https://ru.sputnik.md/20211125/unguryanu-v-2022-godu-grazhdane-moldovy-budut-platit-za-gaz-esche-bolshe-46686540.html

Унгуряну: в 2022 году граждане Молдовы будут платить за газ еще больше

Унгуряну: в 2022 году граждане Молдовы будут платить за газ еще больше

Эксперт по энергетике предсказал новое повышение стоимости газа для молдавских потребителей, назвав тех, кого правительство не заметило.

2021-11-25T18:00+0200

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Унгуряну: в 2022 году газ станет еще дороже Унгуряну: в 2022 году газ станет еще дороже

Сценарий дальнейшего повышения тарифа на природный газ в Молдове становится почти неизбежным. В этой ситуации берет ли правительство кредит или выделяет более 74 миллионов долларов долга "Газпрому" из бюджета – в любом случае следует ожидать дальнейшего повышения тарифа на газ. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.Следует отметить, что с 1 по 30 ноября 2021 года предварительный тариф для бытовых потребителей составил 10,26 лея за кубометр газа, а с учетом НДС – 11,08 лея, но до конца месяца регулятор его может пересмотреть.В течение пяти месяцев правительство Молдовы будет выплачивать всем бытовым потребителям компенсацию за газ в зависимости от потребляемого объема. За первые 50 кубометров газа потребители будут платить 6,8 лея за кубометр, остальные 100 кубометров будут стоить 7,9 лея за кубометр. На две трети компенсируют и первую гигакалорию тепла – максимум составит 450 леев в месяц.Такой компенсационный пакет по газу Унгуряну назвал "немного неправильным", так как, по его мнению, он рассчитан на зажиточных городских потребителей, которые напрямую подключены к "Молдовагазу".По словам эксперта, непонятно, как быть оставшимся потребителям, которых рост цены на газ вынудил перейти на дрова, уголь и другие энергоносители, стоимость которых также выросла.Российский "Газпром" в среду согласился не прекращать поставки газа в Молдову, получив заверения Кишинева осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября 2021 года.Официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил: ""Газпром" в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться граждане Республики Молдова, согласился с этой просьбой". Он подчеркнул, что "Газпром" твердо рассчитывает на выполнение Молдовой обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну сообщил, что молдавский газовый оператор "Молдовагаз" получит средства из бюджета для погашения долга перед российским "Газпромом". Парламент 25 ноября принял поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год, которые предусматривают выделение 1 миллиарда 400 миллионов леев на погашение текущего долга компании "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром".

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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