Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Пленарное заседание парламента Молдовы – LIVE
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211125/tragediya-v-sorokakh-dva-brata-podrostka-pogibli-v-dtp-46721868.html
Трагедия в Сороках: два брата-подростка погибли в ДТП
Трагедия в Сороках: два брата-подростка погибли в ДТП
Сотрудники правоохранительных органов озвучили подробности страшной аварии в Сороках, унесшей жизни двух детей.
2021-11-25T16:35+0200
2021-11-25T17:12+0200
общество
в молдове
дтп
дети
сороки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2986/02/29860204_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_b3b63e751da05028266e51e58c4cf0c7.jpg
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Два брата 14 и 16 лет погибли в автокатастрофе: мотоцикл, на котором они ехали, врезался в бетонную плиту.Трагедия произошла в среду около 23.00 на выезде из села Кетросу.По данным полиции, мотоциклом марки Haojing 200 без регистрационных номеров управлял 16-летний подросток, перевозивший в качестве пассажира своего 14-летнего брата. Оба мальчика – уроженцы села Шурь Дрокиевского района.Водитель превысил скорость, потерял управление мотоциклом, в результате чего транспортное средство влетело в бетонную плиту. Оба ребенка погибли на месте.Как выяснили правоохранители, 16-летний парень управлял мотоциклом без прав. Сам мотоцикл принадлежит родственникам мальчиков.Ведется следствие. Кроме прочего, сотрудникам органов охраны правопорядка предстоит выяснить, взяли ли дети мотоцикл без спроса либо с разрешения взрослых.
сороки
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Марина Гончарук
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Марина Гончарук
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2986/02/29860204_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_c9cd81794a7a7fe19060f20b8b5d68fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, дтп, дети, сороки

Трагедия в Сороках: два брата-подростка погибли в ДТП

16:35 25.11.2021 (обновлено: 17:12 25.11.2021)
CC0 / Pixabay / Byn_Li / Свеча памяти
Свеча памяти - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
CC0 / Pixabay / Byn_Li /
Подписаться на
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Сотрудники правоохранительных органов озвучили подробности страшной аварии в Сороках, унесшей жизни двух детей.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Два брата 14 и 16 лет погибли в автокатастрофе: мотоцикл, на котором они ехали, врезался в бетонную плиту.
Трагедия произошла в среду около 23.00 на выезде из села Кетросу.
По данным полиции, мотоциклом марки Haojing 200 без регистрационных номеров управлял 16-летний подросток, перевозивший в качестве пассажира своего 14-летнего брата. Оба мальчика – уроженцы села Шурь Дрокиевского района.
Водитель превысил скорость, потерял управление мотоциклом, в результате чего транспортное средство влетело в бетонную плиту. Оба ребенка погибли на месте.
© Photo : Inspectoratul de Poliție DrochiaТрагедия в Сороках: в ДТП погибли два брата-подростка
Tragedie la Soroca: Doi frați minori au murit în urma unui grav accident - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
Трагедия в Сороках: в ДТП погибли два брата-подростка
© Photo : Inspectoratul de Poliție Drochia
Как выяснили правоохранители, 16-летний парень управлял мотоциклом без прав. Сам мотоцикл принадлежит родственникам мальчиков.
Ведется следствие. Кроме прочего, сотрудникам органов охраны правопорядка предстоит выяснить, взяли ли дети мотоцикл без спроса либо с разрешения взрослых.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:15Названа причина ДТП в Болгарии, в котором погибли более 40 человек
16:51Парламент утвердил состав Совета по надзору компании Teleradio-Moldova
16:35Трагедия в Сороках: два брата-подростка погибли в ДТП
16:06Что вице-премьер Спыну ответил протестующим перевозчикам
15:31В Молдове уничтожено более 2000 единиц оружия
15:07"Удар с двух направлений". Что Пентагон затеял у границ России
14:32Парламент Молдовы принял в первом чтении госбюджет на 2022 год
14:21Авиакомпании Молдовы исключили из "черного списка" ЕС
14:03Возобновлено уголовное дело по событиям 7 апреля 2009 года
13:47Зимние праздники в Кишиневе: полная программа мероприятий
13:24Матвиенко: неравный доступ к услугам здравоохранения носит искусственный характер
12:58Американский эсминец направился в Черное море
12:33Топливо пока не дорожает: НАРЭ публикует цены на 26 ноября
12:09Парламент Молдовы проголосовал за поправки в бюджет для оплаты долга "Газпрому"
11:55В Глодянах задержан сотрудник Агентства государственных услуг
11:28Королевский футбол на "Шерифе": лигочемпионский репортаж из Тирасполя
11:07Пленарное заседание парламента Молдовы – LIVE
10:45LIVE: протест транспортников Молдовы в центре Кишинева
10:31Трагедия в шахте "Листвяжная" – число погибших выросло до одиннадцати
10:13Бельчанин устроил дома лабораторию по выращиванию марихуаны