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В Молдове уничтожено более 2000 единиц оружия
В Молдове уничтожено более 2000 единиц оружия
В период с 2005 по 2019 год в Молдове было уничтожено 16235 единиц огнестрельного оружия.
2021-11-25T15:31+0200
2021-11-25T15:54+0200
общество
в молдове
утилизация
проон
европейский союз
оружие
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. В Молдове посредством переплавки были утилизированы 2119 единиц стрелкового оружия, 50 тысяч патронов, 142 оружейных модуля и различные приспособления. Таким образом весь этот арсенал выведен из гражданского оборота в республике.Утилизация стала возможной при поддержке Европейского союза и Программы развития ООН (ПРООН).Эта партия оружия, предназначенного к уничтожению, в течение последних двух лет была накоплена Генеральным инспекторатом полиции РМ. Утилизации подлежали стволы, поврежденные в ходе эксплуатации, незаконно модифицированные владельцами, изъятые в ходе оперативных мероприятий полиции, хранившиеся незаконно и добровольно выданные владельцами."Проблема незаконного оборота оружия на региональном и глобальном уровнях усугубляется с каждым годом. Республика Молдова твердо намерена обеспечить эффективный мониторинг оборота гражданского оружия в стране и снижение связанных с ним рисков для общества", – заявил заместитель главы Генерального инспектората полиции Александр Бежан.Сообщается, что в период с 2005 по 2019 год в Молдове при финансовой поддержке различных международных структур было уничтожено 16235 единиц огнестрельного оружия.По его словам, в соответствии с программой реформ, предусмотренных соглашением об ассоциации Молдовы с ЕС, такие акции являются значительным вкладом в борьбу с организованной преступностью.
https://ru.sputnik.md/20210327/Skolko-oruzhiya-u-zhiteley-Moldovy-za-god-kolichestvo-uvelichilos-34147800.html
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в молдове, утилизация, проон, европейский союз, оружие

В Молдове уничтожено более 2000 единиц оружия

15:31 25.11.2021 (обновлено: 15:54 25.11.2021)
© Photo : United Nations Development ProgrammeБолее 2000 единиц оружия были выведены из гражданского оборота
Более 2000 единиц оружия были выведены из гражданского оборота - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© Photo : United Nations Development Programme
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В период с 2005 по 2019 год в Молдове было уничтожено 16235 единиц огнестрельного оружия.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. В Молдове посредством переплавки были утилизированы 2119 единиц стрелкового оружия, 50 тысяч патронов, 142 оружейных модуля и различные приспособления. Таким образом весь этот арсенал выведен из гражданского оборота в республике.
Утилизация стала возможной при поддержке Европейского союза и Программы развития ООН (ПРООН).
Эта партия оружия, предназначенного к уничтожению, в течение последних двух лет была накоплена Генеральным инспекторатом полиции РМ. Утилизации подлежали стволы, поврежденные в ходе эксплуатации, незаконно модифицированные владельцами, изъятые в ходе оперативных мероприятий полиции, хранившиеся незаконно и добровольно выданные владельцами.
"Проблема незаконного оборота оружия на региональном и глобальном уровнях усугубляется с каждым годом. Республика Молдова твердо намерена обеспечить эффективный мониторинг оборота гражданского оружия в стране и снижение связанных с ним рисков для общества", – заявил заместитель главы Генерального инспектората полиции Александр Бежан.
Сообщается, что в период с 2005 по 2019 год в Молдове при финансовой поддержке различных международных структур было уничтожено 16235 единиц огнестрельного оружия.

"Мы поддерживаем усилия национальных властей по достижению прогресса в области контроля над оборотом стрелкового оружия", – сказал посол Европейского Союза в Молдове Янис Мажейкс.

По его словам, в соответствии с программой реформ, предусмотренных соглашением об ассоциации Молдовы с ЕС, такие акции являются значительным вкладом в борьбу с организованной преступностью.
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