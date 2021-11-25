https://ru.sputnik.md/20211125/parlament-progolosoval-za-uvelichenie-byudzheta-sotsstrakhovaniya-v-2022-godu-46732529.html
Парламент проголосовал за увеличение бюджета соцстрахования в 2022 году
Парламент проголосовал за увеличение бюджета соцстрахования в 2022 году
В первом чтении одобрен проект Закона о бюджете государственного социального страхования на 2022 год.
2021-11-25T22:15+0200
2021-11-25T22:15+0200
2021-11-25T22:15+0200
бюджет
пенсия
парламент
экономика
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/900/11/9001144_0:1550:1654:2480_1920x0_80_0_0_d96adedf5cee24852a8b714811f915c2.jpg
КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. В бюджете государственного социального страхования на 2022 года как доходы, так и расходы составят 31,2 миллиарда леев, или на 13,6% больше, чем в 2021 году. За проект проголосовали 56 депутатов парламента.В части доходов по проекту предлагается увеличить взносы на обязательное государственное социальное страхование на 12,6% по сравнению с 2021 годом - до 18,4 миллиардов леев леев, а трансферты, полученные из национального публичного бюджета, увеличатся на 14,8% по сравнению с 2021 годом и составит около 12,6 миллиардов.Увеличение расходов связано с увеличением с 1 октября 2021 года минимальной пенсии по возрасту до 2000 леев, а также с ростом с 1 октября 2021 года размеров всех ежемесячных государственных пособий.Также рост расходов обусловлен увеличением базы исчисления пенсий при уходе за ребенком-инвалидом начиная с 1 января 2022 года, для пенсий по инвалидности, установленных до 01.01.1999.Также изменился механизм индексации пенсий и введения возможности установления досрочной пенсии.
https://ru.sputnik.md/20211013/srednyaya-pensiya-v-moldove-i-v-sosednikh-stranakh-45490334.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/900/11/9001144_0:1239:1654:2480_1920x0_80_0_0_32bf8b0092a8d326ab6788672398a18a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
бюджет, пенсия, парламент, в молдове
Парламент проголосовал за увеличение бюджета соцстрахования в 2022 году
В первом чтении одобрен проект Закона о бюджете государственного социального страхования на 2022 год.
КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. В бюджете государственного социального страхования на 2022 года как доходы, так и расходы составят 31,2 миллиарда леев, или на 13,6% больше, чем в 2021 году. За проект проголосовали 56 депутатов парламента.
В части доходов по проекту предлагается увеличить взносы на обязательное государственное социальное страхование на 12,6% по сравнению с 2021 годом - до 18,4 миллиардов леев леев, а трансферты, полученные из национального публичного бюджета, увеличатся на 14,8% по сравнению с 2021 годом и составит около 12,6 миллиардов.
Увеличение расходов связано с увеличением с 1 октября 2021 года минимальной пенсии по возрасту до 2000 леев, а также с ростом с 1 октября 2021 года размеров всех ежемесячных государственных пособий.
Также рост расходов обусловлен увеличением базы исчисления пенсий при уходе за ребенком-инвалидом начиная с 1 января 2022 года, для пенсий по инвалидности, установленных до 01.01.1999.
Также изменился механизм индексации пенсий и введения возможности установления досрочной пенсии.