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Трагедия в шахте "Листвяжная" – число погибших выросло до девяти
Трагедия в шахте "Листвяжная" – число погибших выросло до девяти
Девять человек погибли при задымлении в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
2021-11-25T10:31+0200
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россия
чп
шахта
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КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Девять человек погибли при задымлении в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, передает РИА Новости. Ранее сообщалось об одном погибшем.По факту ЧП заведено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (03.30 по кишиневскому времени) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали."По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек, девять обнаружены погибшими", - говорится в сообщении губернатора.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
https://ru.sputnik.md/20210731/vzryv-shhakhta-donetsk-odin-chelovek-pogib-43446216.html
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чп, шахта, жертвы

Трагедия в шахте "Листвяжная" – число погибших выросло до девяти

10:31 25.11.2021
© СК РФ / Перейти в фотобанкАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© СК РФ
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Уголовное дело о нарушении промышленной безопасности возбудили после ЧП на шахте "Листвяжная".
КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Девять человек погибли при задымлении в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, передает РИА Новости. Ранее сообщалось об одном погибшем.
По факту ЧП заведено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.
Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (03.30 по кишиневскому времени) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали.
"По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек, девять обнаружены погибшими", - говорится в сообщении губернатора.

Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
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