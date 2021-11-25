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Польша предложила НАТО расширить присутствие на восточном фланге
Польша предложила НАТО расширить присутствие на восточном фланге
Предложение в своем Twitter генсеку Альянса озвучил президент Польши.
2021-11-25T23:00+0200
2021-11-25T23:00+0200
политика
в мире
нато
польша
ядерное оружие
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Расширить военное присутствие НАТО на восточном фланге предложил генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу президент Польши Анджей Дуда. Заявление прозвучало в ходе брифинга в четверг, трансляция проходила на странице альянса в Twitter, передают "Известия".Йенс Столтенберг 19 ноября заявил, что ядерные вооружения США могут оказаться в Восточной Европе, если от их размещения откажется Германия.Заявления прозвучали на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.В ответ замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что это является грубым пренебрежением договоренностей между РФ и НАТО, так как альянс обязался не развертывать ядерное оружие на территории новых стран-членов.Позже эксперт клуба "Валдай" и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил "Известиям", что среди наиболее вероятных стран в Восточной Европе, которые Соединенные Штаты Америки могли бы выбрать для размещения ядерного оружия, находится Польша. Эксперт заявил, что американское ядерное оружие с большей вероятностью могут получить страны с выраженными антироссийскими настроениями."Думаю, что Польша для этого подходит лучше других. Прочие страны не вполне соответствуют критериям", — уточнил Козюлин.Он назвал и другие условия для получения государством американского ядерного оружия: способность финансировать строительство необходимой инфраструктуры и обеспечить защиту и безопасность боеголовок.
https://ru.sputnik.md/20211115/latviya-i-polsha-provotsiruyut-bolshuyu-voynu-nato-s-rossiey-i-belarusyu--46431610.html
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в мире, нато, польша, ядерное оружие

Польша предложила НАТО расширить присутствие на восточном фланге

23:00 25.11.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНАТО
НАТО - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Предложение в своем Twitter генсеку Альянса озвучил президент Польши.
КИШИНЕВ, 25 ноя Sputnik. Расширить военное присутствие НАТО на восточном фланге предложил генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу президент Польши Анджей Дуда. Заявление прозвучало в ходе брифинга в четверг, трансляция проходила на странице альянса в Twitter, передают "Известия".
"Я предложил генсеку повысить готовность сил НАТО в этой части Европы на восточном фланге НАТО", — сказал польский лидер после встречи со Столтенбергом в Брюсселе.
Йенс Столтенберг 19 ноября заявил, что ядерные вооружения США могут оказаться в Восточной Европе, если от их размещения откажется Германия.
Заявления прозвучали на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.
В ответ замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что это является грубым пренебрежением договоренностей между РФ и НАТО, так как альянс обязался не развертывать ядерное оружие на территории новых стран-членов.
Позже эксперт клуба "Валдай" и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил "Известиям", что среди наиболее вероятных стран в Восточной Европе, которые Соединенные Штаты Америки могли бы выбрать для размещения ядерного оружия, находится Польша.
Эксперт заявил, что американское ядерное оружие с большей вероятностью могут получить страны с выраженными антироссийскими настроениями.
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"Думаю, что Польша для этого подходит лучше других. Прочие страны не вполне соответствуют критериям", — уточнил Козюлин.
Он назвал и другие условия для получения государством американского ядерного оружия: способность финансировать строительство необходимой инфраструктуры и обеспечить защиту и безопасность боеголовок.
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