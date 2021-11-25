https://ru.sputnik.md/20211125/vernidub-my-evrovesne-bolshoe-dostizhenie-kluba-sherif-46699795.html

Вернидуб: мы в "евровесне" - это большое достижение клуба "Шериф"

Вернидуб: мы в "евровесне" - это большое достижение клуба "Шериф"

По словам тренера "Шерифа", качество игры клуба на матче в Тирасполе было выше, чем во время встречи с "Реалом" в Мадриде.

2021-11-25T01:03+0200

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2021-11-25T01:03+0200

фк "шериф"

лига чемпионов

спорт

фк "реал мадрид"

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КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Игроки тираспольского “Шерифа”, несмотря на поражение, сыграли лучше, чем во время победного матча с "Реалом" на “Сантьяго Бернабеу” в Мадриде. Об этом на пресс-конференции по итогам матча заявил тренер тираспольской команды Юрий Вернидуб.По словам главного тренера желто-черных, он не может сказать ничего плохого об игре “Шерифа”, несмотря на счет 0:3.Тренер “Шерифа” не очень лестно высказался о судействе на матче.В конце пресс-конференции Юрий Вернидуб рассказал, что по его мнению, “Шериф показал более достойную игру в Тирасполе, чем во время триумфального для себя матча в Мадриде.“То качество игры, которое мы показали сегодня, - оно, кажется, выше, чем в Мадриде, когда мы выиграли. Мы в "евровесне" - это большой плюс клубу “Шериф”, - сказал Вернидуб.Мадридский "Реал" обыграл со счетом 3:0 тираспольский "Шериф" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоялся в среду в Тирасполе.Ранее в среду миланский "Интер" на своем поле обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.Таким образом, после пяти туров "Реал" возглавляет группу D с 12 очками, "Интер" занимает вторую строчку (10 баллов), "Шериф" остается третьим (6 очков), а "Шахтер" замыкает промежуточную турнирную таблицу (1 балл).В последнем раунде групповой стадии "Реал" и "Интер" 7 декабря разыграют в Мадриде первое место, а "Шахтер" в этот же день примет в Киеве "Шериф"."Реал" и "Интер" уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а действующий чемпион Молдовы сыграет в раунде стыковых матчей Лиги Европы. В соответствии с новым регламентом турнира, на этой стадии встретятся восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Жеребьевка состоится 13 декабря в Ньоне. Стыковые матчи в Лиге Европы запланированы на 17 и 24 февраля 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211124/real-pobeda-sherif-liga-chempionov-play-off-46698811.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

фк "шериф", лига чемпионов, фк "реал мадрид"