Коронавирус
Бельгия рассмотрит ужесточение антиковидных мер
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Недавнее ужесточение эпидмер в Бельгии провели в среду.
КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Заседание консультативного комитета по эпидемиологической ситуации в Бельгии намечено на пятницу, по итогам планируется ужесточить меры против распространения коронавируса, пишет РИА Новости.
Заседание на 26 ноября созывает премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
"За последние дни эпидемиологическая ситуация сильно ухудшилась... Мы обсудим новые меры, в том числе немедицинского характера", - сказал де Кроо, выступая перед депутатами бельгийского парламента.
В четверг в стране впервые с начала пандемии за сутки было выявлено более 23,5 тысяч заболевших COVID-19. "Я буду выступать за жесткие меры, которые должны быть приняты немедленно. Нельзя терять время", - заявил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук.
Бельгийские власти в минувшую среду ужесточили ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Так, все жители страны, начиная с 10 лет, обязаны носить защитные маски в помещениях (кроме школ). Власти также обязали компании, где это возможно, перевести работников на удаленную работу, минимум на четыре дня в неделю. Отменены корпоративные мероприятия.
Всем жителям Бельгии будет предоставлена возможность получить бустерную дозу вакцины, кампания должна стартовать в марте или апреле следующего года.
Бельгийские власти в минувшую среду ужесточили ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Так, все жители страны, начиная с 10 лет, обязаны носить защитные маски в помещениях (кроме школ). Власти также обязали компании, где это возможно, перевести работников на удаленную работу, минимум на четыре дня в неделю. Отменены корпоративные мероприятия.
Всем жителям Бельгии будет предоставлена возможность получить бустерную дозу вакцины, кампания должна стартовать в марте или апреле следующего года.