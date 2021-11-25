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Парламент утвердил состав Совета по надзору компании Teleradio-Moldova
Парламент утвердил состав Совета по надзору компании Teleradio-Moldova
Парламент утвердил состав Совета по надзору и развитию компании Teleradio-Moldova
2021-11-25T16:51+0200
2021-11-25T16:51+0200
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Депутаты молдавского парламента утвердили членов Совета по надзору и развитию национального публичного поставщика медиауслуг (компании Teleradio-Moldova). Решение принято голосами 81 законотворца на пленарном заседании в четверг.На шестилетний срок назначены Аркадие Герасим, Серджиу Станчу, Корнелиу Попович, Аурелиан Дэнилэ, Лоретта Хандрабура, Кристиан Жардан и Ирина Маценко.Закон предполагает, что Совет по надзору и развитию национального публичного поставщика медиауслуг состоит из семерых членов, назначенных парламентом на шестилетний срок. Кандидатуры троих членов выдвигаются парламентскими фракциями с соблюдением принципа пропорциональности, а остальные четверо – общественными организациями.Таким образом, фракция PAS, которой принадлежит парламентское большинство, предложила в Совет кандидатуры Аркадие Герасима и Серджиу Станчу, оппозиционная фракция Блока коммунистов и социалистов – Корнелиу Поповича, а фракция Партии "Шор" не ответила на запрос.Со стороны общественных организаций в общей сложности выдвинули 11 претендентов на вступление в Совет. Среди кандидатов – Екатерина Кептэнару, Григоре Чорич, Орест Дабижа, Аурелиан Дэнилэ, Ирина Маценко, Леонид Смолницки, Александру Вауловски, Александру Вершинин. До проведения собеседования двое человек сняли свои кандидатуры. Речь идет об Оресте Дабижа и Александру Вакуловски. Слушания состоялись 19 ноября. Члены парламентской комиссии задали вопросы каждому кандидату, после чего на закрытом заседании приняли решение по результатам оценки каждого претендента в отдельности.
https://ru.sputnik.md/20211104/komaniya-teleradio-moldova-opyat-pereshla-pod-kontrol-parlamenta-46164442.html
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Парламент утвердил состав Совета по надзору компании Teleradio-Moldova

16:51 25.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
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Алена Матвеева
Все материалы
В состав Совета по надзору и развитию компании Teleradio-Moldova вошли семеро человек.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Депутаты молдавского парламента утвердили членов Совета по надзору и развитию национального публичного поставщика медиауслуг (компании Teleradio-Moldova). Решение принято голосами 81 законотворца на пленарном заседании в четверг.
На шестилетний срок назначены Аркадие Герасим, Серджиу Станчу, Корнелиу Попович, Аурелиан Дэнилэ, Лоретта Хандрабура, Кристиан Жардан и Ирина Маценко.

"Уважаемые члены Совета, поздравляю вас и желаю много успехов. Мы знаем, что вы знаете, что у вас много работы. Удачи", – сказал спикер парламента Игорь Гросу.

Закон предполагает, что Совет по надзору и развитию национального публичного поставщика медиауслуг состоит из семерых членов, назначенных парламентом на шестилетний срок. Кандидатуры троих членов выдвигаются парламентскими фракциями с соблюдением принципа пропорциональности, а остальные четверо – общественными организациями.
Таким образом, фракция PAS, которой принадлежит парламентское большинство, предложила в Совет кандидатуры Аркадие Герасима и Серджиу Станчу, оппозиционная фракция Блока коммунистов и социалистов – Корнелиу Поповича, а фракция Партии "Шор" не ответила на запрос.
Со стороны общественных организаций в общей сложности выдвинули 11 претендентов на вступление в Совет. Среди кандидатов – Екатерина Кептэнару, Григоре Чорич, Орест Дабижа, Аурелиан Дэнилэ, Ирина Маценко, Леонид Смолницки, Александру Вауловски, Александру Вершинин. До проведения собеседования двое человек сняли свои кандидатуры. Речь идет об Оресте Дабижа и Александру Вакуловски.
Видеокамера на штативе - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
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Слушания состоялись 19 ноября. Члены парламентской комиссии задали вопросы каждому кандидату, после чего на закрытом заседании приняли решение по результатам оценки каждого претендента в отдельности.
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