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Станут ли кафе и рестораны в Молдове доступны только богачам
Станут ли кафе и рестораны в Молдове доступны только богачам
Молдавский общепит может стать роскошью
2021-11-25T08:30+0200
2021-11-25T10:27+0200
радио
молдова
газпром
кафе
рестораны
миротворческая миссия в приднестровье
миротворцы
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Правительство Молдовы обратилось в среду, 24 ноября, к ПАО "Газпром" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность требований "Газпрома" и обязуется расплатиться по текущим платежам в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. "Газпром" в виде исключения и, проявляя добрую волю и понимание, с какой сложной ситуацией могут столкнуться в этом случае граждане Молдовы, согласился с этой просьбой", – отметил Куприянов. Почему "Газпром" принял такое решение?День российского военного миротворца отмечается 25 ноября. В чем уникальность российских миротворцев?Нам обещали 30-процентный рост цен в кафе и ресторанах, однако власти сейчас снизили уровень опасности до уровня "оранжевый код" – что ждет молдавский общепит и его клиентов?Обо всем этом расскажут эксперты – экономист Сергей Робу, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, председатель Ассоциации рестораторов республики MAR Анета Засавицки.
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молдова, газпром, кафе, рестораны, миротворческая миссия в приднестровье, миротворцы, видео

Станут ли кафе и рестораны в Молдове доступны только богачам

08:30 25.11.2021 (обновлено: 10:27 25.11.2021)
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем разрешение очередного газового кризиса, говорим о российских миротворцах и проясняем судьбу сектора HORECA.
Правительство Молдовы обратилось в среду, 24 ноября, к ПАО "Газпром" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность требований "Газпрома" и обязуется расплатиться по текущим платежам в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Газпром" в виде исключения и, проявляя добрую волю и понимание, с какой сложной ситуацией могут столкнуться в этом случае граждане Молдовы, согласился с этой просьбой", – отметил Куприянов. Почему "Газпром" принял такое решение?
День российского военного миротворца отмечается 25 ноября. В чем уникальность российских миротворцев?
Нам обещали 30-процентный рост цен в кафе и ресторанах, однако власти сейчас снизили уровень опасности до уровня "оранжевый код" – что ждет молдавский общепит и его клиентов?
Обо всем этом расскажут эксперты – экономист Сергей Робу, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, председатель Ассоциации рестораторов республики MAR Анета Засавицки.
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