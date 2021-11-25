https://ru.sputnik.md/20211125/tragediya-v-shakhte-listvyazhnaya--chislo-pogibshikh-vyroslo-do-devyati-46707065.html
Трагедия в шахте "Листвяжная" – число погибших выросло до девяти
Трагедия в шахте "Листвяжная" – число погибших выросло до девяти
Девять человек погибли при задымлении в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
2021-11-25T10:31+0200
2021-11-25T10:31+0200
2021-11-25T10:31+0200
россия
чп
шахта
жертвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/19/46706955_0:0:1110:625_1920x0_80_0_0_b28f321291de73d24608ff1c640e7cf0.jpg
КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Девять человек погибли при задымлении в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, передает РИА Новости. Ранее сообщалось об одном погибшем.По факту ЧП заведено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (03.30 по кишиневскому времени) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали."По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек, девять обнаружены погибшими", - говорится в сообщении губернатора.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
https://ru.sputnik.md/20210731/vzryv-shhakhta-donetsk-odin-chelovek-pogib-43446216.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/19/46706955_186:0:1110:693_1920x0_80_0_0_b20a5688fb7b6728601ae4d93cde1376.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
чп, шахта, жертвы
Трагедия в шахте "Листвяжная" – число погибших выросло до девяти
Уголовное дело о нарушении промышленной безопасности возбудили после ЧП на шахте "Листвяжная".
КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik.
Девять человек погибли при задымлении в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, передает РИА Новости
. Ранее сообщалось об одном погибшем.
По факту ЧП заведено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.
Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (03.30 по кишиневскому времени) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали.
"По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек, девять обнаружены погибшими", - говорится в сообщении губернатора.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.