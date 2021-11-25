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В Бендерах открылась фотовыставка ко Дню российского миротворца
В Бендерах открылась фотовыставка ко Дню российского миротворца
Экспозиция, приуроченная к профессиональному празднику российских миротворцев открылась в выставочном зале Бендерской крепости.
2021-11-25T21:35+0200
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видео
бендеры
приднестровье
миротворцы
в молдове
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В выставочном зале Исторического Военно-мемориального комплекса "Бендерская крепость" в четверг открылась фотоэкспозиция "Они охраняют мир", посвященная миротворцам России и подготовленная представительством Россотрудничества в Молдове и Международным информационным агентством Sputnik Молдова.Фотоэкспозицию открыли лидер Приднестровья Вадим Красносельский и руководитель представительства Россотрудничества в Кишиневе Андрей Муравьев.На выставке представлены несколько десятков фоторабот, рассказывающих о миссии российских воинов-миротворцев, несущих службу в различных регионах мира.Мероприятие приурочено к профессиональному празднику "День российского военного миротворца", учрежденному в 2016 году указом президента Российской Федерации Владимира Путина.
бендеры
приднестровье
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Евгений Чебан
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
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В Бендерах открылась фотовыставка ко Дню российского миротворца
В Бендерах открылась фотовыставка ко Дню российского миротворца
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бендеры, приднестровье, миротворцы, видео, в молдове

В Бендерах открылась фотовыставка ко Дню российского миротворца

21:35 25.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Экспозиция, приуроченная к профессиональному празднику российских миротворцев, открылась в выставочном зале Бендерской крепости.
В выставочном зале Исторического Военно-мемориального комплекса "Бендерская крепость" в четверг открылась фотоэкспозиция "Они охраняют мир", посвященная миротворцам России и подготовленная представительством Россотрудничества в Молдове и Международным информационным агентством Sputnik Молдова.
Фотоэкспозицию открыли лидер Приднестровья Вадим Красносельский и руководитель представительства Россотрудничества в Кишиневе Андрей Муравьев.
На выставке представлены несколько десятков фоторабот, рассказывающих о миссии российских воинов-миротворцев, несущих службу в различных регионах мира.
Мероприятие приурочено к профессиональному празднику "День российского военного миротворца", учрежденному в 2016 году указом президента Российской Федерации Владимира Путина.
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