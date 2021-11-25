https://ru.sputnik.md/20211125/v-respublikanskoy-klinicheskoy-bolnitse-proshli-pozharnye-ucheniya-46727930.html
В Республиканской клинической больнице прошли пожарные учения
В Республиканской клинической больнице прошли пожарные учения
Более 50 сотрудников Гендепартамента чрезвычайных ситуаций отрабатывали тушение пожара и спасение людей.
2021-11-25T19:05+0200
2021-11-25T19:05+0200
2021-11-25T19:05+0200
общество
спасатели
пожарные
учения
больница
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КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям и персонал Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги приняли участие в пожарных учениях.В больнице размещено более 1000 коек для пациентов, а медицинский и вспомогательный персонал составляет сотни человек. В ходе учений пожарные и спасатели отрабатывали передвижение по задымленным и охваченным пламенем коридорам и помещениям, тушение огня и спасение людей с этажей высотных зданий.В учениях приняли участие более 50 спасателей и пожарных в составе 11 расчетов, а также 133 сотрудника больницы.Пациентов и персонал медицинского учреждения заранее оповестили о проведении учений, чтобы не допустить возникновения паники.Почти два месяца назад, 1 октября, сильный пожар вспыхнул в отделении интенсивной терапии инфекционной больницы румынского города Констанца.В результате около 50 пациентов были эвакуированы. Тогда, по данным Министерства внутренних дел Румынии, погибли девять человек.
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Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
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Александр Исаев
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спасатели, пожарные, учения, больница
В Республиканской клинической больнице прошли пожарные учения
Более 50 сотрудников Гендепартамента чрезвычайных ситуаций отрабатывали тушение пожара и спасение людей.
КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям и персонал Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги приняли участие в пожарных учениях.
В больнице размещено более 1000 коек для пациентов, а медицинский и вспомогательный персонал составляет сотни человек. В ходе учений пожарные и спасатели отрабатывали передвижение по задымленным и охваченным пламенем коридорам и помещениям, тушение огня и спасение людей с этажей высотных зданий.
В учениях приняли участие более 50 спасателей и пожарных в составе 11 расчетов, а также 133 сотрудника больницы.
Пациентов и персонал медицинского учреждения заранее оповестили о проведении учений, чтобы не допустить возникновения паники.
Почти два месяца назад, 1 октября, сильный пожар вспыхнул в отделении интенсивной терапии инфекционной больницы румынского города Констанца.
В результате около 50 пациентов были эвакуированы. Тогда, по данным Министерства внутренних дел Румынии, погибли девять человек.