https://ru.sputnik.md/20211125/poka-vse-spali-chp-na-shakhte-rasprostranitel-virusa-i-situatsiya-s-covid-19-46703658.html

Пока все спали: ЧП на шахте, распространитель вируса и ситуация с COVID-19

Пока все спали: ЧП на шахте, распространитель вируса и ситуация с COVID-19

ЧП на шахте, распространитель вируса и ситуация с COVID-19

2021-11-25T08:49+0200

2021-11-25T08:49+0200

2021-11-25T09:50+0200

воз

чп

шахта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/1e/33435988_7:185:863:666_1920x0_80_0_0_baa3ef3cd7d546b3a5940fd21aa5746d.jpg

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Один человек погиб в результате задымления на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, передает РИА Новости. Местоположение 49 горняков после ЧП на шахте в Кузбассе не установлено.Региональные власти сообщают о 43 пострадавших. Двое находятся в тяжелом состоянии, остальные – в легком и среднем.Всего в шахте находились 285 человек, на поверхность вышли 210, остальные выходят, сообщает МЧС РФ.По данным прокуратуры 25 ноября, около 8.30 по местному времени в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжная".Прокурор Кемеровской области – Кузбасса Александр Блошкин выехал на шахту с целью координации работы правоохранительных органов и органов контроля по оказанию помощи работникам шахты, ликвидации последствий задымления и выяснения причин произошедшего.На месте происшествия продолжаются спасательные работы.Проведение проверки, в том числе доследственной, проводимой сотрудниками СУСК РФ по Кемеровской области, находится под контролем прокурора области.ВОЗ определила основного распространителя коронавирусаЛюди, не прошедшие иммунизацию, являются основными распространителями COVID-19, заявили РИА Новости в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения."Непривитые люди являются основным распространителем вируса. Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации. Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом", – заявили в бюро.Все больше исследований показывают эффективность таких профилактических мер, как ношение масок и проветривание помещений."Применение всех профилактических мер: использование масок, гигиена рук и дыхательных путей, физическое дистанцирование, адекватная вентиляция в помещениях, тестирование, отслеживание контактов, карантин, изоляция и другие меры профилактики и контроля инфекции – обеспечивает максимальную защиту общества от вируса", –подчеркнули в ВОЗ.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 259 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 259 миллионов 487 тысяч 991. Из них 5 175 143 скончались. Применены свыше 7 488 287 141 доза вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (48 091 937). Следом идут Индия (34 544 882) и Бразилия (22 043 112).В Великобритании, согласно предоставленным данным, всего выявили 10 028 829 случаев, в России – 9 270 885 случаев заражения, в Турции – 8 654 142, на Украине – 3 530 969, в Румынии – 1 769 783.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 860 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 360 261.Минздрав сообщает о 35 погибших за сутки.Общее число скончавшихся на данный момент – 8950.

https://ru.sputnik.md/20211123/podrobnosti-dtp-v-bolgarii-osnovnye-versii-avarii-46632139.html

https://ru.sputnik.md/20211124/voz-noshenie-masok--spasenie-ot-pandemii-dlya-evropy-46675998.html

https://ru.sputnik.md/20211124/nachalis-klinicheskie-issledovaniya-nazalnoy-vaktsiny-sputnik-v-46686826.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

воз, чп, шахта