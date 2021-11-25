https://ru.sputnik.md/20211125/v-benderakh-otkrylas-fotovystavka-ko-dnyu-rossiyskogo-mirotvortsa-46732105.html

В Бендерах открылась фотовыставка ко Дню российского миротворца

В Бендерах открылась фотовыставка ко Дню российского миротворца

Экспозиция, приуроченная к профессиональному празднику российских миротворцев открылась в выставочном зале Бендерской крепости.

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видео

бендеры

приднестровье

миротворцы

в молдове

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В выставочном зале Исторического Военно-мемориального комплекса "Бендерская крепость" в четверг открылась фотоэкспозиция "Они охраняют мир", посвященная миротворцам России и подготовленная представительством Россотрудничества в Молдове и Международным информационным агентством Sputnik Молдова.Фотоэкспозицию открыли лидер Приднестровья Вадим Красносельский и руководитель представительства Россотрудничества в Кишиневе Андрей Муравьев.На выставке представлены несколько десятков фоторабот, рассказывающих о миссии российских воинов-миротворцев, несущих службу в различных регионах мира.Мероприятие приурочено к профессиональному празднику "День российского военного миротворца", учрежденному в 2016 году указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

бендеры

приднестровье

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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бендеры, приднестровье, миротворцы, видео, в молдове