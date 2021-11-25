https://ru.sputnik.md/20211125/uchenye--ob-effektivnosti-vaktsiny-protiv-shtamma-covid-s-32-mutatsiyami-46717915.html
Ученые – об эффективности вакцины против штамма COVID с 32 мутациями
Ученые – об эффективности вакцины против штамма COVID с 32 мутациями
Ученые рассказали об эффективности вакцины против штамма COVID с 32 мутациями
2021-11-25T23:30+0200
2021-11-25T23:30+0200
2021-11-25T23:30+0200
коронавирус
вакцина
мутации
ученые
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Эффективность прививки против штамма коронавируса с 32 мутациями, который был обнаружен в Ботсване, может быть несколько снижена, но защита останется, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее СМИ сообщили, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на устойчивость к прививкам."Отличительная черта данного варианта в том, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые обычно отвечают за изменение свойств патогена. Значительную долю этих мутаций мы уже видели ранее в других штаммах, и известно, что они могут помогать патогену избегать нейтрализующего действия антител либо делать его более заразным. При этом нельзя сказать, что вакцины или антитела вообще не будут защищать, просто их эффективность может быть несколько снижена", – сказал Хафизов.Он отметил, что в целом говорить о том, как могут измениться свойства вируса из-за данной комбинации мутаций, пока рано. Ближайшие недели дадут возможность это оценить, пояснил специалист.
https://ru.sputnik.md/20211120/vyvod-uchenye-osobennost-delta-shtamma-vechnyy-koronavirus-46575288.html
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вакцина, мутации, ученые
Ученые – об эффективности вакцины против штамма COVID с 32 мутациями
Опасный штамм был обнаружен в Ботсване.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik.
Эффективность прививки против штамма коронавируса с 32 мутациями, который был обнаружен в Ботсване, может быть несколько снижена, но защита останется, заявил РИА Новости
руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Ранее СМИ сообщили, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на устойчивость к прививкам.
"Отличительная черта данного варианта в том, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые обычно отвечают за изменение свойств патогена. Значительную долю этих мутаций мы уже видели ранее в других штаммах, и известно, что они могут помогать патогену избегать нейтрализующего действия антител либо делать его более заразным. При этом нельзя сказать, что вакцины или антитела вообще не будут защищать, просто их эффективность может быть несколько снижена", – сказал Хафизов.
Он отметил, что в целом говорить о том, как могут измениться свойства вируса из-за данной комбинации мутаций, пока рано. Ближайшие недели дадут возможность это оценить, пояснил специалист.