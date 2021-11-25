https://ru.sputnik.md/20211125/prinyato-okonchatelno-grazhdane-moldovy-poluchat-kompensatsii-za-gaz-i-teplo-46732827.html

Принято окончательно: граждане Молдовы получат компенсации за газ и тепло

Принято окончательно: граждане Молдовы получат компенсации за газ и тепло

Депутаты поддержали в окончательном чтении законопроект о компенсациях за газ и тепло в холодный период года.

2021-11-25T21:57+0200

2021-11-25T21:57+0200

2021-11-25T21:57+0200

экономика

в молдове

тепло

компенсации

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45567994_559:409:2801:1670_1920x0_80_0_0_331ed0153bf8f813287daeec91c284fb.jpg

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Бытовые потребители получат компенсацию затрат на потребление природного газа и тепловой энергии, которые они понесут из-за роста тарифов на энергоносители. Проект закона о компенсациях на газ и тепло для граждан в холодный период года был одобрен на заседании законодательного форума в четверг, документ поддержали 79 депутатов - все присутствовавшие в зале заседаний.Документ предусматривает выплату компенсации в размере 67% за первые 50 кубометров потребленного природного газа (это 4,3 лея), а за следующие 100 кубометров - компенсацию в размере 50% от суммы разницы между ценой в расчетном месяце и ценой в октябре 2021 года. Соответственно, для бытовых потребителей первые 50 кубов будут стоить 6,8 лея. Следующие 100 кубов будут оплачиваться по 7,9 лея за кубометр, а последующее потребление будет оплачиваться по полному тарифу 11,08 лея. Таким образом, максимальная компенсация за потребление природного газа составит 540 леевКомпенсироваться будет и частично первая гигакалория тепла – на две трети (67% от подорожания), то есть максимум 450 леев в месяц.Граждане, получающие тепловую энергию от котельной жилого дома, также получат эти компенсации.Отметим, что тариф на потребление природного газа на октябрь текущего года составляет 4,64 лея за кубометр, на ноябрь утвержденный тариф составляет 11,08 лея. Разница после повышения тарифа составляет 6,44 лея.Поставщики будут указывать в квитанции сумму компенсации и сумму, которую должен заплатить потребитель.Повышение тарифа на газ и тепло в МолдовеТариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф за тысячу кубометров увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Позднее Termoelectrica запросила в НАРЭ повысить тариф за тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.

https://ru.sputnik.md/20211124/kak-kabmin-moldovy-edva-ne-ostavil-stranu-bez-gaza-v-preddverii-zimy-46689629.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, тепло, компенсации, газ