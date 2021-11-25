https://ru.sputnik.md/20211125/toplivo-poka-ne-dorozhaet-nare-publikuet-tseny-na-26-noyabrya-46711816.html
Топливо пока не дорожает: НАРЭ публикует цены на 26 ноября
Топливо пока не дорожает: НАРЭ публикует цены на 26 ноября
Рост цен на международных площадках также приостановился
2021-11-25T12:33+0200
2021-11-25T12:33+0200
2021-11-25T12:33+0200
экономика
топливо
нарэ
азс
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 26 ноября.Так, цена на 95-й бензин не изменится и по-прежнему будет составлять 21,02 лея.Цена на дизтопливо снизится на пять банов – до 18,12 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20211120/kak-izmenyatsya-tseny-nedvizhimost-moldova-vesna-2022-god-46568455.html
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топливо, нарэ, азс
Топливо пока не дорожает: НАРЭ публикует цены на 26 ноября
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 26 ноября.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 26 ноября.
Так, цена на 95-й бензин не изменится и по-прежнему будет составлять 21,02 лея.
Цена на дизтопливо снизится на пять банов – до 18,12 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.