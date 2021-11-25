https://ru.sputnik.md/20211125/zimnie-prazdniki-kishinev-polnaya-programma-meropriyatiy-46717019.html

Зимние праздники в Кишиневе: полная программа мероприятий

Зимние праздники в Кишиневе: полная программа мероприятий

Опубликована полная программа празднования Нового года 2022 года и Рождества в Кишиневе

2021-11-25T13:47+0200

2021-11-25T13:47+0200

2021-11-25T13:47+0200

общество

в молдове

кишинев

зимние праздники

программа празднования

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КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Примэрия Кишинева опубликовала программу мероприятий, приуроченных к празднованию Рождества и Нового года 2022.Открытие главной новогодней елки страны намечено на 1 декабря. Зажжение огней на зеленой красавице будет проходить в сквере Кафедрального собора столицы с 17.15 до 18.45. Церемония будет транслироваться в прямом эфире общественного телевидения.На центральной площади Кишинева с 24 декабря появятся карусели и каток. В этот же день в сквере Кафедрального собора столицы пройдут праздничные мероприятия к празднованию Рождества по новому стилю.А 31 декабря с 20.00 запланирована развлекательная программа, которая будет транслироваться в прямом эфире общественного телевидения.Праздничная программа предусмотрена и 6 января, в канун Рождества.С полным текстом программы мероприятий зимних праздников можно ознакомиться здесь.Республика Молдова уникальна тем, что на законодательном уровне в стране утверждены две даты празднования Рождества Христова — по так называемым новому и старому стилю — 25 декабря и 7 января. И до того, как две даты стали официально праздничными, большинство жителей Молдовы встречали Рождество как по старому, так и по новому стилю.

https://ru.sputnik.md/20211123/kak-kishinev-otmetit-zimnie-prazdniki-46640057.html

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2021

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, кишинев, зимние праздники, программа празднования