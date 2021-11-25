https://ru.sputnik.md/20211125/vozobnovleno-ugolovnoe-delo-po-sobytiyami-7-aprelya-2009-goda-46717750.html
Возобновлено уголовное дело по событиями 7 апреля 2009 года
Возобновлено уголовное дело по событиями 7 апреля 2009 года
Прокуратура будет расследовать факты 12-летней давности, связанные, массовыми беспорядками и угрозой национальной безопасности.
2021-11-25T14:03+0200
2021-11-25T14:03+0200
2021-11-25T14:03+0200
общество
в молдове
расследование
генеральная прокуратура
7 апреля 2009
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам возобновлено расследование уголовного дела, связанного с событиями 7 апреля 2009 года.Поводом для возобновления дела стали заявления, прозвучавшие недавно в эфире одного из молдавских телеканалов и последовавший за этим запрос от депутата Лилиана Карпа. Временно исполняющий обязанности Генерального прокурора РМ Дмитрий Робу распорядился "расконсервировать" дело 12-летней давности и возобновить расследование. "Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью предписано предпринять уголовно-процессуальные действия, необходимые для, в том числе, подтверждения версии, представленной одним из участников телепрограммы, заявившем, что беспорядки "7 апреля" спровоцировали специально обученные люди, вооруженные стрелковым оружием", - сообщается на странице ведомства в социальной сети.Также указывается, что расследование будет проводиться на предмет выявления фактов "узурпации власти, массовых беспорядков и угрозы национальной безопасности". Прокуратура по борьбе с организованной преступностью намерена в ходе расследования взаимодействовать другими государственными структурами Молдовы и обещает оперативно информировать о нем гражданское общество.
https://ru.sputnik.md/20210407/sandu-o-sobytiyakh-7-aprelya-2009-goda-ob-uspekhakh-moldovy-i-svoikh-nadezhdakh-34289617.html
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в молдове, расследование, генеральная прокуратура, 7 апреля 2009
Возобновлено уголовное дело по событиями 7 апреля 2009 года
Прокуратура будет расследовать факты 12-летней давности, связанные c узурпацией власти, массовыми беспорядками и угрозой национальной безопасности.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам возобновлено расследование уголовного дела, связанного с событиями 7 апреля 2009 года.
Поводом для возобновления дела стали заявления, прозвучавшие недавно в эфире одного из молдавских телеканалов и последовавший за этим запрос от депутата Лилиана Карпа.
Временно исполняющий обязанности Генерального прокурора РМ Дмитрий Робу распорядился "расконсервировать" дело 12-летней давности и возобновить расследование.
"Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью предписано предпринять уголовно-процессуальные действия, необходимые для, в том числе, подтверждения версии, представленной одним из участников телепрограммы, заявившем, что беспорядки "7 апреля" спровоцировали специально обученные люди, вооруженные стрелковым оружием", - сообщается на странице ведомства в социальной сети.
Также указывается, что расследование будет проводиться на предмет выявления фактов "узурпации власти, массовых беспорядков и угрозы национальной безопасности".
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью намерена в ходе расследования взаимодействовать другими государственными структурами Молдовы и обещает оперативно информировать о нем гражданское общество.