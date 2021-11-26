Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211126/belgiya-rassmotrit-uzhestochenie-antikovidnykh-mer-46726456.html
Бельгия рассмотрит ужесточение антиковидных мер
Бельгия рассмотрит ужесточение антиковидных мер
Недавнее ужесточение эпидмер в Бельгии провели в среду.
2021-11-26T08:00+0200
2021-11-26T08:00+0200
коронавирус
в мире
бельгия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/11/46465566_0:194:2802:1770_1920x0_80_0_0_b6618afa6579cbca22afa14194728fa2.jpg
КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Заседание консультативного комитета по эпидемиологической ситуации в Бельгии намечено на пятницу, по итогам планируется ужесточить меры против распространения коронавируса, пишет РИА Новости.Заседание на 26 ноября созывает премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.В четверг в стране впервые с начала пандемии за сутки было выявлено более 23,5 тысяч заболевших COVID-19. "Я буду выступать за жесткие меры, которые должны быть приняты немедленно. Нельзя терять время", - заявил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук.Бельгийские власти в минувшую среду ужесточили ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Так, все жители страны, начиная с 10 лет, обязаны носить защитные маски в помещениях (кроме школ). Власти также обязали компании, где это возможно, перевести работников на удаленную работу, минимум на четыре дня в неделю. Отменены корпоративные мероприятия.Всем жителям Бельгии будет предоставлена возможность получить бустерную дозу вакцины, кампания должна стартовать в марте или апреле следующего года.
https://ru.sputnik.md/20211124/zhestkiy-sertifikat-v-italii-vvodyat-usilennyy-green-pass-46696358.html
бельгия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/11/46465566_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_d8c70c9941ef43707bbbf6ffa7c032c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, бельгия

Бельгия рассмотрит ужесточение антиковидных мер

08:00 26.11.2021
© Sputnik / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкУжесточение карантинных мер
Ужесточение карантинных мер - Sputnik Молдова, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Густаво Вальенте
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Недавнее ужесточение эпидмер в Бельгии провели в среду.
КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Заседание консультативного комитета по эпидемиологической ситуации в Бельгии намечено на пятницу, по итогам планируется ужесточить меры против распространения коронавируса, пишет РИА Новости.
Заседание на 26 ноября созывает премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
"За последние дни эпидемиологическая ситуация сильно ухудшилась... Мы обсудим новые меры, в том числе немедицинского характера", - сказал де Кроо, выступая перед депутатами бельгийского парламента.
В четверг в стране впервые с начала пандемии за сутки было выявлено более 23,5 тысяч заболевших COVID-19. "Я буду выступать за жесткие меры, которые должны быть приняты немедленно. Нельзя терять время", - заявил министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук.

Бельгийские власти в минувшую среду ужесточили ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Так, все жители страны, начиная с 10 лет, обязаны носить защитные маски в помещениях (кроме школ). Власти также обязали компании, где это возможно, перевести работников на удаленную работу, минимум на четыре дня в неделю. Отменены корпоративные мероприятия.

Всем жителям Бельгии будет предоставлена возможность получить бустерную дозу вакцины, кампания должна стартовать в марте или апреле следующего года.
Green Pass - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
Коронавирус
Жесткий сертификат: в Италии вводят усиленный green pass
24 ноября, 23:55
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:29Где в Кишиневе 26 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:07ВОЗ созывает экстренное собрание из-за ситуации с новым штаммом
08:33Правительство Молдовы проголосовало за перевод денег на погашение долга за газ
08:30Ждет ли сельское хозяйство Молдовы скорый конец
08:00Бельгия рассмотрит ужесточение антиковидных мер
07:30Правительство Санкт-Петербурга помогло детям Гагаузии в освоении IT-технологий
07:00Самый точный прогноз погоды: будет тепло
00:02Погодные рекорды Молдовы 26 ноября
ВчераУченые – об эффективности вакцины против штамма COVID с 32 мутациями
ВчераЗконопроект о повышении пенсионного возраста принят в первом чтении
ВчераПольша предложила НАТО расширить присутствие на восточном фланге
ВчераВладимир Боля выступил на конференции по здравоохранению в Санкт-Петербурге
ВчераКурс валют на пятницу: доллар и евро продолжают укрепляться
ВчераПарламент проголосовал за увеличение бюджета соцстрахования в 2022 году
ВчераПринято окончательно: граждане Молдовы получат компенсации за газ и тепло
ВчераВ Бендерах открылась фотовыставка ко Дню российского миротворца
ВчераВалентина Матвиенко переизбрана главой МПА СНГ
ВчераНа что еще в Молдове могут взлететь цены: ответ эксперта
ВчераБюджет медстрахования принят в первом чтении: изменится ли цена полиса
ВчераСпыну: "Молдовагаз" погасит текущий долг перед "Газпромом" 26 ноября