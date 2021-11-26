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Чем опасен новый штамм COVID из Южной Африки – объяснение биолога
Чем опасен новый штамм COVID из Южной Африки – объяснение биолога
Выявленный биологами новый штамм коронавируса сможет конкурировать с печально известной "дельтой".
2021-11-26T20:31+0200
2021-11-26T20:31+0200
коронавирус
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южная африка
биолог
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КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Опасность ранее выявленного в Ботсване, ЮАР и Гонконге нового штамма коронавируса объяснил доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков, пишут "Известия" со ссылкой на портал Lenta.Ru.Штамм получил наименование B.1.1.529 и таит в себе некоторые потенциальные угрозы.По словам биолога, особенно опасны варианты вируса, зарождающиеся в организме иммунодефицитных людей. А если вирус попадает к обычному человеку с сильной иммунной системой, его организм начинает активно с ним бороться, и вирус покидает его через несколько дней.Биолог высказал предположения, что штамм B.1.1.529 может оказаться более болезнетворным и летальным, чем "дельта", так как вероятно, что он адаптировался и прошел много стадий мутаций. Ранее в этот день профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что новый штамм коронавируса B.1.1.529 относится к вызывающим беспокойство. При этом он уточнил, что пока рано говорить о свойствах мутировавшего COVID-19, сначала надо провести детальные исследования.
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в мире, южная африка, биолог, вирус, штаммы

Чем опасен новый штамм COVID из Южной Африки – объяснение биолога

20:31 26.11.2021
© Sputnik / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкПроизводство дизайнерских масок
Производство дизайнерских масок - Sputnik Молдова, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Наталья Горшкова
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Выявленный биологами новый штамм коронавируса сможет конкурировать с печально известной "дельтой".
КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Опасность ранее выявленного в Ботсване, ЮАР и Гонконге нового штамма коронавируса объяснил доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков, пишут "Известия" со ссылкой на портал Lenta.Ru.
Штамм получил наименование B.1.1.529 и таит в себе некоторые потенциальные угрозы.

"Как известно, в Африке очень много людей, больных приобретенным иммунодефицитом, там существенная часть населения заражена СПИДом, поэтому Африка является таким опасным резервуаром, в котором могут возникать опасные варианты", – рассказал ученый.

По словам биолога, особенно опасны варианты вируса, зарождающиеся в организме иммунодефицитных людей. А если вирус попадает к обычному человеку с сильной иммунной системой, его организм начинает активно с ним бороться, и вирус покидает его через несколько дней.
Биолог высказал предположения, что штамм B.1.1.529 может оказаться более болезнетворным и летальным, чем "дельта", так как вероятно, что он адаптировался и прошел много стадий мутаций.

"Естественно, сейчас надо изучить все свойства нового штамма для того, чтобы оценить, насколько вакцины, которые сейчас есть в мире, смогут предотвращать заболевания этим новым штаммом, и это очень важный вопрос, потому что если окажется, что вакцины его не подавляют, то надо будет срочно делать вариант вакцины на основе нового штамма, который позволит защитить и от этого штамма тоже", – уточнил специалист.

Ранее в этот день профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что новый штамм коронавируса B.1.1.529 относится к вызывающим беспокойство. При этом он уточнил, что пока рано говорить о свойствах мутировавшего COVID-19, сначала надо провести детальные исследования.
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