https://ru.sputnik.md/20211125/v-benderskoy-kreposti-otkrylas-vystavka-posvyaschennaya-mirotvortsam-rossii-46723322.html

В Бендерской крепости открылась выставка, посвященная миротворцам России

В Бендерской крепости открылась выставка, посвященная миротворцам России

Экспозиция начала работать в день, в который отмечается профессиональный праздник российских миротворцев.

2021-11-25T17:35+0200

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общество

приднестровье

вадим красносельский

фотовыставка

миротворцы

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. В четверг, 25 ноября, в выставочном зале Исторического Военно-мемориального комплекса "Бендерская крепость" открылась фотоэкспозиция "Они охраняют мир", посвященная миротворцам России и подготовленная представительством Россотрудничества в Молдове и Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова.Мероприятие приурочено к профессиональному празднику "День российского военного миротворца", учрежденному в 2016 году указом президента Российской Федерации Владимира Путина.Фотоэкспозицию торжественно открыли лидер Приднестровья Вадим Красносельский и руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев.На выставке представлены несколько десятков художественных фоторабот, повествующих о буднях, тяготах и радостях российских воинов-миротворцев, несущих службу в различных регионах мира."День российского миротворца, который отмечается сегодня, учрежден не случайно. Он отсылает нас к 1973 году, когда советские миротворцы приступили к выполнению своего долга в составе международной миссии на Ближнем Востоке. С тех пор в составе СССР, а потом и России миротворцы нашей страны выполняли свой долг в десятках подобных миссий в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, на пространстве СНГ", – заявил Муравьев.По словам главы Русского дома, миротворцы России выполняют уникальную задачу, не только способствуя сохранению мира в конфликтных регионах, но и выполняя большую гуманитарную работу."Работы, представленные на этой выставке, помимо прочего, наглядно демонстрируют, что солдат-миротворец России пришел во спасение многонационального народа Приднестровья. Чем характерен подвиг именно российских миротворцев? Они защищают не людей конкретных национальностей или определенного вероисповедания, российские миротворцы защищают всех людей, проживающих на данной территории", – заявил, в свою очередь, Красносельский.Лидер Приднестровья особо отметил место организации выставки – Бендерскую крепость, которая за свою историю видела многих выдающихся полководцев России.

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приднестровье, вадим красносельский, фотовыставка, миротворцы