https://ru.sputnik.md/20211125/sherif-v-igre-krasnoselskiy-podderzhal-tiraspolskuyu-komandu-46699058.html

"Шериф" в игре!" - Красносельский поддержал тираспольскую команду

"Шериф" в игре!" - Красносельский поддержал тираспольскую команду

По мнению лидера Приднестровья, "ШериФ" в матче с "Реалом" показал настоящий футбол.

2021-11-25T00:20+0200

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спорт

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тирасполь

фк "шериф"

вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал итоги футбольного матча между тираспольским "Шерифом" и мадридским "Реалом", который состоялся 24 ноября на стадионе в Тирасполе.В среду Мадридский "Реал" крупно обыграл в гостях тираспольский "Шериф" в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.Поединок в Тирасполе завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Эдин Джеко (61-я и 67-я минуты).Таким образом, после пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), а "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф"."Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211124/real-pobeda-sherif-liga-chempionov-play-off-46698811.html

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, приднестровье, тирасполь, фк "шериф", вадим красносельский