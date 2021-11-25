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Топливо пока не дорожает: НАРЭ публикует цены на 26 ноября
Топливо пока не дорожает: НАРЭ публикует цены на 26 ноября
Рост цен на международных площадках также приостановился
2021-11-25T12:33+0200
2021-11-25T12:33+0200
экономика
топливо
нарэ
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 26 ноября.Так, цена на 95-й бензин не изменится и по-прежнему будет составлять 21,02 лея.Цена на дизтопливо снизится на пять банов – до 18,12 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
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топливо, нарэ, азс

Топливо пока не дорожает: НАРЭ публикует цены на 26 ноября

12:33 25.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausМашина на заправке
Машина на заправке - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 26 ноября.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 26 ноября.
Так, цена на 95-й бензин не изменится и по-прежнему будет составлять 21,02 лея.
Цена на дизтопливо снизится на пять банов – до 18,12 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
Как изменятся цены на недвижимость в Молдове до весны 2022 года - Sputnik Молдова, 1920, 20.11.2021
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Как изменятся цены на недвижимость в Молдове до весны 2022 года
20 ноября, 18:30
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