https://ru.sputnik.md/20211125/tragediya-v-sorokakh-dva-brata-podrostka-pogibli-v-dtp-46721868.html
Трагедия в Сороках: два брата-подростка погибли в ДТП
Трагедия в Сороках: два брата-подростка погибли в ДТП
Сотрудники правоохранительных органов озвучили подробности страшной аварии в Сороках, унесшей жизни двух детей.
2021-11-25T16:35+0200
2021-11-25T16:35+0200
2021-11-25T17:12+0200
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Два брата 14 и 16 лет погибли в автокатастрофе: мотоцикл, на котором они ехали, врезался в бетонную плиту.Трагедия произошла в среду около 23.00 на выезде из села Кетросу.По данным полиции, мотоциклом марки Haojing 200 без регистрационных номеров управлял 16-летний подросток, перевозивший в качестве пассажира своего 14-летнего брата. Оба мальчика – уроженцы села Шурь Дрокиевского района.Водитель превысил скорость, потерял управление мотоциклом, в результате чего транспортное средство влетело в бетонную плиту. Оба ребенка погибли на месте.Как выяснили правоохранители, 16-летний парень управлял мотоциклом без прав. Сам мотоцикл принадлежит родственникам мальчиков.Ведется следствие. Кроме прочего, сотрудникам органов охраны правопорядка предстоит выяснить, взяли ли дети мотоцикл без спроса либо с разрешения взрослых.
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в молдове, дтп, дети, сороки
Трагедия в Сороках: два брата-подростка погибли в ДТП
16:35 25.11.2021 (обновлено: 17:12 25.11.2021)
Сотрудники правоохранительных органов озвучили подробности страшной аварии в Сороках, унесшей жизни двух детей.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Два брата 14 и 16 лет погибли в автокатастрофе: мотоцикл, на котором они ехали, врезался в бетонную плиту.
Трагедия произошла в среду около 23.00 на выезде из села Кетросу.
По данным полиции, мотоциклом марки Haojing 200 без регистрационных номеров управлял 16-летний подросток, перевозивший в качестве пассажира своего 14-летнего брата. Оба мальчика – уроженцы села Шурь Дрокиевского района.
Водитель превысил скорость, потерял управление мотоциклом, в результате чего транспортное средство влетело в бетонную плиту. Оба ребенка погибли на месте.
Как выяснили правоохранители, 16-летний парень управлял мотоциклом без прав. Сам мотоцикл принадлежит родственникам мальчиков.
Ведется следствие. Кроме прочего, сотрудникам органов охраны правопорядка предстоит выяснить, взяли ли дети мотоцикл без спроса либо с разрешения взрослых.