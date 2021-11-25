https://ru.sputnik.md/20211125/v-respublikanskoy-klinicheskoy-bolnitse-proshli-pozharnye-ucheniya-46727930.html

В Республиканской клинической больнице прошли пожарные учения

В Республиканской клинической больнице прошли пожарные учения

Более 50 сотрудников Гендепартамента чрезвычайных ситуаций отрабатывали тушение пожара и спасение людей.

2021-11-25T19:05+0200

2021-11-25T19:05+0200

2021-11-25T19:05+0200

общество

спасатели

пожарные

учения

больница

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КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям и персонал Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги приняли участие в пожарных учениях.В больнице размещено более 1000 коек для пациентов, а медицинский и вспомогательный персонал составляет сотни человек. В ходе учений пожарные и спасатели отрабатывали передвижение по задымленным и охваченным пламенем коридорам и помещениям, тушение огня и спасение людей с этажей высотных зданий.В учениях приняли участие более 50 спасателей и пожарных в составе 11 расчетов, а также 133 сотрудника больницы.Пациентов и персонал медицинского учреждения заранее оповестили о проведении учений, чтобы не допустить возникновения паники.Почти два месяца назад, 1 октября, сильный пожар вспыхнул в отделении интенсивной терапии инфекционной больницы румынского города Констанца.В результате около 50 пациентов были эвакуированы. Тогда, по данным Министерства внутренних дел Румынии, погибли девять человек.

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2021

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спасатели, пожарные, учения, больница