https://ru.sputnik.md/20211125/toplivo-poka-ne-dorozhaet-nare-publikuet-tseny-na-26-noyabrya-46711816.html

Топливо пока не дорожает: НАРЭ публикует цены на 26 ноября

Топливо пока не дорожает: НАРЭ публикует цены на 26 ноября

Рост цен на международных площадках также приостановился

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экономика

топливо

нарэ

азс

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 26 ноября.Так, цена на 95-й бензин не изменится и по-прежнему будет составлять 21,02 лея.Цена на дизтопливо снизится на пять банов – до 18,12 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20211120/kak-izmenyatsya-tseny-nedvizhimost-moldova-vesna-2022-god-46568455.html

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2021

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топливо, нарэ, азс