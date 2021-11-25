https://ru.sputnik.md/20211125/sherif-v-igre-krasnoselskiy-podderzhal-tiraspolskuyu-komandu-46699058.html
"Шериф" в игре!" - Красносельский поддержал тираспольскую команду
"Шериф" в игре!" - Красносельский поддержал тираспольскую команду
По мнению лидера Приднестровья, "ШериФ" в матче с "Реалом" показал настоящий футбол.
2021-11-25T00:20+0200
2021-11-25T00:20+0200
2021-11-25T00:29+0200
спорт
в молдове
приднестровье
тирасполь
фк "шериф"
вадим красносельский
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КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал итоги футбольного матча между тираспольским "Шерифом" и мадридским "Реалом", который состоялся 24 ноября на стадионе в Тирасполе.В среду Мадридский "Реал" крупно обыграл в гостях тираспольский "Шериф" в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.Поединок в Тирасполе завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Эдин Джеко (61-я и 67-я минуты).Таким образом, после пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), а "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф"."Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211124/real-pobeda-sherif-liga-chempionov-play-off-46698811.html
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в молдове, приднестровье, тирасполь, фк "шериф", вадим красносельский
"Шериф" в игре!" - Красносельский поддержал тираспольскую команду
00:20 25.11.2021 (обновлено: 00:29 25.11.2021)
По мнению лидера Приднестровья, "ШериФ" в матче с "Реалом" показал настоящий футбол.
КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал итоги футбольного матча между тираспольским "Шерифом" и мадридским "Реалом", который состоялся 24 ноября на стадионе в Тирасполе.
"Каждый, кто наблюдал за сегодняшним матчем, видел, что тираспольский "Шериф" не поддерживал навязанную именитым соперником игру, а вел свою. Статистика активности команд - тому подтверждение. Да, не удалось повторить победу над "Реалом". Но "Шериф" бился за нее. Мы пришли смотреть настоящий футбол и мы его наблюдали на протяжении всего матча. Хотелось, конечно, увидеть тираспольский мяч в воротах соперника. Сегодня не удалось. Но впереди следующий этап. "Шериф" в игре!" - написал красносельский в Telegram.
В среду Мадридский "Реал" крупно обыграл в гостях тираспольский "Шериф" в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов.Поединок в Тирасполе завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.
Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0. Дубль оформил нападающий Эдин Джеко (61-я и 67-я минуты).
Таким образом, после пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), а "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).
В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф".
"Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы
. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.