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В Глодянах задержан сотрудник Агентства государственных услуг
В Глодянах задержан сотрудник Агентства государственных услуг
Подозреваемого обвиняют в получении выгоды из влияния.
2021-11-25T11:55+0200
2021-11-25T13:22+0200
общество
нац
задержание
глодяны
агентство государственных услуг
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Утром 25 ноября офицеры и прокуроры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержали работника глодянского филиала Агентства государственных услуг. Его подозревают в извлечении выгоды из влияния."Подозреваемый привлек внимание правоохранительных органов после того, как получил взятку 4000 леев за кадастровый план двух зданий, незаконно возведенных в 2017-2020 годах. Задержанный сотрудник утверждал, что способен повлиять на решения должностных лиц глодянского кадастрового управления Агентства государственных услуг", – сообщает пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией.По факту извлечения выгоды из влияния возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан на 72 часа и помещен в следственный изолятор бельцкого Инспектората полиции. Ведутся следственные мероприятия по выявлению лиц, которые могут быть причастны к преступлению. НЦКБ напоминает, что извлечение выгоды из влияния, по молдавскому законодательству, наказывается штрафом до 150 000 леев или тюремным заключением на срок до шести лет.
https://ru.sputnik.md/20211119/eks-ministru-sporta-moldovy-do-15-let-tyurmy-vzyatku-200-tysyach-evro-46543122.html
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нац, задержание, глодяны, агентство государственных услуг

В Глодянах задержан сотрудник Агентства государственных услуг

11:55 25.11.2021 (обновлено: 13:22 25.11.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariPercheziții la administrația de stat a drumurilor
Percheziții la administrația de stat a drumurilor - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
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Дмитрий Терехов
Все материалы
Подозреваемого обвиняют в получении выгоды из влияния.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Утром 25 ноября офицеры и прокуроры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержали работника глодянского филиала Агентства государственных услуг. Его подозревают в извлечении выгоды из влияния.
"Подозреваемый привлек внимание правоохранительных органов после того, как получил взятку 4000 леев за кадастровый план двух зданий, незаконно возведенных в 2017-2020 годах. Задержанный сотрудник утверждал, что способен повлиять на решения должностных лиц глодянского кадастрового управления Агентства государственных услуг", – сообщает пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией.
По факту извлечения выгоды из влияния возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан на 72 часа и помещен в следственный изолятор бельцкого Инспектората полиции. Ведутся следственные мероприятия по выявлению лиц, которые могут быть причастны к преступлению.
НЦКБ напоминает, что извлечение выгоды из влияния, по молдавскому законодательству, наказывается штрафом до 150 000 леев или тюремным заключением на срок до шести лет.
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