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Зимние праздники в Кишиневе: полная программа мероприятий
Зимние праздники в Кишиневе: полная программа мероприятий
Опубликована полная программа празднования Нового года 2022 года и Рождества в Кишиневе
2021-11-25T13:47+0200
2021-11-25T13:47+0200
общество
в молдове
кишинев
зимние праздники
программа празднования
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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Примэрия Кишинева опубликовала программу мероприятий, приуроченных к празднованию Рождества и Нового года 2022.Открытие главной новогодней елки страны намечено на 1 декабря. Зажжение огней на зеленой красавице будет проходить в сквере Кафедрального собора столицы с 17.15 до 18.45. Церемония будет транслироваться в прямом эфире общественного телевидения.На центральной площади Кишинева с 24 декабря появятся карусели и каток. В этот же день в сквере Кафедрального собора столицы пройдут праздничные мероприятия к празднованию Рождества по новому стилю.А 31 декабря с 20.00 запланирована развлекательная программа, которая будет транслироваться в прямом эфире общественного телевидения.Праздничная программа предусмотрена и 6 января, в канун Рождества.С полным текстом программы мероприятий зимних праздников можно ознакомиться здесь.Республика Молдова уникальна тем, что на законодательном уровне в стране утверждены две даты празднования Рождества Христова — по так называемым новому и старому стилю — 25 декабря и 7 января. И до того, как две даты стали официально праздничными, большинство жителей Молдовы встречали Рождество как по старому, так и по новому стилю.
https://ru.sputnik.md/20211123/kak-kishinev-otmetit-zimnie-prazdniki-46640057.html
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в молдове, кишинев, зимние праздники, программа празднования

Зимние праздники в Кишиневе: полная программа мероприятий

13:47 25.11.2021
© Sputnik / Miroslav RotariОгни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества - Sputnik Молдова, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
В центре Кишинева будет организован каток и установлены карусели.
КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Примэрия Кишинева опубликовала программу мероприятий, приуроченных к празднованию Рождества и Нового года 2022.
Открытие главной новогодней елки страны намечено на 1 декабря.
Зажжение огней на зеленой красавице будет проходить в сквере Кафедрального собора столицы с 17.15 до 18.45. Церемония будет транслироваться в прямом эфире общественного телевидения.
На центральной площади Кишинева с 24 декабря появятся карусели и каток. В этот же день в сквере Кафедрального собора столицы пройдут праздничные мероприятия к празднованию Рождества по новому стилю.
А 31 декабря с 20.00 запланирована развлекательная программа, которая будет транслироваться в прямом эфире общественного телевидения.
Праздничная программа предусмотрена и 6 января, в канун Рождества.
С полным текстом программы мероприятий зимних праздников можно ознакомиться здесь.
Республика Молдова уникальна тем, что на законодательном уровне в стране утверждены две даты празднования Рождества Христова — по так называемым новому и старому стилю — 25 декабря и 7 января. И до того, как две даты стали официально праздничными, большинство жителей Молдовы встречали Рождество как по старому, так и по новому стилю.
Ёлка на площади Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
Общество
Как Кишинев отметит зимние праздники
23 ноября, 12:46
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