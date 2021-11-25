https://ru.sputnik.md/20211125/vladimir-bolya-vystupil-na-konferentsii-po-zdravookhraneniyu-v-sankt-peterburge-46730891.html

Владимир Боля выступил на конференции по здравоохранению в Санкт-Петербурге

Владимир Боля выступил на конференции по здравоохранению в Санкт-Петербурге

Конференция состоялась 25 ноября в Санкт-Петербурге, в ней приняли участие делегации из стран-участниц МПА СНГ, а также представители ВОЗ.

2021-11-25T22:41+0200

2021-11-25T22:41+0200

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мпа снг

василе боля

общество

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Молдова укрепляет свою систему здравоохранения, основываясь на принципах всеобщего доступа и справедливости национальной политики и стратегии развития сектора здравоохранения. Об этом заявил глава делегации Парламента Республики Молдова в Межпарламентской ассамблее СНГ (МПА СНГ) Владимир Боля на открытии международной конференции "Всеобщий доступ к услугам здравоохранения и цели устойчивого развития".Конференция состоялась 25 ноября в Санкт-Петербурге, в ней приняли участие делегации из стран-участниц МПА СНГ, а также высокопоставленные представители международных форумов, в том числе Ханс Клюге, региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе и представитель Всемирной организации здравоохранения в Европейском союзе Оксана Доменти.В своем выступлении Владимир Боля подчеркнул, что ключевая роль в достижении всеобщего охвата основными медицинскими услугами принадлежит первичной медико-санитарной помощи. В этой связи было одобрено объявление ВОЗ 2021 года “Международным годом здравоохранения и социальной защиты”.Депутат также отметил, что в видении молдавских властей есть три ключевых элемента для успешного продвижения повестки дня в области устойчивого развития: укрепление первичной медико-санитарной помощи; реформа больничного сектора и реструктуризация служб здравоохранения.Международная конференция “Всеобщая медицинская помощь и цели устойчивого развития” прошла в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, на полях осенней сессии МПА СНГ.

https://ru.sputnik.md/20211125/matvienko-neravnyy-dostup-k-uslugam-zdravookhraneniya-nosit-iskusstvennyy-kharakter-46715426.html

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2021

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мпа снг, василе боля