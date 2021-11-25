https://ru.sputnik.md/20211125/stanut-li-kafe-i-restorany-v-moldove-dostupnymi-tolko-bogacham-46697113.html

Станут ли кафе и рестораны в Молдове доступны только богачам

Станут ли кафе и рестораны в Молдове доступны только богачам

Молдавский общепит может стать роскошью

2021-11-25T08:30+0200

2021-11-25T08:30+0200

2021-11-25T10:27+0200

радио

молдова

газпром

кафе

рестораны

миротворческая миссия в приднестровье

миротворцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/19/46703073_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b479b6ffd2af5d7ce34b7a111c93bc1.jpg

Правительство Молдовы обратилось в среду, 24 ноября, к ПАО "Газпром" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность требований "Газпрома" и обязуется расплатиться по текущим платежам в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. "Газпром" в виде исключения и, проявляя добрую волю и понимание, с какой сложной ситуацией могут столкнуться в этом случае граждане Молдовы, согласился с этой просьбой", – отметил Куприянов. Почему "Газпром" принял такое решение?День российского военного миротворца отмечается 25 ноября. В чем уникальность российских миротворцев?Нам обещали 30-процентный рост цен в кафе и ресторанах, однако власти сейчас снизили уровень опасности до уровня "оранжевый код" – что ждет молдавский общепит и его клиентов?Обо всем этом расскажут эксперты – экономист Сергей Робу, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, председатель Ассоциации рестораторов республики MAR Анета Засавицки.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

молдова, газпром, кафе, рестораны, миротворческая миссия в приднестровье, миротворцы, видео