https://ru.sputnik.md/20211125/polsha-predlozhila-nato-rasshirit-prisutstvie-na-vostochnom-flange-46723865.html

Польша предложила НАТО расширить присутствие на восточном фланге

Польша предложила НАТО расширить присутствие на восточном фланге

Предложение в своем Twitter генсеку Альянса озвучил президент Польши.

2021-11-25T23:00+0200

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ядерное оружие

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Расширить военное присутствие НАТО на восточном фланге предложил генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу президент Польши Анджей Дуда. Заявление прозвучало в ходе брифинга в четверг, трансляция проходила на странице альянса в Twitter, передают "Известия".Йенс Столтенберг 19 ноября заявил, что ядерные вооружения США могут оказаться в Восточной Европе, если от их размещения откажется Германия.Заявления прозвучали на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.В ответ замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что это является грубым пренебрежением договоренностей между РФ и НАТО, так как альянс обязался не развертывать ядерное оружие на территории новых стран-членов.Позже эксперт клуба "Валдай" и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил "Известиям", что среди наиболее вероятных стран в Восточной Европе, которые Соединенные Штаты Америки могли бы выбрать для размещения ядерного оружия, находится Польша. Эксперт заявил, что американское ядерное оружие с большей вероятностью могут получить страны с выраженными антироссийскими настроениями."Думаю, что Польша для этого подходит лучше других. Прочие страны не вполне соответствуют критериям", — уточнил Козюлин.Он назвал и другие условия для получения государством американского ядерного оружия: способность финансировать строительство необходимой инфраструктуры и обеспечить защиту и безопасность боеголовок.

https://ru.sputnik.md/20211115/latviya-i-polsha-provotsiruyut-bolshuyu-voynu-nato-s-rossiey-i-belarusyu--46431610.html

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в мире, нато, польша, ядерное оружие