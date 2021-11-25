Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211125/pogodnye-rekordy-moldovy-25-noyabrya-46690982.html
Погодные рекорды Молдовы 25 ноября
Погодные рекорды Молдовы 25 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
2021-11-25T00:02+0200
2021-11-25T00:02+0200
в молдове
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/16/46611000_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_c972a76726357335937212de41942e3d.jpg
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 25 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 25 ноября 1902 года столбик термометра упал до отметки в –13.9 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда, в двадцать пятый день ноября, воздух прогрелся до +18,4 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 32,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-konferentsia-oon-klimat-46155452.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/16/46611000_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_f6f5ce422d1cdaf535b91bcce3696fe9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 25 ноября

00:02 25.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausСолнце светит через деревья
Солнце светит через деревья - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 25 ноя Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 25 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 25 ноября 1902 года столбик термометра упал до отметки в –13.9 градуса по Цельсию.
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Общество
Майя Санду обратилась к участникам конференции ООН по изменению климата
4 ноября, 10:45
А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда, в двадцать пятый день ноября, воздух прогрелся до +18,4 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 32,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
01:03Вернидуб: мы в "евровесне" - это большое достижение клуба "Шериф"
00:48Анчелотти - о матче "Реал" - "Шериф": это была очень серьезная и важная игра
00:20"Шериф" в игре!" - Красносельский поддержал тираспольскую команду
00:02Погодные рекорды Молдовы 25 ноября
ВчераЖесткий сертификат: в Италии вводят усиленный green pass
Вчера"Реал" победил "Шериф" в Лиге чемпионов и вышел в плей-офф
ВчераРубль вернулся в рейтинг наиболее популярных мировых валют
ВчераКогда молдавским водителям не нужно будет иметь при себе права
Вчера"Реал" обыгрывает "Шериф" после первого тайма в Лиге чемпионов
ВчераШольц подарил Меркель куст кизила и сообщил о формировании коалиции
ВчераКурс валют на четверг: доллар продолжает укрепляться
ВчераВоенное сотрудничество России и Китая полезно для ОДКБ и стран Центральной Азии
ВчераМягкость гиганта: почему "Газпром" не перекрыл Молдове газ
Вчера"Шериф" впервые в истории попал в еврокубковую весну
ВчераВакцинацию от COVID в ЕС прошли около 65% населения
ВчераГендиректор "Термоэлектрики" признан подозреваемым по уголовному делу
ВчераКак кабмин Молдовы едва не оставил страну без газа в преддверии зимы
ВчераНачались клинические исследования назальной вакцины "Спутник V"
ВчераТри улицы в центре Кишинева ждет ремонт
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове