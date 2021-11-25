https://ru.sputnik.md/20211125/parlament-moldovy-rassmatrivaet-vydelenie-deneg-dlya-oplaty-dolga-moldovagaza-46705197.html

Парламент Молдовы рассматривает выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"

Парламент Молдовы рассматривает выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"

Видео LIVE: парламент Молдовы рассматривает выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"

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долг

бюджет

газпром

молдовагаз

парламент

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Молдавские депутаты в экстренном порядке рассматривают на заседании поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год, которые предусматривают выделение денег на погашение текущего долга компании "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром". Также парламентарии рассматривают проекты закона о государственном бюджете на 2022 год, закона о бюджете социального страхования и фондов обязательного медстрахования, а также налоговую и таможенную политики на следующий год.

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долг, бюджет, газпром, молдовагаз, парламент, видео