https://ru.sputnik.md/20211125/tragediya-v-shakhte-listvyazhnaya--chislo-pogibshikh-vyroslo-do-devyati-46707065.html

Трагедия в шахте "Листвяжная" – число погибших выросло до девяти

Трагедия в шахте "Листвяжная" – число погибших выросло до девяти

Девять человек погибли при задымлении в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области

2021-11-25T10:31+0200

2021-11-25T10:31+0200

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КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Девять человек погибли при задымлении в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, передает РИА Новости. Ранее сообщалось об одном погибшем.По факту ЧП заведено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.Как сообщалось, 25 ноября, около 08.30 (03.30 по кишиневскому времени) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте "Листвяжной", работники предприятия выводятся на поверхность. По последним данным МЧС РФ, в шахте находились 285 человек. Более 40 человек пострадали."По последним данным, в шахте на момент аварии находились 285 горнорабочих, подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек, девять обнаружены погибшими", - говорится в сообщении губернатора.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

https://ru.sputnik.md/20210731/vzryv-shhakhta-donetsk-odin-chelovek-pogib-43446216.html

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чп, шахта, жертвы