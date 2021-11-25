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Проект налоговой политики – 2022 принят в первом чтении
Проект налоговой политики – 2022 принят в первом чтении
На заседании 25 ноября молдавский парламент принял в первом чтении проект налоговой и таможенной политики на 2022 год.
2021-11-25T18:26+0200
2021-11-25T19:20+0200
налоговый кодекс
парламент
первое чтение
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. На заседании 25 ноября молдавский парламент принял в первом чтении проект налоговой и таможенной политики на 2022 год. Документ предусматривает внесение изменений в десять законодательных актов, включая Налоговый кодекс, закон о местных публичных финансах, Таможенный кодекс, Кодекс о правонарушениях.Сообщается, что среди важнейших положений проекта – внесение изменений в действующее законодательство, которое позволит полностью распределять доходы от налога за пользование дорогами в административно-территориальных единицах первого уровня.Документ также предусматривает увеличение с 2200 до 3100 леев минимальной заработной платы сотрудников бюджетной сферы, число непосредственных бенефициаров превысит 34 тысячи граждан. Для бюджетников также предусмотрена ежегодная премия.В проекте планируется увеличить сумму освобождений от подоходного налога для физических лиц с 25 200 леев до 27 000 леев (личное освобождение), с 30 000 леев до 31 500 леев (повышенное личное освобождение) и с 18 900 до 19 800 леев (повышенное освобождение для супругов). Кроме того, предлагается удвоить освобождение для иждивенцев (детей) с 4500 леев до 9000 леев.Ставка подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты с выигрышей от азартных игр, будет увеличена с 12% до 18%.Также ожидается отмена платы за услуги мобильной связи в размере 2,5%, что поможет операторам мобильной связи ускорить внедрение роуминга со странами Европейского союза.По словам председателя Комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрия Алайбы, при рассмотрении проекта ко второму, окончательному чтению будут учтены все поправки, сформулированные, в том числе, парламентскими фракциями.
https://ru.sputnik.md/20211125/parlament-moldovy-prinyal-v-pervom-chtenii-gosbyudzhet-na-2022-god-46708177.html
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налоговый кодекс, парламент, первое чтение, в молдове

Проект налоговой политики – 2022 принят в первом чтении

18:26 25.11.2021 (обновлено: 19:20 25.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов
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Молдавским бюджетникам повысят минимальную зарплату с 2200 до 3100 леев.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. На заседании 25 ноября молдавский парламент принял в первом чтении проект налоговой и таможенной политики на 2022 год.
Документ предусматривает внесение изменений в десять законодательных актов, включая Налоговый кодекс, закон о местных публичных финансах, Таможенный кодекс, Кодекс о правонарушениях.
Сообщается, что среди важнейших положений проекта – внесение изменений в действующее законодательство, которое позволит полностью распределять доходы от налога за пользование дорогами в административно-территориальных единицах первого уровня.
Документ также предусматривает увеличение с 2200 до 3100 леев минимальной заработной платы сотрудников бюджетной сферы, число непосредственных бенефициаров превысит 34 тысячи граждан. Для бюджетников также предусмотрена ежегодная премия.
В проекте планируется увеличить сумму освобождений от подоходного налога для физических лиц с 25 200 леев до 27 000 леев (личное освобождение), с 30 000 леев до 31 500 леев (повышенное личное освобождение) и с 18 900 до 19 800 леев (повышенное освобождение для супругов). Кроме того, предлагается удвоить освобождение для иждивенцев (детей) с 4500 леев до 9000 леев.
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Ставка подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты с выигрышей от азартных игр, будет увеличена с 12% до 18%.
Также ожидается отмена платы за услуги мобильной связи в размере 2,5%, что поможет операторам мобильной связи ускорить внедрение роуминга со странами Европейского союза.
По словам председателя Комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрия Алайбы, при рассмотрении проекта ко второму, окончательному чтению будут учтены все поправки, сформулированные, в том числе, парламентскими фракциями.
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