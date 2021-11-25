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Парламент проголосовал за увеличение бюджета соцстрахования в 2022 году
Парламент проголосовал за увеличение бюджета соцстрахования в 2022 году
В первом чтении одобрен проект Закона о бюджете государственного социального страхования на 2022 год.
2021-11-25T22:15+0200
2021-11-25T22:15+0200
бюджет
пенсия
парламент
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. В бюджете государственного социального страхования на 2022 года как доходы, так и расходы составят 31,2 миллиарда леев, или на 13,6% больше, чем в 2021 году. За проект проголосовали 56 депутатов парламента.В части доходов по проекту предлагается увеличить взносы на обязательное государственное социальное страхование на 12,6% по сравнению с 2021 годом - до 18,4 миллиардов леев леев, а трансферты, полученные из национального публичного бюджета, увеличатся на 14,8% по сравнению с 2021 годом и составит около 12,6 миллиардов.Увеличение расходов связано с увеличением с 1 октября 2021 года минимальной пенсии по возрасту до 2000 леев, а также с ростом с 1 октября 2021 года размеров всех ежемесячных государственных пособий.Также рост расходов обусловлен увеличением базы исчисления пенсий при уходе за ребенком-инвалидом начиная с 1 января 2022 года, для пенсий по инвалидности, установленных до 01.01.1999.Также изменился механизм индексации пенсий и введения возможности установления досрочной пенсии.
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бюджет, пенсия, парламент, в молдове

Парламент проголосовал за увеличение бюджета соцстрахования в 2022 году

22:15 25.11.2021
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПенсионер, монеты
Пенсионер, монеты - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Евгений Чебан
Все материалы
В первом чтении одобрен проект Закона о бюджете государственного социального страхования на 2022 год.
КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. В бюджете государственного социального страхования на 2022 года как доходы, так и расходы составят 31,2 миллиарда леев, или на 13,6% больше, чем в 2021 году. За проект проголосовали 56 депутатов парламента.
В части доходов по проекту предлагается увеличить взносы на обязательное государственное социальное страхование на 12,6% по сравнению с 2021 годом - до 18,4 миллиардов леев леев, а трансферты, полученные из национального публичного бюджета, увеличатся на 14,8% по сравнению с 2021 годом и составит около 12,6 миллиардов.
Средняя пенсия в Молдове и в соседних странах (ЗАГЛУШКА) - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
Инфографика
Средняя пенсия в Молдове и соседних странах
13 октября, 17:27
Увеличение расходов связано с увеличением с 1 октября 2021 года минимальной пенсии по возрасту до 2000 леев, а также с ростом с 1 октября 2021 года размеров всех ежемесячных государственных пособий.
Также рост расходов обусловлен увеличением базы исчисления пенсий при уходе за ребенком-инвалидом начиная с 1 января 2022 года, для пенсий по инвалидности, установленных до 01.01.1999.
Также изменился механизм индексации пенсий и введения возможности установления досрочной пенсии.
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