https://ru.sputnik.md/20211125/zkonoproekt-o-povyshenii-pensionnogo-vozrasta-prinyat-v-pervom-chtenii-46733210.html

Зконопроект о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении

Зконопроект о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении

Депутаты проголосовали в первом чтении за постепенный рост пенсионного возраста в Молдове.

2021-11-25T23:02+0200

2021-11-25T23:02+0200

2021-11-25T23:02+0200

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пенсионный возраст

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КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Возраст выхода на пенсию в Молдове будет поэтапно повышаться, за соответствующий законопроект в первом чтении на пленарном заседании в четверг проголосовали народные избранники.Документ предусматривает, что с 1 января 2022 года стандартный пенсионный возраст для мужчин составит 63 года, а полный период уплаты социальных взносов - 34 года.Для женщин стандартный пенсионный возраст в 63 года вступит в силу с 1 июля 2028 года, а полный период уплаты взносов в 34 года - с 1 июля 2024 года.Документом также предусмотрено право лиц, которые уплатили взносы в пенсионный фонд и могут подтвердить свой требуемый страховой стаж, на досрочный выход на заслуженный отдых. Это позволит реализовать право на пенсию до достижения стандартного пенсионного возраста.Еще одно положение законопроекта касается нового способа установления минимального размера пенсии. Таким образом, его размер будет устанавливаться ежегодно правительством, а его величина будет не меньше, чем годом ранее.Предлагается также пересмотреть формулу индексации пенсий, она будет производиться раз в год, 1 апреля, а коэффициент индексации будет привязан к коэффициенту инфляции за год, предшествующий индексации.Законопроектом также предусмотрен коэффициент увеличения пенсий в размере 50% от реального экономического роста прошлого года. Он будет предоставляться ежегодно в фиксированной сумме 1 апреля.Законопроект поддержали только депутаты от фракции PAS, 56 голосами. Против проголосовали 20 депутатов фракции Блока коммунистов и социалистови 3 депутата от партии "Шор".Напомним, согласно изменениям, вступившим в силу в 2016 году, в Молдове возраст выхода на пенсию у мужчин должен был быть увеличен до 63 лет. Планировалось поэтапно уровнять эту планку и для женщин. Так, с 1 июля 2020 года они начали выходить на заслуженный отдых уже в 59 лет.В соответствии с утвержденным графиком верхняя возрастная планка должна была повышаться и далее, пока не возросла бы до 63 лет. Достигнуть этого показателя планировали к 1 июля 2028 года.Для того чтобы получать полную пенсию, необходим стаж работы 34 года для мужчин и 32 года для женщин. При этом минимальный стаж для выхода на пенсию должен быть не менее 15 лет.В декабре 2020 года депутаты парламента проголосовали за законопроект Партии социалистов о снижении пенсионного возраста в Молдове. Предусматривалось, что снижение составит до 57 лет для женщин и до 62 – для мужчин.

https://ru.sputnik.md/20211122/deputat-pas-moldova-vernetsya-k-grafiku-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-46617003.html

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в молдове, молдова, пенсионный возраст