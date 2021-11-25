https://ru.sputnik.md/20211125/rossiyskiy-voennyy-sputnik-vyveden-na-raschetnuyu-orbitu-46705080.html

Российский военный спутник выведен на расчетную орбиту

Российский военный спутник выведен на расчетную орбиту

Военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союзом-2.1Б", выведен на расчетную орбиту

2021-11-25T09:45+0200

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россия

спутник

орбита

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КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союзом-2.1Б", выведен на расчетную орбиту, передает РИА Новости."Стартовавшая сегодня, 25 ноября, в 04 часа 09 минут мск с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1Б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1Б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.Это уже 51-й пуск ракеты "Союз-2", летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2004 году. "Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У" - в период с 1973 по 2012 год с "Плесецка" было запущено 435 таких носителей.

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спутник, орбита