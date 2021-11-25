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https://ru.sputnik.md/20211125/valentina-matvienko-pereizbrana-glavoy-mpa-sng-46720642.html
Валентина Матвиенко переизбрана главой МПА СНГ
Валентина Матвиенко переизбрана главой МПА СНГ
Была отмечена продуктивная деятельность Валентины Матвиенко для развития межпарламентского сотрудничества.
2021-11-25T21:05+0200
2021-11-25T21:05+0200
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Совет Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ переизбрал спикера Совфеда РФ Валентину Матвиенко своим председателем.Как сообщает РИА Новости, на заседании в четверг за кандидатуру Матвиенко проголосовали все руководители национальных делегаций.Совет осуществляет организацию деятельности Межпарламентской Ассамблеи, является ее руководящим органом.Главы делегаций стран содружества отмечали, что Матвиенко многое сделала для развития межпарламентского сотрудничества, является известным и эффективным политиком.Валентина Матвиенко поблагодарила коллег за поддержку ее кандидатуры.В пятницу состоится пятьдесят третье пленарное заседание МПА СНГ. Участники рассмотрят Концепцию устойчивого развития для государств — участников СНГ, модельные законы о равном доступе к профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции в странах СНГ, о донорстве органов, о зерне, об оценочной деятельности. Планируется также принятие совместного заявления МПА СНГ, Регионального бюро Международной организации по миграции в Вене и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения о мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии.
https://ru.sputnik.md/20210913/matvienko-mpa-sng-obsudit-voprosy-trudovoy-migratsii-v-period-pandemii-44707141.html
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в мире, россия, валентина матвиенко, мпа снг

Валентина Матвиенко переизбрана главой МПА СНГ

21:05 25.11.2021
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Была отмечена продуктивная деятельность Валентины Матвиенко для развития межпарламентского сотрудничества.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Совет Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ переизбрал спикера Совфеда РФ Валентину Матвиенко своим председателем.

Как сообщает РИА Новости, на заседании в четверг за кандидатуру Матвиенко проголосовали все руководители национальных делегаций.Совет осуществляет организацию деятельности Межпарламентской Ассамблеи, является ее руководящим органом.

Главы делегаций стран содружества отмечали, что Матвиенко многое сделала для развития межпарламентского сотрудничества, является известным и эффективным политиком.
Валентина Матвиенко поблагодарила коллег за поддержку ее кандидатуры.
Валентина Ивановна Матвиенко - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
Россия
Матвиенко: МПА СНГ обсудит вопросы трудовой миграции в период пандемии
13 сентября, 14:15
В пятницу состоится пятьдесят третье пленарное заседание МПА СНГ. Участники рассмотрят Концепцию устойчивого развития для государств — участников СНГ, модельные законы о равном доступе к профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции в странах СНГ, о донорстве органов, о зерне, об оценочной деятельности. Планируется также принятие совместного заявления МПА СНГ, Регионального бюро Международной организации по миграции в Вене и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения о мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии.
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