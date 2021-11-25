https://ru.sputnik.md/20211125/stanut-li-kafe-i-restorany-v-moldove-dostupnymi-tolko-bogacham-46697113.html
Станут ли кафе и рестораны в Молдове доступны только богачам
Станут ли кафе и рестораны в Молдове доступны только богачам
Молдавский общепит может стать роскошью
2021-11-25T08:30+0200
2021-11-25T08:30+0200
2021-11-25T10:27+0200
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газпром
кафе
рестораны
миротворческая миссия в приднестровье
миротворцы
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Правительство Молдовы обратилось в среду, 24 ноября, к ПАО "Газпром" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность требований "Газпрома" и обязуется расплатиться по текущим платежам в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. "Газпром" в виде исключения и, проявляя добрую волю и понимание, с какой сложной ситуацией могут столкнуться в этом случае граждане Молдовы, согласился с этой просьбой", – отметил Куприянов. Почему "Газпром" принял такое решение?День российского военного миротворца отмечается 25 ноября. В чем уникальность российских миротворцев?Нам обещали 30-процентный рост цен в кафе и ресторанах, однако власти сейчас снизили уровень опасности до уровня "оранжевый код" – что ждет молдавский общепит и его клиентов?Обо всем этом расскажут эксперты – экономист Сергей Робу, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, председатель Ассоциации рестораторов республики MAR Анета Засавицки.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, газпром, кафе, рестораны, миротворческая миссия в приднестровье, миротворцы, видео
Станут ли кафе и рестораны в Молдове доступны только богачам
08:30 25.11.2021 (обновлено: 10:27 25.11.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем разрешение очередного газового кризиса, говорим о российских миротворцах и проясняем судьбу сектора HORECA.
Правительство Молдовы обратилось в среду, 24 ноября, к ПАО "Газпром" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность требований "Газпрома" и обязуется расплатиться по текущим платежам в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Газпром" в виде исключения и, проявляя добрую волю и понимание, с какой сложной ситуацией могут столкнуться в этом случае граждане Молдовы, согласился с этой просьбой", – отметил Куприянов. Почему "Газпром" принял такое решение?
День российского военного миротворца отмечается 25 ноября. В чем уникальность российских миротворцев?
Нам обещали 30-процентный рост цен в кафе и ресторанах, однако власти сейчас снизили уровень опасности до уровня "оранжевый код" – что ждет молдавский общепит и его клиентов?
Обо всем этом расскажут эксперты – экономист Сергей Робу, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, председатель Ассоциации рестораторов республики MAR Анета Засавицки.