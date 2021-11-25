https://ru.sputnik.md/20211125/valentina-matvienko-pereizbrana-glavoy-mpa-sng-46720642.html

Валентина Матвиенко переизбрана главой МПА СНГ

Валентина Матвиенко переизбрана главой МПА СНГ

Была отмечена продуктивная деятельность Валентины Матвиенко для развития межпарламентского сотрудничества.

2021-11-25T21:05+0200

2021-11-25T21:05+0200

2021-11-25T21:05+0200

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Совет Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ переизбрал спикера Совфеда РФ Валентину Матвиенко своим председателем.Как сообщает РИА Новости, на заседании в четверг за кандидатуру Матвиенко проголосовали все руководители национальных делегаций.Совет осуществляет организацию деятельности Межпарламентской Ассамблеи, является ее руководящим органом.Главы делегаций стран содружества отмечали, что Матвиенко многое сделала для развития межпарламентского сотрудничества, является известным и эффективным политиком.Валентина Матвиенко поблагодарила коллег за поддержку ее кандидатуры.В пятницу состоится пятьдесят третье пленарное заседание МПА СНГ. Участники рассмотрят Концепцию устойчивого развития для государств — участников СНГ, модельные законы о равном доступе к профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции в странах СНГ, о донорстве органов, о зерне, об оценочной деятельности. Планируется также принятие совместного заявления МПА СНГ, Регионального бюро Международной организации по миграции в Вене и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения о мерах законодательного обеспечения трудовой миграции в период пандемии.

https://ru.sputnik.md/20210913/matvienko-mpa-sng-obsudit-voprosy-trudovoy-migratsii-v-period-pandemii-44707141.html

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