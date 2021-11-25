https://ru.sputnik.md/20211125/novye-pravila-vezd-es-moldova-1-mart-chto-izmenitsya-46726875.html
Новые правила въезда в ЕС для граждан Молдовы с 1 марта: что может измениться
Новые правила въезда в ЕС для граждан Молдовы с 1 марта: что может измениться
Европейская комиссия предложила изменить систему въезда в Евросоюз: как это касается граждан Молдовы
2021-11-25T19:26+0200
2021-11-25T19:26+0200
2021-11-25T19:33+0200
общество
молдова
европейский союз
правила въезда
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Европейская комиссия предложила с 1 марта разрешить въезд в ЕС всем, кто был вакцинирован признанными в Евросоюзе прививками от коронавируса. Об этом заявила еврокомиссар Илва Йоханссон на пресс-конференции.По ее словам, в этот список вошло порядка 20 государств. "Сейчас мы уходим от странового подхода и переходим к индивидуальному. Это означает, что все люди, которые были вакцинированы, могут приехать в Евросоюз", – уточнила еврокомиссар.Она подчеркнула, что речь идет о вакцинах, "разрешенных Еврокомиссией" для централизованного применения в ЕС. При этом прививка будет считаться действующей только в течение девяти месяцев.Кроме того, ЕК порекомендовала странам Евросоюза принимать тех граждан, кто привился вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, но при наличии ПЦР-теста.Также возможен будет въезд для тех, кто переболел коронавирусом, при наличии ПЦР-теста."Это можно рассматривать как более четкие правила, потому что мы требуем ото всех, кто приезжает по не насущным причинам, быть привитым... или выздоровевшим", – сказала Йоханссон, добавив, что люди моложе 18 лет могут приехать с ПЦР-тестом.
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молдова, европейский союз, правила въезда
Новые правила въезда в ЕС для граждан Молдовы с 1 марта: что может измениться
19:26 25.11.2021 (обновлено: 19:33 25.11.2021)
Европейская комиссия меняет правила въезда в ЕС с 1 марта: кто сможет путешествовать и на каких условиях.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Европейская комиссия предложила с 1 марта разрешить въезд в ЕС всем, кто был вакцинирован признанными в Евросоюзе прививками от коронавируса. Об этом заявила еврокомиссар Илва Йоханссон на пресс-конференции.
"Мы решили сегодня в ЕК, что у нас будут новые правила для въезда в ЕС из третьих стран с 1 марта. Насущные поездки из третьих стран могут совершаться. Что же касается не насущных поездок, то сегодня у нас есть список стран (откуда странам ЕС рекомендовано разрешать въезд. – Ред.)", – сказала Йоханссон.
По ее словам, в этот список вошло порядка 20 государств. "Сейчас мы уходим от странового подхода и переходим к индивидуальному. Это означает, что все люди, которые были вакцинированы, могут приехать в Евросоюз", – уточнила еврокомиссар.
Она подчеркнула, что речь идет о вакцинах, "разрешенных Еврокомиссией" для централизованного применения в ЕС. При этом прививка будет считаться действующей только в течение девяти месяцев.
Кроме того, ЕК порекомендовала странам Евросоюза принимать тех граждан, кто привился вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, но при наличии ПЦР-теста.
Также возможен будет въезд для тех, кто переболел коронавирусом, при наличии ПЦР-теста.
"Это можно рассматривать как более четкие правила, потому что мы требуем ото всех, кто приезжает по не насущным причинам, быть привитым... или выздоровевшим", – сказала Йоханссон, добавив, что люди моложе 18 лет могут приехать с ПЦР-тестом.