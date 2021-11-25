https://ru.sputnik.md/20211125/tragediya-v-sorokakh-dva-brata-podrostka-pogibli-v-dtp-46721868.html

Трагедия в Сороках: два брата-подростка погибли в ДТП

Трагедия в Сороках: два брата-подростка погибли в ДТП

Сотрудники правоохранительных органов озвучили подробности страшной аварии в Сороках, унесшей жизни двух детей.

2021-11-25T16:35+0200

2021-11-25T16:35+0200

2021-11-25T17:12+0200

общество

в молдове

дтп

дети

сороки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2986/02/29860204_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_b3b63e751da05028266e51e58c4cf0c7.jpg

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Два брата 14 и 16 лет погибли в автокатастрофе: мотоцикл, на котором они ехали, врезался в бетонную плиту.Трагедия произошла в среду около 23.00 на выезде из села Кетросу.По данным полиции, мотоциклом марки Haojing 200 без регистрационных номеров управлял 16-летний подросток, перевозивший в качестве пассажира своего 14-летнего брата. Оба мальчика – уроженцы села Шурь Дрокиевского района.Водитель превысил скорость, потерял управление мотоциклом, в результате чего транспортное средство влетело в бетонную плиту. Оба ребенка погибли на месте.Как выяснили правоохранители, 16-летний парень управлял мотоциклом без прав. Сам мотоцикл принадлежит родственникам мальчиков.Ведется следствие. Кроме прочего, сотрудникам органов охраны правопорядка предстоит выяснить, взяли ли дети мотоцикл без спроса либо с разрешения взрослых.

сороки

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

в молдове, дтп, дети, сороки