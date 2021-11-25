https://ru.sputnik.md/20211125/pogodnye-rekordy-moldovy-25-noyabrya-46690982.html

Погодные рекорды Молдовы 25 ноября

Погодные рекорды Молдовы 25 ноября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 25 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 25 ноября 1902 года столбик термометра упал до отметки в –13.9 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1969 году. Тогда, в двадцать пятый день ноября, воздух прогрелся до +18,4 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 32,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-konferentsia-oon-klimat-46155452.html

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2021

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