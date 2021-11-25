https://ru.sputnik.md/20211125/vernidub-my-evrovesne-bolshoe-dostizhenie-kluba-sherif-46699795.html
Вернидуб: мы в "евровесне" - это большое достижение клуба "Шериф"
Вернидуб: мы в "евровесне" - это большое достижение клуба "Шериф"
По словам тренера "Шерифа", качество игры клуба на матче в Тирасполе было выше, чем во время встречи с "Реалом" в Мадриде.
2021-11-25T01:03+0200
2021-11-25T01:03+0200
2021-11-25T01:03+0200
фк "шериф"
лига чемпионов
спорт
фк "реал мадрид"
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КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Игроки тираспольского “Шерифа”, несмотря на поражение, сыграли лучше, чем во время победного матча с "Реалом" на “Сантьяго Бернабеу” в Мадриде. Об этом на пресс-конференции по итогам матча заявил тренер тираспольской команды Юрий Вернидуб.По словам главного тренера желто-черных, он не может сказать ничего плохого об игре “Шерифа”, несмотря на счет 0:3.Тренер “Шерифа” не очень лестно высказался о судействе на матче.В конце пресс-конференции Юрий Вернидуб рассказал, что по его мнению, “Шериф показал более достойную игру в Тирасполе, чем во время триумфального для себя матча в Мадриде.“То качество игры, которое мы показали сегодня, - оно, кажется, выше, чем в Мадриде, когда мы выиграли. Мы в "евровесне" - это большой плюс клубу “Шериф”, - сказал Вернидуб.Мадридский "Реал" обыграл со счетом 3:0 тираспольский "Шериф" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоялся в среду в Тирасполе.Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.Таким образом, после пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), а "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф"."Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20211124/real-pobeda-sherif-liga-chempionov-play-off-46698811.html
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фк "шериф", лига чемпионов, фк "реал мадрид"
Вернидуб: мы в "евровесне" - это большое достижение клуба "Шериф"
По словам тренера "Шерифа", качество игры клуба на матче в Тирасполе было выше, чем во время встречи с "Реалом" в Мадриде.
КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Игроки тираспольского “Шерифа”, несмотря на поражение, сыграли лучше, чем во время победного матча с "Реалом" на “Сантьяго Бернабеу” в Мадриде. Об этом на пресс-конференции по итогам матча заявил тренер тираспольской команды Юрий Вернидуб.
По словам главного тренера желто-черных, он не может сказать ничего плохого об игре “Шерифа”, несмотря на счет 0:3.
“Я очень рад за ребят, язык не поворачивается сказать что-то плохое в их адрес. Одно то, что "Реал" приехал всем стартовым - боевым - составом, это уже говорит об уважении, о том, что они серьезно готовились”, - заявил Вернидуб.
Тренер “Шерифа” не очень лестно высказался о судействе на матче.
“Первый мяч, который мы пропустили со штрафного - мне кажется, что штрафного не было. Понятно, что “Реал” - великий клуб, если бы это было в ворота “Реала” , то, думаю, штрафного не было”, - считает тренер.
В конце пресс-конференции Юрий Вернидуб рассказал, что по его мнению, “Шериф показал более достойную игру в Тирасполе, чем во время триумфального для себя матча в Мадриде.
“То качество игры, которое мы показали сегодня, - оно, кажется, выше, чем в Мадриде, когда мы выиграли. Мы в "евровесне" - это большой плюс клубу “Шериф”, - сказал Вернидуб.
Мадридский "Реал" обыграл со счетом 3:0 тираспольский "Шериф" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоялся в среду в Тирасполе.
Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.
Таким образом, после пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), а "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).
В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф".
"Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы
. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.