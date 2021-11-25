https://ru.sputnik.md/20211125/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldovu-idet-poteplenie-46690060.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет потепление

Самый точный прогноз погоды: в Молдову идет потепление

Самый точный прогноз погоды когда потеплеет

2021-11-25T07:00+0200

2021-11-25T07:00+0200

2021-11-25T07:00+0200

в молдове

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер будет дуть северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +5 до +9 градусов по Цельсию, ночью ожидается от 0 до -5 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 25 ноября: ночью – от -1 до -3, днем – от +6 до +8 градусов.Начиная с 26 ноября немного потеплеет – до +13 днем, а ночью ожидается от 0 до -5 градусов; 27-29 ноября потеплеет до +15.Праздники и народные приметы25 ноября православная церковь чтит память патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в 6-7 веках. Иоанн был отпрыском губернатора острова Кипр. Утратив жену и детей, муж начал вести аскетическую жизнь, постоянно заботился о бедных. Хотя он не был ни монахом, ни клириком, народ избрал Иоанна на патриарший престол. Только став патриархом, Иоанн посчитал всех нищих в Александрии и раздал им свое имущество. И впоследствии он занимался добрыми делами: давал в своем доме убежище бедным людям, выкупал пленных. За это Иоанна прозвали Милостивым.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, прогноз погоды