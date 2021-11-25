https://ru.sputnik.md/20211125/parlament-moldovy-prinyal-v-pervom-chtenii-gosbyudzhet-na-2022-god-46708177.html

Парламент Молдовы принял в первом чтении госбюджет на 2022 год

Парламент Молдовы принял в первом чтении госбюджет на 2022 год

За принятие документа проголосовали 57 депутатов PAS, против 23 депутата от Блока коммунистов и социалистов.

2021-11-25T14:32+0200

2021-11-25T14:32+0200

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общество

государственный бюджет

парламент

первое чтение

в молдове

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. На заседании парламента 25 ноября 57-ю голосами народных избранников был принят в первом чтении государственный бюджет Молдовы на 2022 год. Законопроект о главном финансовом документе страны на будущий год правительство направило в парламент на прошлой неделе. Согласно проекту, в стране ожидается доход в 50,06 миллиарда леев. Предполагается, что расходы составят 65,2 миллиарда, дефицит - 15,4 миллиарда леев.Проект представил министр финансов Думитру Будянски. По его словам, в документе учитывается ситуация с пандемией COVID-19, а также негативный эффект энергетического кризиса и объявленного из-за него ЧП по стране."Ожидается экономический рост в 4,5%, инфляция - 6,9%. А также увеличение экспорта на 10,6%, а импорта на 5,1%. Рост средней заработной платы составит 10%", - заявил Будански.Основные расходы в госбюджете на 2022Согласно проекту госбюджета, в 2022 году дорожный фонд составит 1,4 миллиарда леев.Годовые отклонения общего объема акцизов на нефтепродукты, за исключением сжиженного газа, не превысят 58%. Фонд энергоэффективности составит 30 миллиардов леев, а Национальный фонд регионального развития - 7,7 миллиарда.В то же время Национальный фонд развития сельского хозяйства и окружающей среды села составит 1,5 миллиарда леев. Распределение пособий будет производиться в порядке, установленном правительством.Национальный экологический фонд составит 250 миллионов леев. Также на профессиональную подготовку учителей и руководителей в образовании выделено 20 миллионов леев, на разработку содержания учебных программ по школьным предметам в начальной, средней школе и в высшем образовании - 9,5 миллиона.Также кабинет министров утвердил в государственном бюджете ассигнования в резервный фонд правительства в размере 500 миллионов леев и в интервенционный фонд правительства в размере 300 миллионов леев.

https://ru.sputnik.md/20211118/byudzhet-moldovy-na-2022-god-est-li-povod-dlya-optimizma-46528520.html

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2021

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государственный бюджет, парламент, первое чтение, в молдове