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Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет потепление
Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет потепление
Самый точный прогноз погоды когда потеплеет
2021-11-25T07:00+0200
2021-11-25T07:00+0200
в молдове
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер будет дуть северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +9 градусов по Цельсию, ночью ожидается от 0 до -5 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 25 ноября: ночью – от -1 до -3, днем – от +6 до +8 градусов.Начиная с 26 ноября немного потеплеет – до +13 днем, а ночью ожидается от 0 до -5 градусов; 27-29 ноября потеплеет до +15.Праздники и народные приметы25 ноября православная церковь чтит память патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в 6-7 веках. Иоанн был отпрыском губернатора острова Кипр. Утратив жену и детей, муж начал вести аскетическую жизнь, постоянно заботился о бедных. Хотя он не был ни монахом, ни клириком, народ избрал Иоанна на патриарший престол. Только став патриархом, Иоанн посчитал всех нищих в Александрии и раздал им свое имущество. И впоследствии он занимался добрыми делами: давал в своем доме убежище бедным людям, выкупал пленных. За это Иоанна прозвали Милостивым.
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Дмитрий Терехов
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в молдове, прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет потепление

07:00 25.11.2021
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Осень - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер будет дуть северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +9 градусов по Цельсию, ночью ожидается от 0 до -5 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 25 ноября: ночью – от -1 до -3, днем – от +6 до +8 градусов.
Начиная с 26 ноября немного потеплеет – до +13 днем, а ночью ожидается от 0 до -5 градусов; 27-29 ноября потеплеет до +15.

Праздники и народные приметы

25 ноября православная церковь чтит память патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в 6-7 веках. Иоанн был отпрыском губернатора острова Кипр. Утратив жену и детей, муж начал вести аскетическую жизнь, постоянно заботился о бедных. Хотя он не был ни монахом, ни клириком, народ избрал Иоанна на патриарший престол. Только став патриархом, Иоанн посчитал всех нищих в Александрии и раздал им свое имущество. И впоследствии он занимался добрыми делами: давал в своем доме убежище бедным людям, выкупал пленных. За это Иоанна прозвали Милостивым.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Дождь идет 25 ноября – до 4 декабря будут оттепели.
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Какая погода на Ивана – таким и начало декабря будет
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