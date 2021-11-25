https://ru.sputnik.md/20211125/v-benderakh-otkrylas-fotovystavka-ko-dnyu-rossiyskogo-mirotvortsa-46732105.html
В Бендерах открылась фотовыставка ко Дню российского миротворца
В Бендерах открылась фотовыставка ко Дню российского миротворца
Экспозиция, приуроченная к профессиональному празднику российских миротворцев открылась в выставочном зале Бендерской крепости.
2021-11-25T21:35+0200
2021-11-25T21:35+0200
2021-11-25T21:35+0200
видео
бендеры
приднестровье
миротворцы
в молдове
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В выставочном зале Исторического Военно-мемориального комплекса "Бендерская крепость" в четверг открылась фотоэкспозиция "Они охраняют мир", посвященная миротворцам России и подготовленная представительством Россотрудничества в Молдове и Международным информационным агентством Sputnik Молдова.Фотоэкспозицию открыли лидер Приднестровья Вадим Красносельский и руководитель представительства Россотрудничества в Кишиневе Андрей Муравьев.На выставке представлены несколько десятков фоторабот, рассказывающих о миссии российских воинов-миротворцев, несущих службу в различных регионах мира.Мероприятие приурочено к профессиональному празднику "День российского военного миротворца", учрежденному в 2016 году указом президента Российской Федерации Владимира Путина.
бендеры
приднестровье
Sputnik Молдова
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MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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Новости
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/19/46731941_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_a7781d5e40f9642faee5bf403b057f6d.jpg
В Бендерах открылась фотовыставка ко Дню российского миротворца
В Бендерах открылась фотовыставка ко Дню российского миротворца
2021-11-25T21:35+0200
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PT1M21S
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
бендеры, приднестровье, миротворцы, видео, в молдове
В Бендерах открылась фотовыставка ко Дню российского миротворца
Экспозиция, приуроченная к профессиональному празднику российских миротворцев, открылась в выставочном зале Бендерской крепости.
В выставочном зале Исторического Военно-мемориального комплекса "Бендерская крепость" в четверг открылась фотоэкспозиция "Они охраняют мир", посвященная миротворцам России и подготовленная представительством Россотрудничества в Молдове и Международным информационным агентством Sputnik Молдова
.
Фотоэкспозицию открыли лидер Приднестровья Вадим Красносельский и руководитель представительства Россотрудничества в Кишиневе Андрей Муравьев.
На выставке представлены несколько десятков фоторабот, рассказывающих о миссии российских воинов-миротворцев, несущих службу в различных регионах мира.
Мероприятие приурочено к профессиональному празднику "День российского военного миротворца", учрежденному в 2016 году указом президента Российской Федерации Владимира Путина.