https://ru.sputnik.md/20211126/belgiya-rassmotrit-uzhestochenie-antikovidnykh-mer-46726456.html

Бельгия рассмотрит ужесточение антиковидных мер

Бельгия рассмотрит ужесточение антиковидных мер

Недавнее ужесточение эпидмер в Бельгии провели в среду.

2021-11-26T08:00+0200

2021-11-26T08:00+0200

2021-11-26T08:00+0200

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КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Заседание консультативного комитета по эпидемиологической ситуации в Бельгии намечено на пятницу, по итогам планируется ужесточить меры против распространения коронавируса, пишет РИА Новости.Заседание на 26 ноября созывает премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.В четверг в стране впервые с начала пандемии за сутки было выявлено более 23,5 тысяч заболевших COVID-19. "Я буду выступать за жесткие меры, которые должны быть приняты немедленно. Нельзя терять время", - заявил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук.Бельгийские власти в минувшую среду ужесточили ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Так, все жители страны, начиная с 10 лет, обязаны носить защитные маски в помещениях (кроме школ). Власти также обязали компании, где это возможно, перевести работников на удаленную работу, минимум на четыре дня в неделю. Отменены корпоративные мероприятия.Всем жителям Бельгии будет предоставлена возможность получить бустерную дозу вакцины, кампания должна стартовать в марте или апреле следующего года.

https://ru.sputnik.md/20211124/zhestkiy-sertifikat-v-italii-vvodyat-usilennyy-green-pass-46696358.html

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