https://ru.sputnik.md/20211125/nazvana-prichina-dtp-v-bolgarii-v-kotorom-pogibli-bolee-40-chelovek-46714230.html

Названа причина ДТП в Болгарии, в котором погибли более 40 человек

Названа причина ДТП в Болгарии, в котором погибли более 40 человек

Главной версией причины аварии с автобусом в Болгарии, в котором погибли более 40 пассажиров, является человеческая ошибка

2021-11-25T17:15+0200

2021-11-25T17:15+0200

2021-11-25T17:15+0200

в мире

автобус

болгария

причина

дтп

жертвы

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КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Главной версией причины аварии с автобусом в Болгарии, в котором погибли более 40 пассажиров, является человеческая ошибка, сообщает информагентство БТА со ссылкой на заместителя генерального прокурора страны и главу Национальной следственной службы Борислава Сарафова."Версия о человеческой ошибке на данный момент является ведущей и основной версией", - приводит агентство слова Сарафова.Не исключено что неблагоприятные дорожные условия могли способствовать ДТП. Сарафов отверг версию теракта, передает РИА Новости.Также сообщается о том, что причиной смерти погибших в ДТП в большинстве случаев стало удушье от пожара, а не травмы.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибли 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении. В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.

https://ru.sputnik.md/20211123/podrobnosti-dtp-v-bolgarii-osnovnye-versii-avarii-46632139.html

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в мире, автобус, болгария, причина, дтп, жертвы