https://ru.sputnik.md/20211125/parlament-utverdil-sostav-soveta-po-nadzoru-kompanii-teleradio-moldova-46723168.html

Парламент утвердил состав Совета по надзору компании Teleradio-Moldova

Парламент утвердил состав Совета по надзору компании Teleradio-Moldova

Парламент утвердил состав Совета по надзору и развитию компании Teleradio-Moldova

2021-11-25T16:51+0200

2021-11-25T16:51+0200

2021-11-25T16:51+0200

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Депутаты молдавского парламента утвердили членов Совета по надзору и развитию национального публичного поставщика медиауслуг (компании Teleradio-Moldova). Решение принято голосами 81 законотворца на пленарном заседании в четверг.На шестилетний срок назначены Аркадие Герасим, Серджиу Станчу, Корнелиу Попович, Аурелиан Дэнилэ, Лоретта Хандрабура, Кристиан Жардан и Ирина Маценко.Закон предполагает, что Совет по надзору и развитию национального публичного поставщика медиауслуг состоит из семерых членов, назначенных парламентом на шестилетний срок. Кандидатуры троих членов выдвигаются парламентскими фракциями с соблюдением принципа пропорциональности, а остальные четверо – общественными организациями.Таким образом, фракция PAS, которой принадлежит парламентское большинство, предложила в Совет кандидатуры Аркадие Герасима и Серджиу Станчу, оппозиционная фракция Блока коммунистов и социалистов – Корнелиу Поповича, а фракция Партии "Шор" не ответила на запрос.Со стороны общественных организаций в общей сложности выдвинули 11 претендентов на вступление в Совет. Среди кандидатов – Екатерина Кептэнару, Григоре Чорич, Орест Дабижа, Аурелиан Дэнилэ, Ирина Маценко, Леонид Смолницки, Александру Вауловски, Александру Вершинин. До проведения собеседования двое человек сняли свои кандидатуры. Речь идет об Оресте Дабижа и Александру Вакуловски. Слушания состоялись 19 ноября. Члены парламентской комиссии задали вопросы каждому кандидату, после чего на закрытом заседании приняли решение по результатам оценки каждого претендента в отдельности.

https://ru.sputnik.md/20211104/komaniya-teleradio-moldova-opyat-pereshla-pod-kontrol-parlamenta-46164442.html

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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