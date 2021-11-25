https://ru.sputnik.md/20211125/parlament-progolosoval-za-uvelichenie-byudzheta-sotsstrakhovaniya-v-2022-godu-46732529.html

Парламент проголосовал за увеличение бюджета соцстрахования в 2022 году

Парламент проголосовал за увеличение бюджета соцстрахования в 2022 году

В первом чтении одобрен проект Закона о бюджете государственного социального страхования на 2022 год.

2021-11-25T22:15+0200

2021-11-25T22:15+0200

2021-11-25T22:15+0200

бюджет

пенсия

парламент

экономика

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/900/11/9001144_0:1550:1654:2480_1920x0_80_0_0_d96adedf5cee24852a8b714811f915c2.jpg

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. В бюджете государственного социального страхования на 2022 года как доходы, так и расходы составят 31,2 миллиарда леев, или на 13,6% больше, чем в 2021 году. За проект проголосовали 56 депутатов парламента.В части доходов по проекту предлагается увеличить взносы на обязательное государственное социальное страхование на 12,6% по сравнению с 2021 годом - до 18,4 миллиардов леев леев, а трансферты, полученные из национального публичного бюджета, увеличатся на 14,8% по сравнению с 2021 годом и составит около 12,6 миллиардов.Увеличение расходов связано с увеличением с 1 октября 2021 года минимальной пенсии по возрасту до 2000 леев, а также с ростом с 1 октября 2021 года размеров всех ежемесячных государственных пособий.Также рост расходов обусловлен увеличением базы исчисления пенсий при уходе за ребенком-инвалидом начиная с 1 января 2022 года, для пенсий по инвалидности, установленных до 01.01.1999.Также изменился механизм индексации пенсий и введения возможности установления досрочной пенсии.

https://ru.sputnik.md/20211013/srednyaya-pensiya-v-moldove-i-v-sosednikh-stranakh-45490334.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

бюджет, пенсия, парламент, в молдове