, что на одну пенсию граждане смогут купить меньше продуктов, чем в прошлом году.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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