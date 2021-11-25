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Парламент Молдовы рассматривает выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"
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Парламент Молдовы рассматривает выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"
Парламент Молдовы рассматривает выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"
Видео LIVE: парламент Молдовы рассматривает выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"
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долг
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газпром
молдовагаз
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Молдавские депутаты в экстренном порядке рассматривают на заседании поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год, которые предусматривают выделение денег на погашение текущего долга компании "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром". Также парламентарии рассматривают проекты закона о государственном бюджете на 2022 год, закона о бюджете социального страхования и фондов обязательного медстрахования, а также налоговую и таможенную политики на следующий год.
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долг, бюджет, газпром, молдовагаз, парламент, видео

Парламент Молдовы рассматривает выделение денег для оплаты долга "Молдовагаза"

11:07 25.11.2021 (обновлено: 11:35 25.11.2021)
© Parlamentul Republicii Moldova
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Депутаты законодательного форума Молдовы собрались на заседание.
Молдавские депутаты в экстренном порядке рассматривают на заседании поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год, которые предусматривают выделение денег на погашение текущего долга компании "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром".
Также парламентарии рассматривают проекты закона о государственном бюджете на 2022 год, закона о бюджете социального страхования и фондов обязательного медстрахования, а также налоговую и таможенную политики на следующий год.
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