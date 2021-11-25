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В Республиканской клинической больнице прошли пожарные учения
В Республиканской клинической больнице прошли пожарные учения
Более 50 сотрудников Гендепартамента чрезвычайных ситуаций отрабатывали тушение пожара и спасение людей.
2021-11-25T19:05+0200
2021-11-25T19:05+0200
общество
спасатели
пожарные
учения
больница
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КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям и персонал Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги приняли участие в пожарных учениях.В больнице размещено более 1000 коек для пациентов, а медицинский и вспомогательный персонал составляет сотни человек. В ходе учений пожарные и спасатели отрабатывали передвижение по задымленным и охваченным пламенем коридорам и помещениям, тушение огня и спасение людей с этажей высотных зданий.В учениях приняли участие более 50 спасателей и пожарных в составе 11 расчетов, а также 133 сотрудника больницы.Пациентов и персонал медицинского учреждения заранее оповестили о проведении учений, чтобы не допустить возникновения паники.Почти два месяца назад, 1 октября, сильный пожар вспыхнул в отделении интенсивной терапии инфекционной больницы румынского города Констанца.В результате около 50 пациентов были эвакуированы. Тогда, по данным Министерства внутренних дел Румынии, погибли девять человек.
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спасатели, пожарные, учения, больница

В Республиканской клинической больнице прошли пожарные учения

19:05 25.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausInstruirea și pregătirea pompierilor
Instruirea și pregătirea pompierilor - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Более 50 сотрудников Гендепартамента чрезвычайных ситуаций отрабатывали тушение пожара и спасение людей.
КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям и персонал Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги приняли участие в пожарных учениях.
В больнице размещено более 1000 коек для пациентов, а медицинский и вспомогательный персонал составляет сотни человек. В ходе учений пожарные и спасатели отрабатывали передвижение по задымленным и охваченным пламенем коридорам и помещениям, тушение огня и спасение людей с этажей высотных зданий.
В учениях приняли участие более 50 спасателей и пожарных в составе 11 расчетов, а также 133 сотрудника больницы.
Пациентов и персонал медицинского учреждения заранее оповестили о проведении учений, чтобы не допустить возникновения паники.
Почти два месяца назад, 1 октября, сильный пожар вспыхнул в отделении интенсивной терапии инфекционной больницы румынского города Констанца.
В результате около 50 пациентов были эвакуированы. Тогда, по данным Министерства внутренних дел Румынии, погибли девять человек.
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