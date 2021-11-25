https://ru.sputnik.md/20211125/v-moldove-unichtozheno-bolee-2000-edinits-oruzhiya-46719090.html

В Молдове уничтожено более 2000 единиц оружия

В Молдове уничтожено более 2000 единиц оружия

В период с 2005 по 2019 год в Молдове было уничтожено 16235 единиц огнестрельного оружия.

2021-11-25T15:31+0200

2021-11-25T15:31+0200

2021-11-25T15:54+0200

общество

в молдове

утилизация

проон

европейский союз

оружие

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. В Молдове посредством переплавки были утилизированы 2119 единиц стрелкового оружия, 50 тысяч патронов, 142 оружейных модуля и различные приспособления. Таким образом весь этот арсенал выведен из гражданского оборота в республике.Утилизация стала возможной при поддержке Европейского союза и Программы развития ООН (ПРООН).Эта партия оружия, предназначенного к уничтожению, в течение последних двух лет была накоплена Генеральным инспекторатом полиции РМ. Утилизации подлежали стволы, поврежденные в ходе эксплуатации, незаконно модифицированные владельцами, изъятые в ходе оперативных мероприятий полиции, хранившиеся незаконно и добровольно выданные владельцами."Проблема незаконного оборота оружия на региональном и глобальном уровнях усугубляется с каждым годом. Республика Молдова твердо намерена обеспечить эффективный мониторинг оборота гражданского оружия в стране и снижение связанных с ним рисков для общества", – заявил заместитель главы Генерального инспектората полиции Александр Бежан.Сообщается, что в период с 2005 по 2019 год в Молдове при финансовой поддержке различных международных структур было уничтожено 16235 единиц огнестрельного оружия.По его словам, в соответствии с программой реформ, предусмотренных соглашением об ассоциации Молдовы с ЕС, такие акции являются значительным вкладом в борьбу с организованной преступностью.

https://ru.sputnik.md/20210327/Skolko-oruzhiya-u-zhiteley-Moldovy-za-god-kolichestvo-uvelichilos-34147800.html

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2021

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в молдове, утилизация, проон, европейский союз, оружие